على حافة الهاوية.. هل يُوجِّه ترامب ضربة عسكرية لطهران قبل رحيله؟

في (إبريل/نيسان) لعام 2018، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مُستعرِضا مجموعة وثائق وصفها بالسرية عن مشروع "آماد" الإيراني للتسلح النووي الذي انتهى عام 2003، وهو مشروع حصلت الموساد على وثائقه ضمن عملية حازت بها على جزء لا بأس به من وثائق الأرشيف النووي الإيراني، وقد حاول نتنياهو مع عرضه وثيقة تلو الأخرى على شاشة ضخمة في عرض تلفازي قلما نشهده على المستوى السياسي أن يحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد برنامج إيران النووي، مُدَّعيا أن برنامج التسلح لم ينتهِ بإغلاقه في العام المذكور وأنه ما زال مستمرا لحينها، وفي خضم عرضه للتدليل على المخاطر التي تُحدق بالعالم جرَّاء ذلك؛ عرض نتنياهو صورة فوتوغرافية لعالِم إيراني قدَّمه على أنه المسؤول الأول عن مشروع "آماد" (معنى الاسم الأمل)، ثم قال بوضوح مُوجِّها خطابه للعالم: "تذكّروا هذا الاسم: فخري زاده".

آنذاك، لم يكن معظم العالم يعرف الشيء الكثير عن العالِم الإيراني الغامض، لكنّ الإسرائيليين عرفوه بقيادته لبرنامج "الأمل"، ووثَّقوا وجوده على أنه الأب الروحي لبرنامج الأسلحة النووية لطهران، وضع جعل الفيزيائي الإيراني هدفا لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، ولوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، لسنوات عديدة سابقة، وبعد عامين من إعلان نتنياهو عن وجوده أثناء عرضه الخاص، وتحديدا في 27 من (نوفمبر/تشرين الثاني) المنصرم اغتيل زاده (59 عاما) في منطقة دماوند بوسط طهران، وهي عملية تمت بشكل أقرب للسينما منها للواقع، حيث فُجِّرت سيارة أخرى قبل أن يتولّى مدفع آلي يُوجَّه عن بُعد مهمة قتل زاده بعد إطلاق للنار من قِبَل مجهولين على حُرّاسه الشخصيين.

أُثيرت في الأيام السابقة الكثير من التكهنات حول وقوع عملية الاغتيال هذه الأيام بالتحديد، وبينما احتفت إسرائيل بمقتله، أو ما وصفه الصحافي الإسرائيلي المخضرم يوسي ميلمان بأنه "ضربة نفسية ومهنية لإيران"، فإنه لا يمكن تجاهل ما في تلك العبارة والاحتفاء من مبالغة وأهداف سياسية أبعد من الاغتيال المجرد، فقد كان دور زاده في البرنامج النووي الإيراني الحالي ومفاعلاته وتخصيب اليورانيوم أقل أهمية بكثير من دوره في برنامج "آماد"، وقرأ معظم المحللين والصحف العالمية هدف العملية الرئيس على أنه تعقيد عملية استئناف الاتفاق النووي من قِبَل الرئيس المنتخب "جو بايدن" وإدارته إلى أقصى حدٍّ ممكن.

ورغم أن تل أبيب لم تتبنَّ الاغتيال بطبيعة الحال، فإن أصابع اتهام طهران اتجهت إليها بشكل شبه مباشر مع توارد مباركة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب للعملية، وإجمالا فقد زادت عملية اغتيال زاده من التوترات المتصاعدة التي وصلت للحديث عن احتمالية توجيه ترامب لضربة عسكرية لطهران قبل مغادرته الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وسنحاول في هذا التقرير ترجيح سيناريوهات ما قد يحدث مع طهران قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض، وكذا ما قد تحمله إدارة بايدن القادمة لنظام الملالي الإيراني.

قبيل اغتيال زاده بثلاثة أسابيع تقريبا، الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على "مؤسسة مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي، وثاني أكبر كيان اقتصادي بعد "شركة النفط الوطنية الإيرانية" في البلاد، وفي الوقت نفسه لحقت بركب العقوبات الأميركية العشرات من الكيانات والأفراد الإيرانيين، حيث اعتادت إدارة ترامب منذ وصولها للبيت الأبيض مطلع عام 2016 على تنفيذ حزمة جديدة من العقوبات بحق طهران كل بضعة أشهر، وهي إستراتيجية عُرِفت باسم "أقصى ضغط".

تصاعدت التوترات بين إدارة ترامب وطهران بشدة منذ 8 (مايو/أيار) عام 2018، وهو يوم إعلان الرئيس الأميركي انسحاب بلاده رسميا من الاتفاق النووي عام 2015 والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي اتفاقية أميركية أوروبية مشتركة قبلت فيها إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وقد التزمت طهران بذلك بالفعل حتى قرَّر ترامب الانسحاب مُطبِّقا ما وعد به أثناء حملته الانتخابية، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني وزاد من شدِّتها، لذا احتدمت الأجواء بين واشنطن وطهران حتى جاءت الضربة الأخطر بداية يناير/كانون الثاني 2020 حين اغتيل الجنرال الإيراني واسع النفوذ قاسم سليماني بطائرة أميركية مسيرة استهدفت موكبا يضمه على طريق مطار بغداد الدولي، وهو اغتيال فتح الباب وقتها أمام مواجهة عسكرية واسعة النطاق بالمنطقة، ورغم أن ذلك لم يحدث لأسباب عدة أهمها موازين القوى فإن ترامب واصل ضغطه على النظام الإيراني، وواصل هجومه عليه خلال حملته الانتخابية الأخيرة، وصعَّد من نبرة خطابه العقابي ضده خاصة مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن إيران خزَّنت من اليورانيوم المُخصَّب كمية تُقدَّر بـ 12 ضِعْفَ الحد المسموح به في الاتفاق النووي.

ورغم أن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية أضحت شبه مؤكدة ولا ينقصها إلا التأكيد الرسمي عند اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي ديسمبر/كانون الأول الحالي؛ فإن نشاط ترامب في تطبيق حملة "أقصى ضغط" لن يتوقف على الأرجح، وقد أكَّد ذلك المستشار السياسي الأميركي الشهير إليوت أبرامز قائلا إن إدارة ترامب تُخطِّط لتشديد العقوبات على طهران خلال أسابيعها الأخيرة في السلطة، وأضاف في فعالية افتراضية تابعه لمعهد بيروت: "سيكون لدينا الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه والأسبوع الذي يليه، طوال شهرَيْ ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، ستكون هناك عقوبات تتعلّق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان.. سيستمر ذلك لشهرين آخرين وحتى النهاية".

استمرارا لزخم نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يخص توترات الثلاثي واشنطن – طهران – تل أبيب، وقبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإسرائيل يوم 24 منه لإجراء محادثات بشأن العقوبات الجديدة التي تنوي إدارة ترامب فرضها على الإيرانيين خلال الفترة المتبقية من ولايته، أغارت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على محافظتَيْ ريف دمشق والقنيطرة جنوب سوريا، وتحديدا على مركز ومخزن أسلحة تابع لإيران ووكيلها الرئيس في المنطقة "حزب الله" اللبناني.

لم يكن الهجومُ السابق الذي قُتِل فيه ثمانية مقاتلين موالين لإيران الأخيرَ في سلسلة الضربات الجوية الصاروخية التي تشنّها إسرائيل منذ عام 2011 على مواقع جيش النظام السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله في سوريا. فعلى سبيل المثال، قصفت إسرائيل قبل أيام أيضا وحدة تتبع لـ "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، وحدة تتهمها إسرائيل بأنها مسؤولة عن زرع عبوات ناسفة على طول الحدود الشمالية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أسفر عن مقتل 14 مواليا لإيران غالبيتهم عراقيون، وفي وقت تتواصل فيه تلك الضربات كونها جزءا من حرب ظل إسرائيلية بضوء أخضر أميركي لمحاربة نفوذ الإيرانيين ووكلائهم في المنطقة، فإنه لا يمكننا إغفال أن ما ميّز ضربات الأسابيع الأخيرة هو أن أعدادها زادت مقابل تقلُّص المدة الزمنية بين الضربة والأخرى عكس السنوات الماضية.

لا تتحرّك تل أبيب في المعتاد إلا بضوء أخضر أميركي كما أسلفنا، وقد كان ذلك الخط الأميركي العسكري واضحا في صورة إقالة "ترامب" لمارك إسبر من منصب وزير الدفاع وبعض كبار مسؤولي البنتاغون ووكالة الأمن القومي، وهو أمر غير مألوف في الأسابيع الأخيرة لأي رئيس أميركي منتهية ولايته، واستبدالهم بآخرين ممن لديهم سجل مؤكد فيما يخص التعامل مع إيران عسكريا، وكان واضحا كذلك في وصول مسؤولين أميركيين بكثافة للمنطقة لإجراء محادثات مع قادة معسكر الدول المناهضة للنظام الإيراني وعلى رأسها إسرائيل والسعودية، حيث ترى الأخيرتان أن وقت رحيل ترامب بمنزلة فرصة أخيرة يتعيّن استغلالها لأقصى درجة لفرض الأمر الواقع على إدارة بايدن وغل يدها قدر المستطاع في التعامل مع الإيرانيين، فيما يريد ترامب على ما يبدو ترك هدية لنتنياهو قبل رحيله وترسيخ إرثه كونه رئيسا "عاقب الإيرانيين بقسوة"، ويريد أيضا ترك فوضى حقيقية لبايدن تجعل الطريق إلى أي حلول دبلوماسية أو معتدلة مع إيران بالغة الصعوبة والتعقيد.

ومع رئيس مثل ترامب فإننا أصبحنا نعرف الآن على الأرجح أن تلك الفوضى قد تتسع لما هو أكثر من الحادث حاليا، وقد تواردت أنباء عن أن ترامب طلب قائمة خيارات عسكرية متاحة للتعامل مع طهران من مستشاريه العسكريين والدبلوماسيين، وقد ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية شن هجوم أميركي على إيران خلال فترة حساسة للغاية لانتقال السلطة في واشنطن، وأضاف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد ليس بسبب أي معلومات استخبارية أو تقييم بأن ترامب سيأمر بمثل هذه الضربة مثلا، ولكن لأن كبار المسؤولين الإسرائيليين يتوقّعون فترة حساسة للغاية قبل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتأتي المخاوف الإسرائيلية على خلفية رد الفعل المُتوقَّع حال وقوع هجوم أميركي جوي أو بحري على أهداف إيرانية، حيث سيلجأ الإيرانيون على الأرجح لضرب أهداف إسرائيلية، وأميركية في العراق، وقد وجهت إيران بالفعل أذرعها في جميع أنحاء المنطقة مطالبة إياهم بأن يكونوا في حالة تأهُّب قصوى مع إظهار حرصها على تجنُّب إثارة التوترات مع واشنطن، وهي توترات لا تريد طهران أن تعطي بها ذريعة لإدارة ترامب يشن بها هجمات في الأسابيع الأخيرة لها في البيت الأبيض.

رغم أن عددا من كبار المستشارين قد حذَّر ترامب من أن المُضي قُدما في ضربة عسكرية يمكن أن يتصاعد بسهولة إلى صراع عسكري أوسع في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، وهو صراع سيمتد مباشرة وسريعا إلى حلفائه الخليجيين الرئيسيين في الرياض وأبو ظبي، رغم ذلك فإن ترامب سيبقى باحثا حتى لحظة مغادرته البيت الأبيض على الأرجح عن خيارات اللحظة الأخيرة التي قد تساعده في حال استطاع الترشُّح من جديد عام 2024، وهي خيارات ستُظهِره قطعا مُنفِّذا لوعوده التي قطعها على نفسه بشأن إيران أمام ناخبيه من اليمين المسيحي.

يقول رئيس مركز الدراسات الإيراني فراس إلياس لـ "ميدان" إن "الثابت هو أن إيران مقبلة على تصعيد كبير خلال الأيام المقبلة، فالحشد العسكري في منطقة الخليج، وتهديدات ترامب بتوجيه ضربة عسكرية، تُبقي على ذلك التصعيد ضمن الاحتمالات الواردة، وهو ما قد يُفجِّر الأوضاع، وعندها لن نكون أمام مواجهة محدودة إن لم تلتزم إيران مثلا بصبر إستراتيجي حتى قدوم بايدن، وإنما قد نشهد صراعات تمتد من أفغانستان وحتى لبنان، وقد ينعكس ذلك كله على الإدارة الأميركية المقبلة".

في النهاية، ومع الوضع في الاعتبار أن ترامب ونتنياهو شخصان لا يمكن التنبؤ الدقيق بتعامليهما، خاصة وقد أثبتا على مدار السنوات الماضية أنهما مستعدان لفعل كل ما يمكن للبقاء في منصبيهما، ورغم ما حمله تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تنامي مخزون اليورانيوم الإيراني إلى "مستوى يثير القلق" حد لفظ التقرير، فإنه لا يوجد حتى الآن أي سبب أو ذريعة مباشرة لهجوم أميركي في الوقت الحالي على أهداف إيرانية، ولا يوجد تهديد إيراني حقيقي مبرر لضربة عسكرية من ترامب، ضربة إن حدثت فستأتي فقط إرضاء لحلفاء ترامب وزبائنه المفضلين في المنطقة، وتعقيدا لخطط إدارة بايدن السياسية في الشرق الأوسط لترميم ما هُدِم في السنوات الأربع السابقة، والأهم أنها قد تأتي لتمهيد الطريق لترامب لترشيح قوي لفترة أخرى بعد 4 أعوام، لكنها ستفتح أبوابا ملتهبة لصراع مسلح في المنطقة قد لا ينتهي بسهولة أو عما قريب على الإطلاق.