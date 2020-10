حشد عسكري غير مسبوق.. ما الذي تحضر له روسيا في ليبيا الآن؟

حمل يوم 23 من سبتمبر/أيلول الماضي مفاجأة غير سارّة لقاطني مدينة "سوكنه" الواقعة على أطراف القسم الشرقي من جبال السوداء الليبية، حيث سقطت طائرة مروحية صاحبها انفجارات عدة لذخائر أخرى لبضع دقائق، فيما رأى السكان الأكثر قربا من مكان الحادث جثث أربعة مقاتلين كانوا على متن الطائرة المتجهة لأحد حقول النفط الليبية.

لم يكن سكان "سوكنه" القريبة من قاعدة الجفرة الجوية، التي تُسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، غافلين عن هوية أصحاب الطائرة، مدركين سريعا أن هؤلاء المقاتلين تابعون لشركة الأمن العسكري الخاصة الروسية "فاغنر"، حيث سبق أن شاهدوا بعض تلك العناصر ذوي الوجوه الملثّمة يشترون بعض البضائع من أحد متاجر المدينة، أو شاهدوا سياراتهم المصفّحة تمر سريعا بجانب عرباتهم القديمة التي تجرّها الدواب.

لم تكن تلك الطائرة الأولى التي تسقط للروس منذ دخولهم لاعبا أساسيا في الأراضي الليبية، حيث تحطّمت قبلها طائرتان حربيتان من نوع ميغ 29، واحدة في يونيو/حزيران الماضي والأخرى في سبتمبر/أيلول. وفي وقت عادت فيه تلك الخسائر بشكل كبير لقلة المهارة الفنية والكفاءة لدى المقاتلين الروس في بلاد ذات طبيعة قاسية مثل ليبيا، فإنها كانت دالة بوضوح على كثافة التحرُّكات الروسية هناك، فمنذ تحول مسار الحرب لصالح "حكومة الوفاق الوطني" في طرابلس بفضل الدعم التركي العسكري الذي مَكَّنها من إخراج قوات حفتر من محيط طرابلس ومن قاعدة الوطية الجوية في يونيو/حزيران؛ منذ ذلك الحين صُبَّت جهود الكرملين في بوتقة تدارك نتائج الانتكاسات العسكرية التي نالت من حليفها "حفتر"، وهي الآن في سبيل تأسيس موطئ قدم إستراتيجي لها هناك، حيث لا تكتفي حاليا بتكثيف عمليات الانخراط العسكري فقط إلى جانب قوات حفتر، بل تسعى لزيادة دعمها السياسي والإعلامي له، بجانب جهدها الدؤوب للتوصُّل لحل مع الأتراك الذين أصبحوا لاعبا أساسيا هناك، وهي كثافة تجذب الانتباه لمدى الإصرار الروسي على امتلاك الأوراق الأقوى في لعبة القوى الدولية بليبيا وتُثير الكثير من الأسئلة عن أهداف العاصمة الجليدية.

في الشتاء الماضي، وتحديدا في يناير/كانون الثاني للعام الحالي، جابت خمس طائرات شحن مليئة بالأسلحة سماء شمال أفريقيا بغية المشاركة في تنفيذ ضربات جوية، ودعم مهام قتالية على الأراضي الليبية، وخلال تلك الجولة كان ولي عهد الإمارات "محمد بن زايد"، مَن أرسلت بلاده أربعا من الطائرات المذكورة، جالسا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد انتهاء جولة النقاش الدولية ضمن مؤتمر مناقشة جهود السلام في ليبيا، ورغم أن "حصة الأسد" من تلك الطائرات تحديدا كانت إماراتية كما أظهرت بيانات تلك الرحلات، ورغم أن الإمارات كانت حتى وقت قريب هي داعم حفتر الأكبر، فإن أصحاب الطائرة الخامسة وهم الروس انتزعوا ذلك اللقب بعد أن أرسلوا آلاف المرتزقة من مواطني بلادهم على مدار العام الحالي للساحة الليبية.

كانت الطائرة الروسية واحدة من جملة 350 رحلة إمداد عسكرية روسية وصلت ليبيا خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وبمتابعة الجسر الجوي الروسي نلاحظ أن الرحلات التي سُجِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2019 وعددها ثمانية وصل عددها في يوليو/تموز الماضي إلى 75 رحلة، وهي زيادة تُظهِر نيّات موسكو الجادة للغاية على الأراضي الليبية، وكما تقول مديرة استخبارات القيادة الأفريقية بالبنتاغون الأدميرال هايدي بيرغ فإن "طائرات الشحن العسكرية الروسية، بما في ذلك طائرات "IL-76" الشهيرة، تواصل تزويد قوات مجموعة فاغنر في ليبيا بالمركبات المدرعة العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي "SA-22" والوقود والذخيرة وغيرها من الإمدادات، مما يزيد من خطر العنف المستمر في ليبيا"، وتُضيف بيرغ أن مجموعة فاغنر لديها الآن 3000 عنصر و2000 مرتزق سوري هناك، بينما تمتلك تركيا 5000 مرتزق سوري خاص بها، حد تصريحها لـ "نيويورك تايمز"، وقد سبق أن أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" رسميا أن موسكو أرسلت مقاتلات عسكرية إلى ليبيا لدعم "فاغنر"، ونشرت في مايو/أيار المنصرم صورا لمقاتلات ميج 29 وسوخوي سو 24 أُرسِلت إلى قاعدة الجفرة الجوية.

وفي وقت تُواصِل فيه عشرات الرحلات الجوية الروسية الهبوط على الأراضي الليبية ضاربة بعرض الحائط الاحتياطات المضادة لانتشار الفيروس التاجي (كوفيد-19)، كانت واحدة من أهم التطورات العسكرية الروسية هناك ما كُشِف في الثامن من أغسطس/آب الماضي حين نُشِرت صور بتقرير لمجلة "فوربس" لرادار، مما رجّح وجود نظام دفاع جوي متطور بالقرب من رأس لانوف شرق ليبيا، وتُثار شكوك حول احتمالية أن يكون نظام "إس 300" أو نظام "إس 400" الأحدث، ورجّح محللون على إثر تلك الصور أن تكون روسيا قد نشرت في ليبيا أنظمة مماثلة لما نشرته في سوريا، فبحسب التقرير يشبه الرادار إلى حدٍّ كبير طراز "96L6E" الروسي، وهو رادار رصد أهداف وإنذار مرتبط بنظام صواريخ سام أرض-جو المستخدمة مع "إس 300″، ويمكن استخدامه أيضا مع نظام "S-400 Triumf" الصاروخي الأحدث والأكثر قوة.

Game Changer :: Russia May Have S-400 Air Defense System In Libya .. https://t.co/uAs83zvhwF

— Libya News (@Libyan_News) August 6, 2020