نهاية أعظم حلفاء نتنياهو.. هل يغير فوز بايدن خارطة السياسة في إسرائيل؟

في السادس من (نوفمبر/تشرين الثاني) 2020، أصدر حزب الليكود الإسرائيلي اليميني المتطرف بيانا شديد اللهجة عنونه بـ "زلزال"، مُتهما فيه النظام الإيراني بتشجيع التظاهرات اليسارية لحركة "الرايات السود" الإسرائيلية، محاولا الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخاتما إياه بالقول إن "النظام الإيراني، أحد أكثر الأنظمة ظلاما في العالم، لا يستطيع الفوز".

لم يكن انتقاد إيران من قِبَل الليكود غريبا، على اعتبار أن نظام الملالي يقبع في أعلى سُلَّم أعداء تل أبيب، كما يُعَدُّ حُجة فائقة الأهمية يستخدمها نتنياهو وحزبه على الدوام لتجييش أنصاره ودرء معارضيه، خاصة بعد خروج آلاف الإسرائيليين عبر حركة "الرايات السود" في المدن المحتلة رغم إجراءات التقييد الخاصة بـ "كوفيد-19". لكن ما كان مستغربا هذه المرة هو التركيز على إظهار اليسار الإسرائيلي عميلا لإيران أو متأثرا بها على أقل تقدير، ليتجاهل الليكود بذلك، عن عمد على الأرجح، أن اليسار قد أكمل عقدين كاملين في مرحلة اضطراب وتخبُّط لم يخرج منها حتى الآن، وأن هذا اليسار لا يُعَدُّ بالحسابات المنطقية والسياسية "خصما خطيرا" بالنسبة لليمين الإسرائيلي المتزعّم للمشهد حاليا وعلى رأسه "الليكود" نفسه، لكن ما يُثير الاهتمام في ذلك التوقيت هو أنه بعد ساعات قليلة من ذلك البيان حدث ما يمكن لليكود أن يراه قُبلة حياة لليسار من جديد.

لكن قبل الخوض في غمار الحرب الدائرة حاليا بين اليساريين واليمينيين الإسرائيليين، ينبغي توضيح الفارق بين اليسار الإسرائيلي وأي يسار في أي مكان آخر من العالم، فاليسار هناك هو يسار أيديولوجي فيما يخص حقوق مواطني الكيان المحتل، فهو يريد تخفيف القبضة الدينية مقابل إعلاء آلية التحكم المدني في أمور أساسية مثل الزواج والتجنيد، وكذا يريد إجراء تحديثات مدنية على الدستور الإسرائيلي مقابل يمين يتمسك بالدستور الحالي، وأيديولوجيًّا نجد أن اليسار ثلاثة أنواع؛ يسار تقليدي "حزب ميرتس"، ويسار وسط "حزب العمل"، ويسار اليسار، وهو توجُّه أكثر حِدَّة ووضوحا يضم الأحزاب العربية والإسرائيليين الذين يرون ما تفعله حكوماتهم احتلالا لأراضي الفلسطينيين، أما فيما يخص القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة فقط فسنجد أن اليسار الإسرائيلي ينقسم بشكل أكثر مباشرة إلى يسار صهيوني لا يتميز عن اليمين المتشدد بالشيء الكثير، ويتبنّى الأجندة الاحتلالية نفسها تقريبا، ويسار لا صهيوني وهو الذي يَعتبر الحركة الصهيونية حركة استعمارية.

إذن بعد ساعات من الاتهام السابق، أُعلِن عن فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بمنصب الرئيس الأميركي، ليَفرض تغييرات على ساحة الحليف الأهم لإسرائيل تبدو وكأنها ستصب في مصلحة يسارها من نواحٍ عديدة، فمن جهة لدينا نتنياهو الذي تُحاصره قضايا الفساد وجملة من المشكلات السياسية، ليس أقلها تعامل حكومته غير المرضي عنه شعبيا مع أزمة فيروس "كوفيد-19″، ومن جهة أخرى بث انتصار بايدن الأمل في صفوف اليسار بإزاحة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي دعمت اليمين الإسرائيلي لدرجة غير مسبوقة. ورغم أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة آثار وصول بايدن للبيت الأبيض على يسار الكيان المأزوم منذ ما يزيد على عشرين عاما، فإن سؤالا يبرز في الأُفق عما إن كان ما يحدث الآن هو فرصة كبرى لذلك اليسار شبه المنتهي والمنهار ربما لإعادة تنشيط نفسه وبناء أركانه بشكل أساسي، فهل هي فرصة حقيقية؟ أم أن فوز بايدن أو رحيل نتنياهو لن يؤثرا بأي حال على يسار شبه مُنتهٍ بالفعل؟

بعد نصف يوم من إعلان فوز بايدن، استطاع نتنياهو امتصاص صدمة أن "أعظم صديق لإسرائيل" كما وصفه سابقا قد آن أوان رحيله من البيت الأبيض، ليلتحق بركب مُهنِّئي مرشّح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالفوز، ومُقدِّما تهنئة يمكن وصفها بالباهتة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ظهر فيها محاولا التعبير عن سعادته بلا مبالغة قد تُثير غضب ترامب.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020