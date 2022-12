عقيدة "الاستلقاء".. الثورة الصامتة لجيل الشباب في الصين

في مقاله المنشور بموقع "إيست آسيا فوروم"، يسلط "ياو-يوان يِه"، الأستاذ المشارك بقسم العلاقات الدولية في جامعة سانت توماس، الضوء على الحراك الصامت للشباب الصيني والمعروف اليوم باسم حراك الاستلقاء أو "تانغ بينغ". ويشير هذا المصطلح إلى الأجيال الجديدة في الصين التي تشعر بالتشاؤم تجاه مستقبلها، وبالتالي فإنها باتت ترفض قيم العمل الجاد والنضال من أجل المستقبل التي تبنتها الأجيال السابقة، ما يُهدِّد بإسدال الستار على الفترة الذهبية للازدهار الصيني.

بزغ حراك الاستلقاء أو ما يُطلق عليه "تانغ بينغ" بوصفه ظاهرة في الصين عام 2021، وهو توصيف للأجيال التي وُلِدَت في أواخر التسعينيات والعقد الأول من الألفية وأصابتها خيبة أمل نظرا لافتقارها إلى تحسين وضعها الاجتماعي، ومعاناتها من الركود الاقتصادي. ومن ثمَّ قررت تلك الأجيال "ألا تناضل من أجل مستقبلها"، فهي ترفض قيم العمل الجاد أو تملُّك المنازل أو الزواج أو المستويات المعيشية التي طمحت إليها الأجيال السابقة. ومنذ لاقى حراك الاستلقاء أصداء كبيرة لدى مستخدمي الإنترنت الشباب في الصين، سعت الحكومة الصينية إلى إخماده من خلال استعادة "القيم التقليدية النبيلة" للأجيال السابقة. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالسبب الكامن وراء انتشار هذا الحراك بين الشباب الصيني رغم أربعين عاما من الازدهار الاقتصادي.

الحقيقة هي أن نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني انخفض على نحو مطرد منذ عام 2010، كما انخفض إجمالي الناتج المحلي بالفعل من معدل 10.6% إلى 6% قبل جائحة كورونا نفسها. والآن فإن الركود الاقتصادي الناتج عن التضخم العالمي بسبب الجائحة والحرب الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية يُهدِّد بإسدال الستار على الفترة الذهبية للازدهار الصيني.

Chinese netizens coined a new term "lying down flat“ 平躺 to describe the enormous housing affordability issues in first tier Chinese cities. @chang_ping argues that "lying down flat" basically would require a welfare state with more social equity. https://t.co/9PpDF8HxcF pic.twitter.com/H7J4pS1ASZ

