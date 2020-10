الصين في جنوب السودان.. هكذا يصنع النفط قصة نفوذ جديدة في إفريقيا

في الطريق بين "بالوش" وبلدة "جومري" حيث الحقول النفطية لدولة جنوب السودان، يُرى نسوة نحيفات يقضين مصالحهن، يحمل بعضهن بعضا وأخريات منهن حوامل، وفي الحقول من حولهن بقع سوداء وحفر مياه وتربة ملوثة بالكيماويات السامة، فيما الرائحة النفاذة من حاويات الشحن المكدسة بتلك المواد تفوح في المكان. ولأن التلوث البيئي معتاد في البلد الأفريقي الذي سُجِّل كسابع أعلى معدل الوفيات المرتبطة بالتلوث البيئي في العالم، حسب ما أكّده "التحالف الدولي للصحة والتلوث" فإن تلك النسوة يدركن خطورة الوضع في إحداث مشكلات صحية خطيرة تجعل احتمالية أن يلحقن بركب النساء اللواتي ولدن أطفالا مشوهين خلقيا أو أجهضن هي احتمالية قائمة.

المشهد السابق، وهو مألوف لسكان المنطقة، يُظهِر المأساة الحقيقة التي يعيش بها الجنوب السوداني بسبب التلوث البيئي الذي خلّفه عمل الشركات النفطية لحكومات الصين والهند وماليزيا التي تملك حصص أغلبية في ثلاثة تحالفات تستخرج النفط في جنوب السودان، ففي هذا البلد النفطي تتعرّض حياة مئات الآلاف من الناس وسبل عيشهم للخطر، يغرق العديد من السكان في البرك المفتوحة التي تركها عمال شركات النفط، فيما أصبحت مساحات شاسعة من المحاصيل وأراضي الرعي ملوثة بسبب التنقيب عن النفط الذي خلّف انسكابات غطّت أكثر من 200000 متر مربع.

An @AP reporter looking into South Sudan's oil pollution and health issues was detained and questioned by government officials and security forces working on behalf of the oil companies and told there would be consequences if the story was ever published. https://t.co/5bNRtnIbx9

— The Associated Press (@AP) February 13, 2020