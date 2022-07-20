في تحدٍّ لسُنَن الأنظمة العربية في المنطقة، ما زال الشيخ "راشد الغنوشي"، زعيم حزب النهضة التونسي صاحب الخلفية الإسلامية، يقف محاولا الصمود أمام رياح التغيير التي أطاحت بالإسلاميين بعد أن احتلوا الساحة السياسية لفترة وجيزة إبَّان الربيع العربي. ورغم الإنهاك والتقدُّم في العمر، يخوض الغنوشي معركة جديدة ضد الرئيس التونسي الحالي "قيس سعيد" عنوانها الدستور التونسي الجديد، محاولا ثني الأخير عن إخراج النهضة من المشهد السياسي الذي يهيمن عليه منذ "الانقلاب الدستوري" في 25 يوليو/تموز الماضي، الذي تسبَّب في تجميد الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد.

بيد أن هذه المعركة الأخيرة لا تُشكِّل سوى فصل صغير في رواية طويلة مثيرة تؤرِّخ لحياة الغنوشي بوصفه أحد أشهر إسلاميي العالم العربي وأطولهم مسيرة، فهو الرجل الذي استطاع أن يُترجم أفكاره إلى حركة سياسية قاتلت طويلا في سبيل إيجاد موطئ قدم داخل المسرح السياسي التونسي الذي عادى الإسلاميين طويلا، وهي رواية لها فصول خمسة، ولا تزال أحداثها تُكتب إلى اليوم.