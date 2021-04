هل تتمكَّن الصين من رأب الصدع بين المغرب والجزائر؟

نشر موقع "إيست آسيا فورم" (منتدى شرق آسيا) تقريرا يتناول مصالح الصين الاقتصادية في كلٍّ من الجزائر والمغرب، وكيف أصبحت بكين لاعبا رئيسيا بوسعه تقريب وجهتَيْ النظر الجزائرية والمغربية حول مسألة السيادة المغربية على الصحراء الغربية. أعدَّ التقرير كلٌّ من "مايكل تانشوم"، الأستاذ الزائر بجامعة نافَرَّا الإسبانية، والزميل بالمعهد النمساوي للدراسات الأوروبية والأمنية، و"نيريا ألفاريز-أريزتِغي" الطالبة بجامعة نافَرَّا الإسبانية.

وبعيدا عن مضمون التقرير وتفاصيله المعلوماتية التي تُعبِّر عن منتدى شرق آسيا، ولا تُعبِّر بالضرورة عن موقع "ميدان"، فإننا اتجهنا لترجمته بهدف تسليط الضوء على جانب من حراك بكين الفاعل على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية في منطقتنا، وسعيها لتحقيق اختراقات في ملفات تبدو مغلقة بالنسبة لأطراف كثيرة أخرى، كل ذلك سعيا للسير في إستراتيجيتها الكبرى وتعزيز مصالحها على امتداد رقعة هذا العالم الممتد.

تقف الصين على مفترق طرق في عملية توسيع وجودها الاقتصادي في شمال غرب أفريقيا، ولربما يُشكِّل تصاعد التوترات بين الجزائر والمغرب تهديدا لمصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. لكن بكين قد تملك القوة اللازمة لرأب الصدع وإعادة توجيه منطقة غرب المتوسط صوب مبادرتها "الحزام والطريق" (مبادرة تبنَّتها الصين منذ العام 2013 لتطوير بنية تحتية تربط الصين بالعالم عبر الاستثمار في نحو 70 بلدا).

تزداد الهُوَّة اتساعا بين الجزائر والمغرب، فقد كسرت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي الحركة الصحراوية التي تسعى لتدشين دولة ذات سيادة في الصحراء الغربية، وقف إطلاق النار مع الرباط في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد هدنة استمرت 29 عاما. واستأنفت "البوليساريو" عملياتها المسلحة قبل وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة اعترافها رسميا بالسيادة المغربية على المنطقة المُتنازَع عليها في ديسمبر/كانون الأول 2020.

من جانبها، تواجه الجزائر حاليا قرارات حاسمة حول كيفية موازنة القوة المغربية المتنامية. وتنظر الجزائر في تعزيز دعمها للبوليساريو، وزيادة الوجود العسكري الجزائري على الحدود المغربية؛ ما قد يُهدِّد المصالح الصينية الكائنة في مجال الموارد الطبيعية بشمال غرب أفريقيا، ويقوِّض خطط الصين لتنفيذ ترابط عابر للقارات عن طريق منطقة غرب المتوسط.

يُعَدُّ فوسفات شمال غرب أفريقيا، والعناصر الأرضية النادرة، مصالح حيوية بالنسبة للصين. ويمتلك المغرب ما يزيد على 70% من الاحتياطي العالمي لصخر الفوسفات (الفوسفوريت)، بينما تملك الجزائر رابع أكبر احتياطي في العالم. وفي عام 2018، وقَّعت شركة "سيتيك" (CITIC) الصينية للإنشاءات اتفاقا مع شركة "سوناطراك" الجزائرية لبناء منشأة متكاملة لإنتاج الفوسفات بقيمة ستة مليارات دولار أميركي، وسيزيد ذلك من إنتاج الجزائر إلى 10 ملايين طن سنويا. وفي الوقت نفسه، دشَّنت شركة "هوبي فوربون" الصينية للتكنولوجيا مشروعا مشتركا، في يناير/كانون الثاني 2021، مع "مكتب الشريف للفوسفاط" (أو سي بي)، عملاق صناعة الفوسفات الذي تملكه الحكومة المغربية، لتطوير الأسمدة وفقا لأحدث تقنية في ذلك المجال.

OCP Group and Hubei Forbon Group build up an R&D Partnership in the new generation of fertilizers and smart agriculture #Partnership #Agriculture https://t.co/KjmcSBhL0b pic.twitter.com/MH4tSPgjQM

— OCP (@ocpgroup) September 26, 2018