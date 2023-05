انقلب السحر على الساحر.. لماذا قرر جيفري هينتون الأب الروحي للذكاء الاصطناعي الاستقالة الآن؟

كان الأمر كما لو أن تعويذة سحرية قد أُلقيت على هذا العالم لإيقاظ حقبة جديدة من الاحتمالات، فمع كل سطر من التعليمات البرمجية الخاصة به، يبث الذكاء الاصطناعي الحياة في الآلات، ويمنحها القدرة على التعلم والتفكير وربما الإبداع، ناقلا العالم اليوم إلى زمان الآلات الذكية الذي ربما لم يتوقعه أحد قبل عقود.

يغربل الذكاء الاصطناعي بلا كلل مجموعات هائلة من البيانات، ويكشف عن الأنماط والرؤى التي كانت مخبأة سابقا، ومثل الكيميائي السحري الذي يُحوِّل المعادن الأساسية إلى ذهب، حوَّل الذكاء الاصطناعي المعلومات الأولية إلى معرفة قيّمة ووجَّه البشرية نحو آفاق جديدة من الاكتشاف. يُعَدُّ هذا انتصارا كبيرا حُقَّ لرجل مثل "جيفري هينتون"، الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، أن يفخر به، كيف لا وهو الذي قضى حياته يُطوِّر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. لكن هينتون اختار أن يسلك طريقا مغايرا بدلا من ذلك، متنازلا عن منصبه في غوغل، ومتفرغا للتحذير والتوعية من مخاطر الذكاء الاصطناعي الذي شارك في وضع أُسسه الأولى يوما ما.

حسنا، لنبدأ هذه المرة بالسياق. عجّ العام الماضي (2022) بالضجيج حول العملات المشفرة، وويب 3، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وغيرها من الصيحات التقنية التي أثارت الكثير من الجدل لكنها لم تقدم سوى القليل من النفع من وجهة نظر الكثيرين، لكن ما حدث في شهر نوفمبر/تشرين الثاني أخذ سيناريو هذه القصة إلى منحى مختلف تماما.

فمع إطلاق روبوت المحادثة "شات جي بي تي" تغير كل شيء نحو الأفضل كما يزعم البعض، وأحدث ثورة في طريقة عملنا. وتبعه بعد قليل أدوات أخرى للذكاء الاصطناعي، كان الكثير منها من تطوير شركة "أوبن إيه آي آبي" (OpenAI API). لا يمكن إنكار أن أدوات الذكاء الاصطناعي تلك تعمل على تغيير الطريقة التي نعمل بها في العديد من الصناعات. (1)

يمكن لأدوات مثل "Durable" و"Mixo" و"Butternut" إنشاء مواقع الويب في ثوانٍ، ويمكن لاستوديوهات مثل "وندر ديناميكس" (Wonder Dynamics)، القائمة على الذكاء الاصطناعي، أن تنتج شخصيات مولدة عن طريق الحاسوب (CG) تنبض بالحياة بطريقة سحرية من خلال تآزر الرسوم المتحركة والإضاءة والتأليف في مشهد حي.

علاوة على ذلك، نجحت الشركات الكبرى مثل "كانفا" و"أدوبي" و"مايكروسوفت إيدج" في دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها، مما يوفر بُعدا جديدا تماما للطريقة التي نعمل بها. على المنوال نفسه، قدم مستودع "غيتهاب" (GitHub) مساعدا يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يساعدك بشكل مستقل في إنجاز مهامك إذا كنت تعمل بأحد مجالات علوم الحاسب.

الحقيقة أن الكثير من المبرمجين والناشطين استخدموا "شات جي بي تي"، كما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص يوتيوب طرق متعددة لاستخدام "شات جي بي تي" في الحصول على الأموال، أو استخدامه لأتمتة العمل (Automation) وجعل الذكاء الاصطناعي يعمل مساعدك الشخصي، الذي إن لم يساعدك في إنجاز جزء كبير من المهمات، فعلى الأغلب سينظم لك العمل جزئيا، وإذا أتقنت مدخلاتك أو الأوامر التي تعطيها له (prompts) فلربما أنهى لك بعض المهام بشكل كامل وتلقائي. (2)

مَن لا يريد مساعدا شخصيا ينجز بعض أعماله بشكل كامل، أليس هذا مريحا؟ على الأغلب أنك تتذكر غسالات الملابس القديمة، كيف كانت متعبة وكم كانت عملية غسيل الملابس شاقة، أما الآن مع التحديثات المستمرة فقد توصلنا إلى أكثر من إصدار من غسالات الملابس الأوتوماتيكية التي تقوم بالعمل وحدها على أكمل وجه، فكرة الأوتوماتيكية في تسيير المهام اليومية ساعدت الإنسان بشكل كبير، الآن لنتخيل أن المساعد الشخصي السابق ذكره يعمل بشكل أوتوماتيكي، إنه أمر مدهش ومرعب في الوقت نفسه!

حتى "شات جي بي تي" نفسه قرر أن يمضي قُدما في طريق الأتمتة، عن طريق "أوتو جي بي تي" (Auto GPT) الذي ينسج الحكايات ويؤلف سيمفونيات النثر ويرقص بالأفكار، كل ذلك بأمر من عقلك الفضولي. "أوتو جي بي تي" -الذي ربما تكون قد شاهدته ينفجر على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا- هو تطبيق مفتوح المصدر أُنشِئ بواسطة مطور الألعاب "توران بروس ريتشارد" الذي يستخدم نماذج إنشاء النصوص من "OpenAI"، لذا فهو بشكل أساسي يعتمد على "GPT-3.5" و"GPT-4″، للعمل "بشكل مستقل"، أي إنه يمكنه أن يصدر الأوامر لنفسه.

Just when I thought AI couldn't get any more impressive, AutoGPT and AI Agents blows my mind 🤯

Here, AI agent performs product research and creates a summary on the top headphones.

This is insane! And the craziest part is that it's powered by GPT-4. pic.twitter.com/47AwQZfaIC

— Rahul (@sairahul1) April 13, 2023