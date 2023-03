شارة تحقق فيسبوك بمقابل مادي.. هل انتهت مجانية وسائل التواصل الاجتماعي؟

"إذا كنت لا تدفع مقابل المنتج، فأنت المنتج"، تلك الجملة الشهيرة طالما ارتبطت بنموذج أعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تعني أنك بصفتك مستخدما لا تدفع أموالا مقابل استخدام تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر، لأنك ببساطة تتخلى عن شيء آخر: انتباهك، ومن ثمّ بياناتك التي تُباع بدورها للمعلنين.

لكن يبدو أن هذا النموذج المجاني لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعتمد على الإعلانات، يتعرض لعدّة ضغوطات قوية، وربما نحن على وشك بداية حقبة جديدة قد نضطر فيها أن ندفع اشتراكا مقابل الوصول إلى خدمات تلك التطبيقات.

يوم الأحد الماضي، 19 فبراير/شباط، أصبحت شركة "ميتا" آخر وأكبر شركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تعلن عن نسخة مدفوعة من منتجاتها بإطلاقها خدمة "ميتا فيريفايد" (Meta Verified). ستمنح الخدمة الجديدة للمشتركين علامة التوثيق الزرقاء، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى، منها زيادة فرص ظهور الملف الشخصي في نتائج البحث، وزيادة وصول المنشورات والمحتوى إلى المزيد من المتابعين، مع ارتفاع في ظهور التعليقات بصورة أكبر. (1)

كما تشمل الامتيازات الأخرى توفير حماية إضافية للحساب من انتحال شخصية صاحبه، بجانب إمكانية التواصل مباشرة مع موظفي الدعم لتقديم المساعدة في المشكلات الشائعة المتعلقة بالحساب. وذكرت ميتا أن عملية توثيق الحساب ستساعد في حمايته ومنع الاستيلاء عليه، وفي حال حدث ذلك سيتمكن المشتركون في الخدمة من التحدث المباشر مع الدعم للمساعدة في استعادة حساباتهم. ولكن لا يعني ذلك أن هذا خط مساعدة للطوارئ، فلا يمكن الاشتراك في الخدمة إذا حُظر أو سُرق الحساب، في هذه الحالات يجب على المستخدم تقديم الطلب المعتاد للمساعدة لدعم فيسبوك وإنستغرام.

ستبدأ "ميتا" باختبار الخدمة الجديدة في أستراليا ونيوزيلندا، وستتوفر عالميا خلال هذا العام. سيكلف الاشتراك الشهري 11.99 دولارا على نسخة الويب، أو 14.99 دولارا من خلال متاجر تطبيقات الهواتف الذكية "آب ستور" لأجهزة آيفون و"غوغل بلاي" الخاص بأجهزة أندرويد.

يأتي إعلان "ميتا" عن خدمتها المدفوعة بعد أشهر قليلة من إعلان إيلون ماسك عن برنامج توثيق جديد على تويتر باشتراك شهري بلغ 8 دولارات، جزءا من خدمة "تويتر الأزرق". في حين تشتهر "ميتا"، ومؤسسها زوكربيرغ، باستنساخ المزايا المختلفة من منافسيها، فإنها هذه المرة قد لا تكون مجرد تقليد، لأنها ببساطة جزء من توجه جديد على مستوى صناعة وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال الفترة الماضية، قدَّم تطبيق سناب شات اشتراكا شهريا بمزايا إضافية، يوتيوب أيضا يقدم خدمة اشتراك شهري بعدد من المزايا منها مشاهدة فيديوهات بدون إعلانات، وكذلك منصة ديسكورد وتطبيق تليغرام. والآن جاء دخول شركة "ميتا"، التي تملك أكبر تطبيقات من حيث الحجم وعدد المستخدمين، ليؤكد التوجه الجديد نحو تصنيف طبقي في وسائل التواصل الاجتماعي.

📣 Meta Verified 📣

Meta Verified is a new subscription bundle that includes account verification with impersonation protections and access to increased visibility and support.

More info here 👇🏼 pic.twitter.com/7Wqqn87rKu

— Adam Mosseri (@mosseri) February 21, 2023