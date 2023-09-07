إليك أفضل 7 منح لدراسة البرمجة وعلوم الحاسب

هناك الكثيرون ممكن يتطلعون إلى منح دراسية في مجالات مثل علوم الحاسب والبرمجة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وغيرها من المجالات المطلوبة بكثرة حاليا في سوق العمل. إذا كنت تطمح للعمل في أحد هذه المجالات، فقد تكون المنح الدراسية هي مفتاحك الذهبي للدخول إلى بوابات هذه الصناعة الضخمة، خاصة أن السعي لإكمال تخصص علوم الحاسب يأتي غالبا بالتزامات مالية كبيرة.

الأكثر من ذلك، عندما تبدأ في البحث عن وظائف في هذا المجال، فغالبا ما تدرك الشركات الجهد المبذول والشغف وراء تقديم طلبات المنح الدراسية، ويعتبرون الحاصل على المنحة مرشحا متفانيا وموهوبا جدا في مجاله. إليك مجموعة من أهم وأقوى المنح الدراسية المتاحة حاليا بهذه النطاقات.

جامعة ستانفورد

تقبل جامعة ستانفورد، في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، طلبات الالتحاق ببرنامج المنح الدراسية "نايت هينيسي" (Knight-Hennessy Scholars)، وهو برنامج دولي للدراسات العليا يقدم منحة للطلاب المؤهلين للدراسة في الجامعة. توفر المنحة تمويلا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، يمكن للطلاب فيها متابعة درجات الدراسات العليا في جامعة ستانفورد.

تأسست جامعة ستانفورد عام 1885، وهي واحدة من أعرق وأشهر الجامعات على مستوى العالم، وبدأ برنامج المنح الدراسية "نايت هينيسي" في عام 2016، بهدف إعداد الطلاب لتولي أدوار قيادية لإيجاد حلول إبداعية للقضايا العالمية المعقدة. تقدم منحة الجامعة العديد من المزايا، بما فيها تغطية رسوم الدراسة بالكامل، ونفقات المعيشة، ونفقات خاصة بالدراسة الأكاديمية، بجانب نفقات للسفر سنويا من وإلى جامعة ستانفورد، بالإضافة إلى تحمل نفقات الانتقال. لا توجد شروط على العمر أو الكلية أو مجال الدراسة، ويمكن لأي طالب من أي دولة التقديم للمنحة.

يمكنك اختيار تخصص علوم الحاسب والتقديم على المنحة، وآخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة سيكون 11 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويمكنك التقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة من هنا.

الجامعات الهولندية

تقدم الحكومة الهولندية فرصة مميزة للطلاب من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية ممن يتطلعون إلى استكمال درجة البكالوريوس أو الماجستير في هولندا. يمكن لهذه المنحة أن تقدم تجربة أكاديمية غنية، وهي ممولة من وزارات التعليم والثقافة والعلوم الهولندية بالتعاون مع جامعات الأبحاث الهولندية وجامعات العلوم التطبيقية.

المنحة ليست مدعومة بالكامل، لكنها تقدم دعما ماليا تبلغ قيمته 5000 يورو، ويُمنح للطالب خلال السنة الأولى من دراسته، ويُمنح لمرة واحدة فقط. يجب أن يستوفي المتقدم بعض المعايير للتقديم على المنحة، أولها أن يكون مواطنا من خارج الاتحاد الأوروبي، وأن يسجل في برنامج البكالوريوس أو الماجستير بدوام كامل في إحدى الجامعات البحثية الهولندية المشاركة في برنامج المنحة، ويلبي متطلبات هذه الجامعة التي سيجدها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

يمكن اختيار التخصص الذي ترغب فيه، مثل علوم الحاسب أو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، داخل إحدى الجامعات الهولندية ثم التقديم على المنحة. انتهى تقديم الطلبات للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وستُفتح فرصة التقديم للعام الدراسي الجديد 2024-2025 في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. يمكنك معرفة المزيد عن المنحة وكيفية التقديم من هنا.

الجامعة الأوروبية الأطلسية

تقدم الجامعة الأوروبية الأطلسية، في إسبانيا، 20 منحة دراسية تعاونية للطلاب الوافدين الراغبين بالتسجيل في برنامج بكالوريوس هندسة الحاسب، وتهدف هذه المنح إلى تزويد الطلاب بفرص مميزة للمشاركة في مشاريع عملية مما يعزز خبراتهم في سوق العمل.

يمتد برنامج دراسة هندسة الحاسب في الجامعة على مدى أربعة أعوام، ويزود الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال سريع النمو، ويشمل البرنامج منهجا دراسيا وافيا ومتكاملا يجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية للمجال، إذ يغطي مجموعة متنوعة ومختلفة من الموضوعات مثل شبكات الحاسب، وهياكل البيانات والخوارزميات، وهندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وأنظمة التشغيل، والحوسبة السحابية. بالإضافة إلى منهج الدراسة الأساسي، يمكن للطلاب تخصيص تجربتهم التعليمية عبر الاختيار من مجموعة متنوعة من المقررات الاختيارية، مثل علم الروبوتات، وتطوير مواقع الويب، وتطوير الألعاب.

إحدى المزايا المهمة في المنحة هي فرصة الطلاب للمشاركة في مشاريع بحثية رائدة بمشاركة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة، مما يوفر لهم تجربة عملية لآخر التطورات في مجال هندسة الحاسب. يبدأ تقديم الطلبات من شهر يناير/كانون الثاني وينتهي في 15 أكتوبر/تشرين الأول من العام، ويمكنك التقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة من هنا.

كلية بيريا

تقدم منحة كلية بيريا (Berea College)، بولاية كنتاكي، فرصة مميزة للطلاب من مختلف دول العالم لمتابعة دراستهم في الولايات المتحدة. تغطي هذه المنحة الممولة بالكامل نفقات السنة الأولى من التسجيل بها، وتغطي الرسوم الدراسية والسكن. وخلال السنوات التالية، من المتوقع أن يوفر الطلاب 1000 دولار أميركي سنويا، توفر الكلية وظائف صيفية للطلاب حتى يتمكنوا من الوفاء بهذا الالتزام المالي.

توفر الكلية عدّة تخصصات للدراسة، منها دراسة علوم الحاسب. يمتد موعد تقديم الطلبات من منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول حتى منتصف شهر يناير/كانون الثاني. لمعرفة التفاصيل وطريقة التقديم يمكنك زيارة الموقع الرسمي من هنا.

الجامعة الألمانية الدولية

تقدم الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية منحة للدراسة عبر الإنترنت للطلاب من مختلف دول العالم، المنحة ليست مجانية بالكامل، لكنها توفر خصما يصل إلى 67% من مصاريف الدراسة. تتيح المنحة برامج دراسية بدرجة البكالوريوس والماجستير في مجالات علوم البيانات وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، التي تُدرس في الجامعة في ألمانيا. المميز هنا أن الدراسة ستكون عبر الإنترنت من أي مكان مناسب للطلاب، ولا تحتاج إلى التنقل إلى مكان الجامعة في ألمانيا. يمكن التقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة من هنا.

خدمات أمازون ويب

تقدم خدمات أمازون ويب (AWS)، التابعة لشركة أمازون، منحة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بالتعاون مع منصة "يوداسيتي" (Udacity) التعليمية الشهيرة، والهدف منها تعليم الطلاب المفاهيم الأساسية لمجال تعلم الآلة في أثناء رحلة استعدادهم للعمل في هذا المجال مستقبلا.

تركز هذه المنحة على الطلاب الذين يعانون من نقص الوصول للخدمات التقنية ونقص التمثيل في هذا المجال، وميزتها الأساسية أنها مناسبة للطلاب من المدرسة الثانوية أو في الكليات، الشرط الأساسي أن يزيد عمر المتقدم على 16 عاما، بجانب اهتمامهم بالعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

يحصل الطلاب المشاركون في المنحة على وصول مجاني إلى برنامج دراسي بدرجة النانو لبرمجة الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة "بايثون" (Python)، ويقدم هذا البرنامج للطلاب المهارات الأساسية اللازمة لبدء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم في البرمجة وعلم الجبر الخطي والشبكات العصبية. بجانب التواصل مع مدربي منصة "يوداسيتي" لمساعدتهم في الإجابة عن الأسئلة داخل المحتوى الدراسي، كما يمكن للطلاب أيضا المشاركة في تدريبات دراسات الحالة أسبوعيا بقيادة المدربين في المنصة.

بدأت المنحة منذ شهر أبريل/نيسان العام الماضي 2022، وفي كل عام يقع الاختيار على مجموعتين من 1000 طالب، بإجمالي 2000 طالب، وانتهى التقديم على طلبات الدفعة الأولى إلى منصة "يوداسيتي" في 31 مايو/أيار الماضي، وآخر موعد لتقديم طلبات الدفعة الثانية سيكون في 30 سبتمبر/أيلول الجاري. يمكنك التقديم للمنحة عبر الموقع الرسمي من هنا.

برنامج زمالة غوغل

بدأت غوغل برنامج الزمالة (Google PhD fellowship) في عام 2009، بهدف دعم طلاب الدراسات العليا في سعيهم لاكتشاف وتحقيق إنجازات عظيمة، كان الهدف هو العثور على أفضل وأذكى طلاب الدكتوراه ومنحهم زمالة فريدة تسلط الضوء على مساهماتهم الاستثنائية في البحث العلمي في علوم الحاسب والمجالات المرتبطة به، وتدعمهم في أثناء دراساتهم العليا. تقدم غوغل حاليا زمالات في جامعات من أفريقيا وأستراليا وكندا وشرق آسيا وأوروبا والهند وأميركا اللاتينية ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة، وتُمنح الزمالات للطلاب الذين يمثلون مستقبل البحث في مجالات عديدة مرتبطة بعلوم الحاسب، ومنها لغات البرمجة وهندسة البرمجيات وتعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية وإدارة قواعد البيانات.

يحصل الطلاب على زمالات محددة تتضمن مكافأة مالية تقدمها غوغل مباشرة إلى الجامعة، بهدف تغطية نفقات الطالب الشخصية وراتبه حسب الحاجة، وتشمل كذلك نفقات الأبحاث والسفر خارج البلاد. كما يمنح برنامج الزمالة الدخول إلى برنامج مرشدي البحوث الخاص بغوغل (Google Research Mentor)، وهو ما يمنحهم التواصل مع مرشد من غوغل ليدعمهم ويساعدهم في أبحاثهم في مجالات علوم الحاسب.

انتهى التقديم على طلبات الزمالة لهذا العام 2023، وسيُفتح باب التقديم لبرنامج الزمالة لعام 2024 في شهر مارس/آذار العام القادم، ويمكن التقديم على برنامج زمالة غوغل عبر الموقع الرسمي من هنا.