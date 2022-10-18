"الجولف لعبة تأخذ الكثير من الوقت، وأنا أُفضِّل السرعة لذلك ألعب الإسكواش". (رئيس مصر الأسبق حسني مبارك متحدثا إلى الكاتب الشهير محمد حسنين هيكل)

في لحظات الملل يُقلِّب المرء في هاتفه، ويفتح تسجيلات الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتسلية وقته، وبين المصريين على وجه الخصوص، أحيانا ما يجد مقطعا مضحكا للرئيس المصري الأسبق (المخلوع) "محمد حسني مبارك" وهو يداعب مستمعيه بخفة ظل وتلقائية، وهي مقاطع لا تزال رائجة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على رحيله عن السلطة وأكثر من عامين على وفاته، خاصة مع تزايد الحنين إلى عصره بين صفوف مؤيديه في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الحالي في مصر.

تظهر العديد من هذه المقاطع على صفحة "أنا آسف يا ريس" التي أُنشِئَت يوم "موقعة الجمل" (2 فبراير/شباط 2011)، ويظل تمويلها وتنظيمها مصدر تساؤل عند الكثيرين، إذ تحرص الصفحة على إبراز مقاطع للرجل تُظهِره خفيف الظل ومتفهما لشعبه ومُتبصِّرا بخفايا القدر، بل وتُظهِره زعيما وطنيا رفض محاولات القوى الكبرى والمؤسسات المالية الدولية فرض أجندتها على مصر، ثمَّ تجد مئات التعليقات التي تترحَّم على مبارك وأشهرها: "ولا يوم من أيامك يا أبو علاء".

في الواقع، لربما صنعت صفحة "أنا آسف يا ريس" في السنوات الأخيرة ما عجز عنه إعلام مبارك نفسه طيلة ثلاثين عاما من حكمه، فقد اختيرت المواد المنتقاة من خطاباته على الصفحة بعناية لتكون ممتعة ومسلية وعاطفية وعقلانية في الوقت نفسه، حيث توقفت الصفحة عما اعتادته في بداية انطلاقها من نشر نظريات مؤامرة غير مبنية على حقائق أو استخدام أدلة ضعيفة لاغتيال المعارضين معنويا، وصار محتواها منضبطا ومُدققا، ويركز بالأساس على إعادة تقديم شخصية الرجل الذي يراه محبّوه مظلوما أنصفه التاريخ. ولكن هل تقارب الصورة التي تُقدِّمها صفحة "أنا آسف يا ريس" حقيقة الرجل كما هي في الأحداث والوثائق وروايات مَن عاصروه؟ وهل كان الرئيس مبارك ذاك الرجل الطيب خفيف الظل والمُعادي للنِّيات الاستعمارية، مما أدى إلى التخلص منه كما يظهر في تلك الفيديوهات؟ أم أن مسيرته الطويلة أعقد مما تُقدِّمه الصفحة وهو ما قاد في النهاية لثورة شعبية عليه. وبين هذه وتلك سنسعى لفك طلاسم هذه الشخصية بعيدا عن التراشق الحاصل بين مؤيديه ومعارضيه.