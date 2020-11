هدوء أم مواجهة؟.. إليك ما ينتظر الصين في عهد بايدن

يتحدَّث تشينغ لي، وهو الباحث الصيني الأميركي المتخصص في سياسة النخبة الصينية، لمجلة "فورين أفيرز" الأميركية عما ينتظر العلاقات الأميركية الصينية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد أربع سنوات من إدارة الرئيس دونالد ترامب التي أدّت إلى التدهور المستمر في العلاقات الثنائية ووصل في بعض الأحيان إلى شفا المواجهة المباشرة. فكيف تُحضِّر بكين نفسها لفصل جديد قد يكون أهدأ في العلاقات مع الولايات المتحدة؟



لم تُعِر الصين انتباها لنتيجة الانتخابات الأميركية بهذا القدر الكبير سابقا، إذ يُدرك قادتها أن ما تُسفِر عنه هذه المنافسة سيُحدِّد شكل العلاقات الأميركية-الصينية بغض النظر عمّن يسكن البيت الأبيض. لكنهم أيضا يعرفون أن انتصار نائب الرئيس السابق جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب يُعتَبر فرصة لإيقاف -أو إبطاء على أقل تقدير- خُطى البلدين المُقلقة نحو المواجهة.

شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا بمعدل مذهل في عهد رئاسة ترامب، وكانت الحرب التجارية هي المثال الأوضح على ذلك، لكن هناك توترات إستراتيجية أكبر عمَّقت أيضا من خطر المواجهة. كما أن الاتهامات الكثيفة التي وجَّهتها إدارة ترامب، والتعليقات العنصرية الصريحة، والسياسات التي تهدف إلى فك الارتباط، بالإضافة إلى الخطاب الداعم لتغيير النظام، كل ذلك أزعج القيادات العُليا في الحزب الشيوعي الصيني. وبما لا يُثير الدّهشة، يتّسم المزاج السائد على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بالارتياح والتفاؤل، على الرغم من أن نظرة عامة الشعب نحو ترامب غير موحَّدة بأي حال، وعبّرت "ميمةٌ" منتشرة على الإنترنت عن حالة التفاؤل الشعبي نحو رئاسة بايدن يظهر فيها تغيير اسم "المدينة المحرمة" في بكين إلى "مدينة بايدن".

Beijing’s Forbidden City has been renamed by some netizens as “For Biden City.” I believe Chinese people are overwhelmingly happy with Biden’s victory. pic.twitter.com/LZrZbjYHAa

— Martin Miszerak (@MartinMiszerak) November 20, 2020