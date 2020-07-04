بعد تزايد فضائح التحرش.. هل الرجل كائن متحرش بطبعه؟

يرى فرويد بأن الإنسان مدفوع إلى إشباع حاجته من العدوان كما هو مدفوع إلى إشباع حاجته من الجنس؛ مدفوع إلى استعمال الآخر وإلحاق الأذى والآلام به وقهره إن لزم الأمر في العديد من التغريدات وتجارب التحرش تشتكي الضحايا أحيانًا من كوّن المُتحرش شخص لا تبدو عليه سمات عدائيّة أو إجرامية معيّنة، قد يكون المتحرش رجلا كبيرا في السن تبدو عليه هيئة الوقار، أو شابا ميّسورا الحال، زميلا متفوقا في الدراسة أو رئيسا ناجحا في العمل، وفي بعض التجارب كان المتحرش هو شخص من أقارب الضحية، ربما كان في لحظة أخرى هو من سيدفع عنها المتحرشين ويدافع عنها. فما الذي يدفع شخصا له صلة قرابة بفتاة ان يمارس بحقها أفعال عدوانية؟

في مشروعه الضخم، فسر فرويد الإنسان بأنه حيوان فسيولوجي ذو مظاهر نفسية واعية، فيُسلم فرويد ابتداءً بماهية عدوانية وشريرة للإنسان(6)، سابقة على وعيه وأفكاره، ففي النموذج التحليل النفسي الفرويدي يملك الإنسان دافعيّن محركيّن أوليّن تتمحور حولهم أغلب أنشطة الحياة، دافع اللذة ودافع الحفاظ على الذات، وفي وقت لاحق أضاف فرويّد الدافع العدواني، وأعطى له مجالا مُستقلا ومنافسًا لدافع اللذة ودافع الحفاظ على الذات؛ لتصير تلك الدوافع الثلاثة هي المحرك الرئيس لأغلب الأنشطة الإنسانية.(7)

بهذه الطريقة يفسر مؤسس التحليل النفسي النزعة العدوانية لدى الإنسان عن طريق ردها إلى تكوينه البيولوجي والنفسي ذاته، في كتابه "قلق في الحضارة" يقول فرويد: "ليس الإنسان كائنًا طيّبًا وضعيفًا، ذا قلب متعطش للحب وفقط، بل على العكس فإن أكثر من يملك طاقة وقدرة على الحب وإظهار مشاعر التعاطف والتضامن مع الآخرين، هو كائن كغيره من الكائنات تحتوي مُعطياته الغريزية على قدر لا بأس به من العدوانية، وبالتالي فإن حتى القريب بالنسبة إليه ليس فقط موضوع للحب وللعاطفة أو للجنس، بل هو أيضًا موضوع تعويض واعتداء، فالإنسان مدفوع إلى إشباع حاجته من العدوان كما هو مدفوع إلى إشباع حاجته من الجنس، مدفوع إلى استعمال الآخر وإلحاق الأذى والآلام به وقهره إن لزم الأمر، وبدون إشباع تلك النزعة رُبما يشعر بنقص في إحساسه بذاته، فالإنسان ذئب أخيه الإنسان".

هكذا تجد الروح العدوانية، حسب فرويد، أساسها في التكوين البيولوجي للإنسان، جنبًا إلى جنب مع النزعة إلى الجنس والحب، غرائز لا فكاك للإنسان منها، مما يجعل أمل القضاء عليها سرابًا، وكل ما يُمكن عمله هو تقليص هذه الدوافع إلى حدود معيّنة، لا القضاء عليها تمامًا. وينهي فرويّد تحليلاته موضحًا أن غرائز الإنسان تبقى محركة له، إلا إنها تظل متعارضة تمامًا مع فكرة المجتمع والحضارة، لأن هذه الأفكار تقوم على الحد من رغبات وغرائز الفرد لصالح قيّم ومبادئ عقلانية غير شخصية تُشكل ما يمكن أن يكون شكل من أشكال العقد الاجتماعي أو الأخلاقيات العامة التي تحفظ من المجتمع من حالة التوحش.

في النقاشات العامة المتعلقة بقضايا التحرش والعُنف الجنسي، دائمًا ما تنتهي بعدة توصيات مُعلقة في الهواء أشبه بتعليمات وأوامر من قادة أو نُخب ولكن بلا قواعد تؤمن بها وتعمل على تنفيذها. فدائما ما يتم في ختام أي مؤتمر أو حملة سواء كانت رسمية أو مجتمعية بالتأكيد على دور الدولة والقانون في القضاء على هذه الظاهرة، مع ضرورة أن يكون هناك مناهج خاصة بالتربية الجنسية في وسائل التعليم الرسمية المختلفة، وطرح قضايا النوع الاجتماعي، والعمل على نشر قيّم المساواة بين الجنسين واحترام أجساد النساء في المجاليّن العام والخاص، مع مُطالبة حازمة بتطبيق عقوبات قانونية رادعة على المتحرشين.(8)

وبالاستمرار مع التحليل النفسي، يعتقد فرويد ويوافقه كذلك "هربرت ماركيوز" باستحالة وجود مجتمع غير قمعي بشكل مُطلق، فبحسب ماركيوز" كل شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تقوم على قمع الغرائز إلى حد ما، فالإنسان لا يستطيع أن يعيش في مجتمع ولا أن يكون فاعل داخل شبكة علاقات اجتماعية فعلاً دون خضوع بعض رغباته و غرائزه وطاقاته للضبط والسيطرة والتحكم"، وبحسب تصور هذا النموذج التحليلي الفرويدي المادي للإنسان؛ لا يُمكن أن يفعل الإنسان هذا من تلقاء نفسه، طالما تُرك من دون سُلطة تجبره على الانصياع وعقلنة رغباته وغرائزه.(9)