شارة تحقق فيسبوك بمقابل مادي.. هل انتهت مجانية وسائل التواصل الاجتماعي؟

"إذا كنت لا تدفع مقابل المنتج، فأنت المنتج"، تلك الجملة الشهيرة طالما ارتبطت بنموذج أعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تعني أنك بصفتك مستخدما لا تدفع أموالا مقابل استخدام تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر، لأنك ببساطة تتخلى عن شيء آخر: انتباهك، ومن ثمّ بياناتك التي تُباع بدورها للمعلنين.

لكن يبدو أن هذا النموذج المجاني لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعتمد على الإعلانات، يتعرض لعدّة ضغوطات قوية، وربما نحن على وشك بداية حقبة جديدة قد نضطر فيها أن ندفع اشتراكا مقابل الوصول إلى خدمات تلك التطبيقات.

ميتا فيريفايد

يوم الأحد الماضي، 19 فبراير/شباط، أصبحت شركة "ميتا" آخر وأكبر شركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تعلن عن نسخة مدفوعة من منتجاتها بإطلاقها خدمة "ميتا فيريفايد" (Meta Verified). ستمنح الخدمة الجديدة للمشتركين علامة التوثيق الزرقاء، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى، منها زيادة فرص ظهور الملف الشخصي في نتائج البحث، وزيادة وصول المنشورات والمحتوى إلى المزيد من المتابعين، مع ارتفاع في ظهور التعليقات بصورة أكبر. (1)

كما تشمل الامتيازات الأخرى توفير حماية إضافية للحساب من انتحال شخصية صاحبه، بجانب إمكانية التواصل مباشرة مع موظفي الدعم لتقديم المساعدة في المشكلات الشائعة المتعلقة بالحساب. وذكرت ميتا أن عملية توثيق الحساب ستساعد في حمايته ومنع الاستيلاء عليه، وفي حال حدث ذلك سيتمكن المشتركون في الخدمة من التحدث المباشر مع الدعم للمساعدة في استعادة حساباتهم. ولكن لا يعني ذلك أن هذا خط مساعدة للطوارئ، فلا يمكن الاشتراك في الخدمة إذا حُظر أو سُرق الحساب، في هذه الحالات يجب على المستخدم تقديم الطلب المعتاد للمساعدة لدعم فيسبوك وإنستغرام.

ستبدأ "ميتا" باختبار الخدمة الجديدة في أستراليا ونيوزيلندا، وستتوفر عالميا خلال هذا العام. سيكلف الاشتراك الشهري 11.99 دولارا على نسخة الويب، أو 14.99 دولارا من خلال متاجر تطبيقات الهواتف الذكية "آب ستور" لأجهزة آيفون و"غوغل بلاي" الخاص بأجهزة أندرويد.

يأتي إعلان "ميتا" عن خدمتها المدفوعة بعد أشهر قليلة من إعلان إيلون ماسك عن برنامج توثيق جديد على تويتر باشتراك شهري بلغ 8 دولارات، جزءا من خدمة "تويتر الأزرق". في حين تشتهر "ميتا"، ومؤسسها زوكربيرغ، باستنساخ المزايا المختلفة من منافسيها، فإنها هذه المرة قد لا تكون مجرد تقليد، لأنها ببساطة جزء من توجه جديد على مستوى صناعة وسائل التواصل الاجتماعي.

🤣 — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2023

توجه على مستوى الصناعة

خلال الفترة الماضية، قدَّم تطبيق سناب شات اشتراكا شهريا بمزايا إضافية، يوتيوب أيضا يقدم خدمة اشتراك شهري بعدد من المزايا منها مشاهدة فيديوهات بدون إعلانات، وكذلك منصة ديسكورد وتطبيق تليغرام. والآن جاء دخول شركة "ميتا"، التي تملك أكبر تطبيقات من حيث الحجم وعدد المستخدمين، ليؤكد التوجه الجديد نحو تصنيف طبقي في وسائل التواصل الاجتماعي.

📣 Meta Verified 📣 Meta Verified is a new subscription bundle that includes account verification with impersonation protections and access to increased visibility and support. More info here 👇🏼 pic.twitter.com/7Wqqn87rKu — Adam Mosseri (@mosseri) February 21, 2023

آدم موسيري، رئيس منصة إنستغرام، أكد بنفسه تلك الفكرة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر قائلا: "تلك هي خطوتنا الأولى نحو عالم الاشتراكات، الذي ننظر له على أنه توجه على مستوى الصناعة بأكملها. رأينا يوتيوب يفعلها وتويتر وديسكورد وريديت وغيرهم". إيلون ماسك نفسه لخَّص مسألة اتباع "ميتا" لخُطى تويتر في كلمة واحدة: "أمر حتمي".

Inevitable — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2023

سابقا كان الحصول على علامة التوثيق الزرقاء في الملف الشخصي مجانيا؛ يجب إرسال صورة من بطاقة هوية حكومية، وبعض المعلومات الأخرى، وفي بعض الحالات كالصحفيين يجب أن يرسل روابط لمقالات على المنصة التي يكتب لها، ثم الانتظار حتى تكتمل عملية التوثيق. بعدها يعرف الجميع أن هذا الحساب مسجل رسميا ومعتمد من المنصة بأنه حساب هذا الشخص الرسمي، وهو أمر مفيد للشخصيات السياسية والعامة والمشاهير والصحفيين في المقام الأول.

لا نعرف مدى التأثير الذي ستفرضه خدمة "ميتا فيريفايد" على استخدام فيسبوك، ولكن من الواضح، من الآن فصاعدا، أنك إذا كنت ترغب في ظهور أكثر، وفي حماية هويتك، والوصول إلى خدمة الدعم مباشرة في تلك التطبيقات، فعليك أن تدفع مقابلا لتلك الخدمات. لكن السؤال المهم هنا: مَن الذي سيحتاج إلى دفع هذا الاشتراك فعلا للحصول على العلامة الزرقاء؟ وكيف تستفيد منه شركة "ميتا"؟

مَن سيدفع الاشتراك؟

في حين أن تويتر منصة مفيدة لمعرفة وتناقل البيانات والمعلومات أو الأخبار، فإن منصات فيسبوك وإنستغرام موجهة أكثر نحو أسلوب الحياة "اللايف ستايل" والأنشطة المتنوعة، حيث يشارك بها المستخدم أحداث يومه المختلفة. لذا، في حالة المستخدم العادي، فغالبا لن يحتاج إلى علامة التوثيق أصلا أو حتى المزايا الأخرى في الخدمة الجديدة. لكن قد تكون فكرة الاشتراك في خدمة التوثيق جذابة للمؤثرين وصناع المحتوى والشركات وأصحاب الأعمال.

هؤلاء مَن تحاول "ميتا" استهدافهم بالاشتراك الجديد، فمثلا بلغت قيمة صناعة التسويق بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي نحو 16 مليار دولار عام 2022، ورغم نمو تطبيق تيك توك، فإن تطبيق إنستغرام لا يزال أشهر منصة لتسويق المؤثرين لدى كثير من العلامات التجارية المختلفة. (2)

كما يوجد أكثر من 200 مليون شركة نشطة على تطبيق فيسبوك وحده، لهذا فإن كثيرا من أصحاب الشركات والأعمال، الذين يديرون أعمالهم على المنصة، قد يدفعون مقابل الخدمة الجديدة باعتبارها الخطوة المنطقية التالية في الترويج لأعمالهم، لأنها ستجلب لهم مزيدا من العملاء، وتمنحهم ثقة وموثوقية أكثر. (3)

عندما طرح تويتر اشتراك "تويتر الأزرق" لتوثيق الحسابات، كانت الفكرة هي تقليل عدد الحسابات المزيفة على المنصة. ولكن جاءت الخطة بنتائج عكسية في النهاية، وأدى الأمر إلى سلسلة من الحسابات المزيفة التي تملك علامة التوثيق الزرقاء، وبأسماء شخصيات شهيرة أمثال لاعب كرة السلة الشهير ليبرون جيمس. وصل الأمر إلى درجة وجود حسابات عادية بعلامة التوثيق الزرقاء تنشر أنواعا مختلفة من المعلومات الخاطئة والمضللة على المنصة.

لكن كم يبلغ العدد الكلي للمشتركين في هذه الخدمة في الوقت الراهن؟ أشارت وثيقة داخلية إلى أن نحو 180 ألف شخص في الولايات المتحدة يدفعون مقابل الاشتراكات في منصة تويتر، بما فيها خدمة "تويتر الأزرق"، اعتبارا من منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كما تذكر الوثيقة أن هذا الرقم يُمثِّل نحو 62% من إجمالي المشتركين العالميين في هذه الخدمة، مما يعني أن الإجمالي يصل إلى 290 ألف مشترك عالميا، أو أقل من 0.2% فقط من المستخدمين النشطين شهريا على المنصة. (4)

أما "ميتا" فتملك فرصة أفضل من تويتر في العثور على مزيد من العملاء للاشتراك في خدمتها الجديدة، بسبب حجمها الهائل، والأهم أن لديها كثيرا من المؤثرين، والشركات، الذين يديرون أعمالا حقيقية على منصاتها، ولهذا فإن فرصها أكبر في تحقيق ربح سهل من تلك الخدمة. مثلا يتوقع "بنك أوف أميركا" أن شركة "ميتا" قد تحصل على 12 مليون مشترك في خدمة "ميتا فيريفايد" في غضون عام تقريبا، مما قد يمنحها إيرادات إضافية تُقدر بنحو 1.7 مليار دولار. (5)

لكن معظم المزايا التي يقدمها الاشتراك هي أشياء موجودة بالفعل، لا توجد أي ميزة جديدة أو قوية. كل ما قدمته "ميتا" هو وضع تلك الخدمات في حزمة صغيرة معا، ثم تقديمها على أنها منتج جديد يستحق الاشتراك. لكن إن أرادت "ميتا" أن توسع نطاق الاشتراكات، فعليها تقديم خيارات ومزايا أهم وأقوى، لأن كل هذه الأشياء غالبا لن تُغري المستخدم العادي بدفع الاشتراك الشهري.

وعموما بالنسبة للمستخدم العادي، ربما تكون مواقع التواصل الاجتماعي قد وصلت متأخرا جدا لحفل الاشتراكات، لأن خدمات بث المحتوى، مثل نتفليكس وديزني+، وتطبيقات الموسيقى مثل سبوتيفاي، ومواقع الألعاب، وحتى بعض منصات الأخبار والمحتوى الشهيرة، كلها تقدم اشتراكات شهرية مقابل خدماتها، وهذا بطبيعة الحال لن يترك مجالا للمستخدم كي يدفع مقابلا للاشتراك في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إن لم تقدم خدمات أو مزايا قوية. وعلى أرض الواقع، عندما بدا على نتفليكس أنها وصلت إلى حالة من التشبع في الاشتراكات، بدأت تقدم أنظمة اشتراكات بسعر أقل مع عرض الإعلانات، ولكي تحافظ على مشتركيها في ظل التنافس الحالي قررت مؤخرا تخفيض أسعار اشتراكها في أكثر من 30 دولة حول العالم. (6)

البحث عن إيرادات إضافية

تأسست إمبراطورية مارك زوكربيرغ على حساب المليارات من بيانات المستخدمين، والمعلنين الذين يدفعون مبالغ طائلة للاستفادة من تلك البيانات. لكن هذا النموذج يتعرض لضغوط على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة.

تقدم منصات "ميتا" منجم ذهب من البيانات للمعلنين، فيسبوك تملك وحدها مليارَيْ مستخدم نشط يوميا، في حين أن إجمالي عدد المستخدمين عبر كل منصات الشركة، إنستغرام وواتساب وماسنجر، يصل إلى نحو 3 مليارات مستخدم. تأتي الإيرادات من إنشاء ملفات تعريف لهؤلاء المستخدمين وبيعها للمعلنين، ليوجِّهوا بدورهم الإعلانات إلى العملاء المستهدفين حسب اهتماماتهم وخلفياتهم الخاصة.

شكَّل هذا النموذج، القائم على الإعلانات، نحو 98% من عائدات شركة "ميتا"، البالغة 116.6 مليار دولار العام الماضي 2022، لكنه يواجه عدّة عقبات. (7) في عام 2021، أدخلت شركة أبل عدة تغييرات في إعدادات الخصوصية مع إطلاق ميزة "شفافية تتبع التطبيقات"، التي تُجبر التطبيقات على متجر آب ستور أن تطلب إذن المستخدم لكي تتبع نشاطه عبر الإنترنت، وهو الأسلوب الأساسي لجمع البيانات للإعلانات المستهدفة.

بالطبع اختار كثير من المستخدمين عدم التتبع على أجهزة الآيفون، مما صعَّب على المسوقين استهداف المستخدمين بإعلاناتهم، وهذا أدى إلى تقليص الإنفاق على الإعلانات على منصات "ميتا". بالإضافة إلى فكرة الاستثمار الضخم في الميتافيرس، التي أنفقت عليه "ميتا" فعلا مليارات الدولارات حتى الآن، دون أي عائد من خلاله. ثم جاءت الظروف الاقتصادية الصعبة، والركود الحالي، وبدأت الشركات تقلل إنفاقها أكثر على الإعلانات، وبهذا شهدت منصات التواصل الاجتماعي تباطؤا في النمو خلال عام 2022.

على عكس شركة تويتر، التي يحاول إيلون ماسك إعادة هندسة نموذج أعمالها بالكامل، بإعطاء الأولوية للاشتراكات على حساب نموذج الإعلانات، لا تنتظر شركة "ميتا" بالضرورة من الاشتراكات الجديدة أن تحل محل الإعلانات بالكامل، وتدرّ عليها إيرادات ضخمة، لكنها في النهاية مجرد وسيلة سهلة لكسب بعض الأموال الإضافية. لكن هل من المنطقي أن ندفع أموالا مقابل خدمات أساسية في وسائل التواصل الاجتماعي؟

تواصل اجتماعي مُكلِّف

إذا سرق شخص ما بطاقتك الائتمانية وانتحل شخصيتك، فإنك تتوقع أن يحميك البنك، ببساطة يتوقع المستهلك مستوى أساسيا من خدمة العملاء تقدمه الشركة. لذا من المفهوم سبب تفاعل بعض المستخدمين مع أخبار الاشتراك الجديد من "ميتا" ببعض الغضب، والتأكيد أن بعض تلك الخدمات الأساسية، مثل دعم العملاء وأمن حساباتهم، يجب أن تكون مجانية في الأساس!

دائما ما ستجد مشكلات كثيرة في خدمة دعم العملاء والأمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكنك أن تثق بها غالبا. تطبيقات مثل فيسبوك، مع مليارَيْ مستخدم، لم توسّع أو تطور من بعض خدماتها الأساسية، مثل خدمة دعم العملاء لمساعدة مَن حُظر حسابهم، كما أن عملية توثيق الحسابات كانت دائما انتقائية.

غالبا مَن يتلقى الاهتمام يكون من المستخدمين المهمين، مثل الشخصيات الحكومية أو الإعلامية أو غيرهم من المشاهير، أو حتى ممن يعرف موظفا يعمل داخل شركة "ميتا" نفسها. لذا، في حين يظهر أن "ميتا" بدأت تتقاضى اشتراكا شهريا مقابل شيء اعتادت تقديمه مجانا، فإنها في الواقع تتقاضى أموالا مقابل خدمة لم تقدمها بصورة جيدة من الأساس. هذا مكسب سهل للغاية!

كما أننا نتوقع، بصورة افتراضية، أن تعامل خوارزميات تلك المنصات جميع الحسابات والمحتوى على قدم المساواة. فكرة أن "ميتا" ذكرت أن دفع الأموال يعني الحصول على انتشار أكثر يُعَدُّ أمرا مثيرا للقلق.

بالمثل، كانت منصة تويتر قد أعلنت مؤخرا أن مشتركي خدمة "تويتر الأزرق" هم وحدهم مَن سيُمكنهم الوصول إلى عملية المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة على رقم الهاتف، وأن البقية يمكنهم استخدام تطبيق أو وسيلة أخرى لعملية المصادقة، وكانت حجة إيلون ماسك أن تويتر تدفع نحو 60 مليون دولار سنويا لشركات الاتصالات على رسائل المصادقة الوهمية. لكنها في النهاية خدمة أساسية كانت مجانية، وتغيرت وتحولت إلى جزء من الاشتراك المدفوع لتويتر.

Twitter is getting scammed by phone companies for $60M/year of fake 2FA SMS messages — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2023

إذا استمر هذا الأمر على المنوال نفسه، فقد نرى المزيد من الخدمات المدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي قريبا. ربما قد تضطر مثلا إلى الدفع مقابل التغريد على تويتر، أو الاشتراك لنشر مقاطع فيديو أطول في المدة، أو رفع الصور بجودة أعلى على فيسبوك، أو توفير فلاتر أفضل على إنستغرام. هناك الكثير من الأفكار التي لا نرغب أن يستغلها إيلون ماسك أو مارك زوكربيرغ، وأن يتوقف الأمر على علامة التوثيق الزرقاء وبعض المكالمات مع خدمة العملاء، بدلا من أن نجد فجأة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي صار مكلفا للغاية.

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المصادر:

1) Testing Meta Verified to Help Creators Establish Their Presence

2) INFLUENCER MARKETING MARKET SIZE (2016–2022)

3) How Many Businesses are on Facebook 2022

4) Musk’s Twitter Has Just 180,000 U.S. Subscribers, Two Months After Launch

5) Facebook and Instagram could have 12 million paying subscribers by early 2024, says BofA

6) Netflix Cuts Subscription Prices in Over 30 Countries

7) Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results