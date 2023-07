شركة "إكس إيه آي".. لماذا يؤسس إيلون ماسك شركة جديدة للذكاء الاصطناعي؟

كثيرا ما يذكر إيلون ماسك أنه يخشى من تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر يوما ما، الأمر الذي قد يعرِّضنا جميعا للخطر، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن الذكاء الاصطناعي هو أكبر تهديد للحضارة الإنسانية. وفي نهاية شهر مارس/آذار الماضي، دعا ماسك، مع مجموعة من باحثي وخبراء الذكاء الاصطناعي والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات في المجال، في خطاب مفتوح إلى التوقف عن تطوير تدريب نماذج اللغة الكبيرة لمدة 6 أشهر، والهدف أن تلتقط البشرية أنفاسها من هذا السباق المحموم، ونتمكن من تقييم مخاطر تلك النماذج على الإنسانية والمجتمع، في محاولة للسيطرة عليها وفرض قوانين تحكمها. (1)

لكن بعد مرور أسابيع قليلة على خطابه، أعلن إيلون ماسك عن إطلاق شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي، التي يسعى من خلالها إلى اقتحام المجال الذي حذر منه، وأطلق عليها اسم "إكس إيه آي" (xAI)، وفي حديث مباشر يوم الجمعة الماضي (2)، عبر تويتر سبيس، ذكر الملياردير ورجل الأعمال الأشهر الهدف من وراء تأسيسه للشركة، أو لم يذكر، لسنا متأكدين تحديدا!

عموما، ستطلق الشركة منتجها الأول للجمهور خلال فترة قصيرة، وهو غالبا روبوت للمحادثة يعتمد على نماذج اللغة الكبيرة، وتذكر أنها ستوفر المزيد من المعلومات حول هذا المنتج قريبا. ما الجديد الذي سيقدمه روبوت إيلون ماسك عن روبوتات المحادثة الموجودة بالفعل وأشهرها "شات جي بي تي"؟ حسنا، في مقابلة سابقة مع قناة "فوكس نيوز"، المعروفة بميولها اليمينية، في شهر أبريل/نيسان الماضي، أوضح ماسك قلقه من أن الشركات الأخرى تُدرب نماذج الذكاء الاصطناعي على "الصوابية السياسية"، وأن تلك النماذج تدربت على "الكذب"، ولهذا تعهد بإنشاء روبوت محادثة جديد سمَّاه "تروث جي بي تي" (TruthGPT)، الذي أكد أنه "نموذج ذكاء اصطناعي سيبحث عن أقصى قدر من الحقيقة". (3)

لكن كما هي العادة مع منتجات شركات إيلون ماسك، فالأمر يتجاوز مجرد روبوت للمحادثة، لأن عددا من الباحثين البارزين المشاركين في "إكس إيه آي" متحمسون لشيء آخر: بناء نموذج ذكاء اصطناعي قادر على التفكير في حلول لأصعب وأعقد مشكلات الرياضيات في العالم، على حد قولهم.

يأمل ماسك، وفريقه الصغير من الباحثين، في صنع وبناء أنظمة ذكاء اصطناعي تتمتع بقوة معالجة ذهنية أكبر بكثير من التي يملكها البشر، ويمكنها أن "تتعمق أكثر في جوهر حقائق الكون"، على حد تعبير أحد الباحثين. كما ذكر إيلون ماسك أن شركة "إكس إيه آي" ستحتاج إلى تطوير تقنية "تفهم العالم الحقيقي الملموس وليس الإنترنت فقط"، ويرى أن بيانات القيادة التي توفرها شركته تسلا للسيارات الكهربائية ستساعد في هذا الأمر.

أشار ماسك إلى أن الهدف الأساسي للشركة هو فهم "ما الذي يحدث هنا تحديدا؟"، مؤكدا أن أسئلة غامضة تتعلق بطبيعة المادة المظلمة، أو الجوانب الغامضة لكيف تعمل الجاذبية، قد تكون ضمن الألغاز التي تسعى شركته الجديدة إلى تفسيرها، حتى إن الرجل تحدث بإسهاب عن "مفارقة فيرمي" (Fermi paradox) الشهيرة، وهو سؤال نظري حول لماذا لم يكتشف البشر كائنات فضائية بعد، ويفترض أن الحضارات التي تملك تقدما وتطورا تقنيا هائلا عادة ما تدمر نفسها، أو تدمرها قوة خارجية، قبل أن تتمكن من السفر إلى أنظمة شمسية أخرى. حتى إن ماسك قال: "إن كان عمر الكون 14 مليار سنة، فأين تلك الكائنات الفضائية؟ لو كان أي إنسان قد رأى دليلا على وجودهم، فغالبا سأكون أنا هذا الشخص، ولكني لم أرَ أي دليل حتى الآن".

ينظر باحثو الشركة إلى كل تلك الأمور على أنها مشكلات رياضية في الحقيقة، وأن بإمكانهم دراستها باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية جدا.

يسعى إيلون ماسك لتوظيف أفضل المواهب والكفاءات في المجال لدى شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي، عبر منح كل شخص منهم نصيبا من أسهم الشركة، وفقا لما أشار إليه تقرير جديد من منصة "سيمافور". فإذا كانت قيمة "إكس إيه آي" تبلغ 20 مليار دولار، وهو تقييم اخترعه ماسك للشركة الجديدة قبل بدايتها، فإن أي عرض بنسبة 1% من خيارات الأسهم سيكون بمنزلة مكافأة توقيع بقيمة 200 مليون دولار. (4)

بهذا نجح ماسك في جمع فريق من الباحثين والعلماء مكون من 11 رجلا، ممن قدموا مساهمات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، وعملوا في شركات كبرى مثل غوغل و"ديب مايند" (DeepMind) و"أوبن إيه آي" (OpenAI). لكن أكثر ما يميزهم فعلا هو اهتمامهم المشترك بالبحث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول للنظريات الرياضية المعقدة، مثلا الباحث كريستيان زيجيدي (Christian Szegedy) قاد مشروعا بحثيا في غوغل بهدف إنشاء "عالم رياضيات آلي" (automated mathematician)، كما ذكر زميله السابق يوهواي (توني) وو (Yuhuai (Tony) Wu)، الذي انضم أيضا إلى شركة ماسك، لنيويورك تايمز أنه يرغب في الاستفادة من مجال تعلم الآلة لحل المسائل الرياضية عبر إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه فهم وحل النظريات الرياضية بنفسه. (5) (6)

كما ذكر غريغ وانغ، أحد مؤسسي الشركة، في تغريدة على حسابه في تويتر أن الشركة تهدف إلى الارتقاء بالذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي عبر تطوير "نظرية كل شيء" الرياضية للشبكات العصبية الضخمة، قائلا: "الذكاء الاصطناعي سيمنح الجميع فهما لعالمنا الرياضي بأساليب لم نكن لنتخيلها من قبل". ومن بين كل هؤلاء، يبقى الشخص الوحيد الذي يملك تاريخا في العمل على مخاطر الذكاء الاصطناعي فعلا هو مستشار الشركة الوحيد دان هندريكس، وهو مدير مركز "أمن الذكاء الاصطناعي" غير الربحي.

