حرب الذكاء الاصطناعي.. هل انتصرت مايكروسوفت على غوغل؟

في عام 1961، كتب الروائي الأميركي جوزيف هيلر روايته الأشهر بعنوان "كاتش – 22" (Catch – 22)، التي تصف القيود البيروقراطية المفروضة على الجنود خلال فترة الحرب العالمية الثانية. بعد صدور الرواية، أصبح مصطلح "كاتش – 22" يُستخدم لوصف المواقف المعقدة، أو المعضلات، التي يقع فيها الإنسان داخل حلقة مفرغة من القواعد أو الظروف المحيطة به، دون أن يتمكن من إيجاد مخرج منها. ساعتها، بغض النظر عن قرارك، ستكون النتيجة سيئة في كل الأحوال، وربما هذا ما عانت منه شركة غوغل خلال الفترة الماضية.

يوم الأربعاء الماضي، 8 فبراير/شباط، خسرت غوغل، أو للدقة الشركة الأم "ألفابيت"، 100 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد هبوط سعر سهم الشركة في تداولات البورصة ذلك اليوم. جاءت هذه الخسارة بعد إعلان غوغل عن روبوت المحادثة الجديد "بارد" (BARD)، الذي يبدو أنه ارتكب خطأ مكلفا للغاية.

في ذلك اليوم، كانت شركة "ألفابيت" قد شاركت، في بث مباشر من باريس، إمكانيات روبوت المحادثة الجديد "بارد" وكيف ستدمجه مع محرك البحث لديها (1)، بعد يوم واحد من إعلان مايكروسوفت عن دمج روبوت المحادثة الشهير، والمثير لكثير من الضجة مؤخرا، "شات جي بي تي" (ChatGPT) في محرك البحث الخاص بها "بينغ" (Bing).

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l

— Google (@Google) February 6, 2023