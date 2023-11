غوغل وأمازون ومايكروسوفت.. كيف تدعم شركات التقنية الكبرى الاحتلال الإسرائيلي؟

في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة غوغل عن إيقاف ميزة تتبع حركة المرور في الوقت الفعلي داخل الأراضي المحتلة وقطاع غزة، في تطبيق خرائط غوغل وتطبيق "ويز" (Waze) التابعين لها. جاء هذا الإيقاف بناء على طلب خاص من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل البدء في إجراءات عملية الغزو البري للقطاع. شركة أبل انصاعت أيضا للطلب نفسه وأوقفت تلك الميزة على تطبيق خرائط أبل المُستخدَم على هواتف آيفون (1).

اتخذت شركة غوغل نهجا مماثلا في أوكرانيا العام الماضي، بعد إعلان روسيا الحرب هناك، وأوقفت أيضا بيانات حركة سير المركبات والأشخاص في الوقت الفعلي، وفقًا لصحيفة بلومبيرغ. تعمل تلك الميزة في خرائط غوغل عبر دمج المعلومات الخاصة بالموقع والسرعة، التي تبثها الهواتف الذكية، في تطبيق الخرائط، ثم يستخدمها التطبيق ليظهر مدى كثافة حركة المرور في أحد الشوارع، أو مدى ازدحام أماكن معينة داخل المدينة، وكل هذا يحدث بصورة حية أو في الوقت الفعلي.

قبل بدء عملية الغزو البري للجيش الروسي لإحدى المدن الأوكرانية، اكتشف أحد خبراء الاستخبارات مفتوحة المصدر ازدحاما مروريا في إحدى مدن روسيا وصولا إلى الحدود مع أوكرانيا، وشاهد ذلك مباشرة على تطبيق خرائط غوغل، وربط حينها بين تحرك قوات الجيش الروسي وتوجهها نحو الغزو البري لأوكرانيا. بالطبع لم يستخدم الجنود هواتفهم الذكية عند التحرك، لكن في الغالب كانت تأتي البيانات من هواتف المدنيين المتوقفين عند الحواجز التي أقامها الجيش الروسي لكي تتحرك قواته.

هذا الأمر أنذر غوغل والسلطات الأوكرانية إلى احتمالية استغلال روسيا لبيانات حركة المرور في خرائط غوغل، التي يمكنها نظريا استخدام تلك الميزة لمراقبة تحركات القوات الأوكرانية، لهذا قررت غوغل حينها إيقاف تلك الخدمة في تطبيقها. بالمثل، استجابت الشركة هذه المرة لجيش الاحتلال وأوقفت الخدمة، لتحمي القوات البرية الإسرائيلية عند تحركها على الأرض.

بالطبع تلك المساعدة من غوغل لجيش الاحتلال ليست مجرد مساعدة تقنية بسيطة، لكنها تدخُّل مباشر في الحرب يجعل غوغل شريكة -بقدر ما- في الدمار الحالي في قطاع غزة، وعموما هذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها شركات التقنية الكبرى في حرب الإبادة والاضطهاد ضد الفلسطينيين. أضخم شركات التقنية العالمية، مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت تشارك منذ سنوات بصورة مباشرة في العدوان على الشعب الفلسطيني، للدرجة التي تشعر معها أنها شركات تقنية عسكرية تعمل لصالح جهات بعينها.

في سبتمبر/أيلول العام الماضي، تظاهر العشرات من موظفي غوغل وأمازون أمام مكتب غوغل في مدينة نيويورك، احتجاجا على مشروع للحوسبة السحابية عُرف باسم مشروع "نيمبوس" (Nimbus). قبلها بأكثر من عام، في أبريل/نيسان 2021، وقَّعت حكومة الاحتلال على اتفاق مع شركتَيْ غوغل وأمازون لبناء مراكز بيانات إقليمية داخل الأراضي المحتلة لتقديم الخدمات السحابية، وبهذا ستضمن استمرارية الخدمة حتى إن تعرضت الشركتان لضغوط دولية لمقاطعة دولة الاحتلال فيما بعد، وقُدرت تكلفة المشروع بـ1.2 مليار دولار (2).

هذا بالطبع ما ذُكر رسميا في وسائل الإعلام حينها، لكن مشروع "نيمبوس" كان ينطوي على أكثر من مجرد مراكز بيانات إقليمية. ورغم عدم توفر تفاصيل رسمية كثيرة حول مشروع "نيمبوس"، فإن تقريرا لموقع "The Intercept"، صدر في شهر يوليو/تموز العام الماضي، استشهد بوثائق ومقاطع فيديو تدريبية داخلية من غوغل تشير إلى أن جزءا أساسيا من المشروع سيوفر لحكومة الاحتلال مجموعة كاملة من أدوات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي تقدمها منصة غوغل السحابية (3).

تلك الاحتجاجات، التي نظمها موظفو الشركتين، كانت تنتشر بالفعل في عدد من الولايات الأميركية أمام مكاتب غوغل، وكان السبب الأساسي وراءها مخاوف استخدام جيش الاحتلال لهذه التقنيات سلاحا في مراقبة الفلسطينيين وقمعهم ضمن نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" (apartheid) الذي تتبعه دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة.

