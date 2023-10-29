لا مكان لمناصري فلسطين على فيسبوك.. هل الحل في منصات لا مركزية؟

على مدار السنوات الماضية، اعترض النشطاء وجماعات حقوق الإنسان في فلسطين، وفي مختلف أرجاء المنطقة العربية، على استهداف فيسبوك المجحف والعبثي للمحتوى الخاص بالمجتمعات المهمشة والمضطهدة، وخاصة المحتوى المناصر للفلسطينيين. يحدث ذلك في الوقت الذي أصبح فيه الفضاء الإلكتروني هو المتنفس الوحيد لتلك المجتمعات للتعبير بحرية عن آرائها، ونشر أخبارها وما يحدث هناك من وقائع وجرائم وحشية، وتجاوز الرقابة والقمع الذي تفرضه دولة الاحتلال.

في عام 2016، بعد أن عقدت فيسبوك اتفاقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ازداد استهداف المحتوى الفلسطيني على المنصة، تحت إطار مجموعة مخصصة من السياسات، بما يشمل إغلاق أو تعليق حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والنشطاء وأي صفحة تتحدث عن القضية، بالإضافة إلى حسابات المستخدمين العاديين، بحجة إزالة "خطاب الكراهية" أو مواجهة "معاداة السامية" (1)، وهو ما دفع المستخدمين الفلسطينيين إلى إطلاق حملات احتجاج على الرقابة المفروضة على أصواتهم على منصة التواصل الاجتماعي الأكبر عالميا.

في كل مرة تتكرر جرائم الاحتلال ضد شعب فلسطين، من قصف وحشي وعدوان على غزة والأراضي المحتلة، يواجه المستخدمون العرب تلك المخاوف من كتمان الأصوات على حساباتهم الشخصية، خوفا من خوارزميات فيسبوك التي تقوم بحذف المحتوى ووقف الحسابات. المنصة أصبحت تستخدم خوارزمياتها بصورة وحشية تماما، فمجرد أن تظهر كلمات مثل إسرائيل أو فلسطين، يتحول الأمر إلى ما يشبه العقاب الجماعي، دون النظر حتى إلى السياق، وهذا ما نشهده فعلا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

على مدار العقد الماضي، تحولت فيسبوك من مجرد منصة للتواصل إلى جزء أساسي ومحوري من حياتنا الرقمية على الإنترنت، ولا توجد مبالغة في أنها أحد أكبر المواقع التي تهيمن على الشبكة بأكملها حاليا. لكن مع اكتساب تلك المواقع لمزيد من المستخدمين، ومع زيادة شعبيتها أكثر، تحولت شبكة الإنترنت إلى مكان مغلق أكثر، تسيطر عليه أربع أو خمس شركات كبرى، وهذا ما خلق ما بات يُعرف بـ"مركزية الإنترنت.

مركزية الإنترنت

في بدايات عام 1958، وبعد إطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمر صناعي "سبوتنيك 1″، أوكل الرئيس الأميركي حينها دوايت أيزنهاور لوكالة الأبحاث والمشاريع المتقدمة (ARPA)، التي يمكن اعتبارها الذراع اليمنى البحثية لوزارة الدفاع، تنسيق جميع برامج البحث والتطوير الدفاعية، ومن ضمنها تولي سباق الفضاء مع السوفييت. لم تكمل الوكالة مهمتها في أبحاث الفضاء، لأن وكالة ناسا ظهرت في العام نفسه وتولت تلك المهمة. لكن التأثير طويل الأمد لهذا المسار الجديد كان إطلاق مجرة كاملة من الاتصالات الجديدة، أُطلق عليها أول مرة "ARPANET"، ثم لاحقا عرفناها باسم "شبكة الإنترنت" (2).

عام 1994، ظهر مصطلح "Web 1.0" للجمهور العام، مع ظهور المتصفحات ومواقع الإنترنت، بعد 3 عقود تقريبا من ظهور "ARPANET" كشبكة لربط أجهزة الحاسوب داخل مؤسسات البحوث الخاصة بالبنتاغون على خطوط الهاتف الأرضي. كانت أول نسخة من الويب تتكون من مجموعة من صفحات المواقع الثابتة، ولم تمنح المستخدمين القدرة على التفاعل.

ولكن جاء عام 2004، وبدأ الإنترنت في التطور أكثر، وبدأ طلب المستخدمين يزيد أكثر على التفاعلات الاجتماعية، وحينها بدأت تظهر وتنتشر فكرة المنتديات، ثم مشاركة الموسيقى ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، ثم بدأت تنمو المعاملات المالية على الشبكة بصورة أكبر بسبب تحسن سرعة الإنترنت وتطور البنية التحتية للألياف البصرية، وتطور محركات البحث.

أدى ارتفاع هذا الطلب على التفاعل والتواصل إلى ظهور العديد من شركات الإنترنت الكبرى التي نعرفها اليوم، مثلا بدأت تظهر منصات التواصل الاجتماعي، لتستبدل المنتديات، بداية من فيسبوك وبعدها تويتر وغيرها، وسهلت التواصل والتفاعل بين المستخدمين. بينما وفرت غوغل وسيلة فعالة للمستخدمين للتنقل داخل الشبكة، والبحث في كمية هائلة من البيانات، كما وفرت ويكيبيديا مكتبة ضخمة من المعلومات.

معظم تلك المواقع قامت على المحتوى الذي يشاركه المستخدم بنفسه، بدلا من تلقي المحتوى من المواقع ذات الصفحات الثابتة، وتلك ما يُطلق عليها المرحلة الثانية من الويب أو "Web 2.0″، وهي المرحلة التي نعيش بها الآن فعلا على شبكة الإنترنت. هناك مجموعة من الشركات العملاقة تسيطر بكامل قوتها على الشبكة العنكبوتية، وتحقق من ورائها أموالا طائلة على حساب المستخدمين.

حلم اللا مركزية

في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم عام 2008، وتحديدا في مساء الثالث من شهر يناير/كانون الثاني عام 2009، نشر المبرمج الغامض ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء لأول عملة رقمية مشفرة "بيتكوين"، ومعها حدد أساسيات تقنية سلسلة الكتل "بلوكتشين" (3).

يمكننا تشبيه تقنية "بلوكتشين" بدفتر محاسبات عملاق، تُسجل به كل عملية تداول للعملة المشفرة. تُشفّر كل معاملة، ويتحدد المرسل والمستقبل فقط من خلال سلسلة من الأرقام، ولكن يُنشر سجل عام لكل حركة عملة عبر الشبكة بأكملها. تظل هوية المشتري والبائع مجهولة، ولكن يمكن للجميع رؤية انتقال العملة من الشخص رقم "1" إلى الشخص رقم "2"، ويمكن للكود البرمجي أن يمنع الشخص رقم "1" من إنفاق العملة نفسها مرة أخرى.

سيسمح الكود البرمجي بإرسال الأموال مباشرة بين الأشخاص، دون وسيط، ولا يمكن لأي طرف خارجي صنع المزيد من عملة "بيتكوين"، مثلما تُطبع العملات الورقية. لن تلعب البنوك المركزية أو الحكومات أي دور في هذا، وإن كان ساتوشي ناكاموتو يدير العالم لكان قد أغلق البنك الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي، وربما أغلق ويسترن يونيون، لأن كل شيء يعتمد على إثبات التشفير بدلا من بناء الثقة.

الهدف من تقنية بلوكتشين كان العودة إلى اللا مركزية في عالم الاقتصاد والأموال على شبكة الإنترنت؛ اللا مركزية هنا تعني أن هذا الدفتر العملاق لا يمكن لشركة واحدة التحكم به، لكنه يتوزع على مجموعة ضخمة من أجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة. حسنا، ماذا ستكسب تلك الأجهزة؟

كل جهاز متصل بالشبكة ويقدم تلك الخدمات سيُمنح مكافأة على عمله بفرصة كسب المزيد من عملات بيتكوين. بدلا من الاعتماد على المؤسسات المالية العملاقة، وعلى مجموعة من الشركات الضخمة التي تتحكم في كل شيء، لماذا لا يتداول المستخدمون العملات والأموال فيما بينهم مباشرة؟

تقنية بلوكتشين هي الحلم الذي يُبنى عليه تصور النسخة الثالثة من الويب "Web3" بوصفه رؤية لا مركزية للإنترنت. يرى أنصار الفكرة أن "Web3" يعيد تصميم اللا مركزية لنسخة الويب الأولى "Web 1.0″، التي امتلأت بالمدونات، ثم يجمعها مع التجربة التفاعلية لتطبيقات النسخة الثانية من الويب "Web 2.0" مثل منصات وسائل التواصل الاجتماعي. كل هذا بغرض توفير نظام رقمي تعود فيه ملكية البيانات للمستخدم وليس للشركات العملاقة، والمعاملات على الشبكة تضمنها تقنيات التشفير، بدلا من الثقة في هذه المؤسسات الضخمة.

ولأن هذه النسخة الجديدة من الإنترنت ستقوم على تفاعلات المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت تظهر بعض الأفكار الحالمة لهذا المجال وهي منصات التواصل اللا مركزية، مثل منصات "ماستودون" (Mastodon)، القائمة على بروتوكول مفتوح المصدر يُعرف باسم "أكتيفيتي بوب" (ActivityPub) ويعتمد على تقنية البلوكتشين (4).

وسائل تواصل لا مركزية

في الأشهر الماضية، ضخت مجموعة من شركات التقنية بعض مواردها في تطوير بروتوكول "أكتيفيتي بوب"، وما يُعرف الآن باسم "الفيديفيرس" (Fediverse)؛ شركات مثل "تمبلر" (Tumblr) و"ميديم" (Medium) و"موزيلا" (Mozilla)، وحتى شركة "ميتا" نفسها عندما أعلنت عن تطبيقها الجديد "ثريدز" أكدت أنها ستضيفه إلى هذا البروتوكول لينضم إلى وسائل التواصل اللا مركزية.

ولكن ربما المنصة الأشهر حاليا، التي تعتمد على هذا البروتوكول، هي منصة "ماستودون"، وهي منصة تحولت إلى ملاذ آمن للمستخدمين الهاربين من تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة العام الماضي. يرى كثير من العاملين في مجال التقنية الآن أن المستقبل ليس منصة "ماستودون" نفسها، بل ما تُمثِّله فكرتها الأساسية بوصفها منصة تواصل لا مركزية تعتمد على بروتوكول مفتوح المصدر مثل "أكتيفيتي بوب".

فكرة هذا البروتوكول قائمة على تحويل الشبكات الاجتماعية المغلقة إلى شبكات قابلة للاستخدام المشترك؛ بدلا من الاعتماد على منصة واحدة منفصلة، كفيسبوك، يمكن ربط كل شيء برسم بياني اجتماعي (Social Graph) واحد ونظام ثابت لمشاركة المحتوى.

الفكرة نفسها ليست جديدة بالطبع، وهي تقوم على أفكار أقدم حول بنية مختلفة جذريا لهذه الشبكات الاجتماعية، تحكمها بروتوكولات مفتوحة المصدر وليست منصات عملاقة مغلقة لا نعرف كيف تعمل. الهدف منها نبيل بالتأكيد، وهو إعادة جهاز التحكم ليد المستخدم، والحفاظ على فكرة التواصل الاجتماعي عالميا في مكانة أكبر من أي شركة مهما كان حجمها أو قوتها.

بدأ الزخم يزداد حول هذه الفكرة تحديدا بعد شراء إيلون ماسك لتويتر، حينها توجه كثيرون للبحث عن بديل مناسب للعصفور الأزرق، وكانت "ماستودون" بالانتظار. الفكرة في اللا مركزية هنا هي تخزين بيانات المستخدم والمحتوى على شبكة "بلوكتشين"، وخوادم مستقلة، بدلا من الخوادم المركزية التي تتحكم فيها شركة عملاقة، مثل ميتا أو غوغل أو أمازون أو غيرها.

كيف تعمل؟

منصات التواصل الاجتماعي اللا مركزية هي مفهوم تقني معقد، وترتبط أكثر بتصور النسخة الثالثة من الويب (Web3) في المستقبل، لكن دعنا نحاول شرحها بطريقة مبسطة؛ تتكون أي منصة تواصل من عنصرين أساسيين، أولا هناك التطبيق أو واجهة المستخدم، وهو التطبيق نفسه الذي تستخدمه على هاتفك مثل فيسبوك أو إنستغرام. ثانيا ستجد البيانات التي تدخل ضمن عمل هذا التطبيق، مثل قائمة أصدقائك وبياناتك الشخصية الأخرى التي تشاركها وغيرها.

ما تطرحه الشبكات اللا مركزية هو فكرة الفصل بين التطبيق وتلك البيانات، مثلا عندما تسجل في تطبيق اجتماعي جديد لن تضطر إلى البحث عن قائمة أصدقائك مرة أخرى، ستتبعك تلك القائمة أينما ذهبت، بمعنى أنها جزء من شبكة الإنترنت ولا تقتصر على هذا التطبيق بمفرده.

أفضل مثال على كيفية عمل تلك الشبكات هو البريد الإلكتروني، لأنه يعتمد على بروتوكولات مفتوحة تستخدمها عدّة تطبيقات وخدمات، لذا رغم وجود العديد من تطبيقات البريد الإلكتروني، بمزايا ومستويات جودة متنوعة، فبإمكانك نقل جهات الاتصال الخاصة بك في أي تطبيق. هل تتخيل مثلا أنك بحاجة إلى بريد "هوتميل" (Hotmail) للتواصل مع زملائك الذين يستخدمون التطبيق نفسه، وبريد آخر على "جيميل" (Gmail) لأصدقائك ممن يفضلون خدمات غوغل؟ حسنا، هذه طريقة عمل وسائل التواصل الاجتماعي حاليا، وفيسبوك هو أفضل مثال عكسي لتلك المنصات اللا مركزية.

قائمة أصدقائك على فيسبوك هي قائمة أصدقائك على فيسبوك، ولا يمكنك نقلها أو استخدامها داخل تطبيق آخر. وإن كنت ترغب في قراءة منشورات أصدقائك على فيسبوك، أو تريد مشاركة ما تكتبه هناك، فسيتعين عليك فعل هذا داخل تطبيق فيسبوك فقط. بالطبع هذا الأمر ممتاز إن كنت مارك زوكربيرغ، لأن هذا سبب أساسي في تحول المنصة إلى ماكينة هائلة لضخ الأموال لما يقارب عقدين من الزمن، ببساطة لأن البقاء لأطول فترة ممكنة داخل المنصة هو الإستراتيجية الأكثر ربحية في هذا المجال.

لكن على العكس، في منصات التواصل اللا مركزية يمكنك نشر صورة على إنستغرام، ليعلق عليها صديقك داخل تطبيق تويتر (إكس حاليا). وإن كتب صديقك منشورا على فيسبوك، فيمكنك أن تراه وتشاركه على تطبيق تلغرام مثلا.

بالطبع ستختلف نقاط القوة والضعف لدى كل تطبيق عن الآخر، كما قد تختلف سياسات الإشراف وأدوات صناعة المحتوى المتوفرة لدى كل تطبيق، ولكن في النهاية ستملك مجموعة الأصدقاء نفسها، ويمكنك متابعة الحسابات نفسها بغض النظر عن المنصة التي تستخدمها، تماما مثل إمكانية إرسالك بريدا إلكترونيا من حسابك على "جيميل" إلى صديقك الذي يملك حسابا على أحد تطبيقات مايكروسوفت. لن يكون هناك ما يُسمى بأصدقاء فيسبوك أو متابعين إنستغرام، بهذا سينفصل الرسم البياني الاجتماعي، وهو هنا قائمة الأصدقاء، عن سوق المنتجات بالكامل، وهي هنا تطبيقات تلك الشركات.

باختصار، الفكرة الأساسية المطروحة هنا هي تخزين البيانات ومشاركتها عبر خوادم متعددة، بدلا من أن تتحكم فيها شركة أو مؤسسة كبيرة واحدة، كما تعطي تلك المنصات اللا مركزية الأولوية لخصوصية المستخدم وأمانه والتحكم في بياناته الخاصة. مثلا عادة ما يُستخدم التشفير لتأمين بيانات المستخدم، وغالبا ما يُمنح المستخدم مزيدا من التحكم في معلوماته مقارنة بالأنظمة المركزية الحالية، بالإضافة إلى ميزة أخرى مهمة هي اعتمادها على أكواد برمجية مفتوحة المصدر، مما يعني إتاحتها للجميع، وبهذا يمكن لأي شخص مراجعتها وتطويرها. كما لا تملك تلك المنصات أي خوارزمية تصنيف المحتوى، وبالتالي لا تتحكم فيما يظهر أمام المستخدم، بجانب الوعد بمنح حرية تعبير أكثر مما نراه حاليا على فيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

حلم بعيد

ذكرنا أن هذه المنصات الجديدة حالمة، وهذا ببساطة لأنها تواجه تحديات ضخمة، فمثلا من الصعب جدا إنشاء شبكات تواصل اجتماعي جديدة بسبب تأثير الشبكة، وهذا ما استدعى إيلون ماسك إلى شراء تويتر بمبلغ 44 مليار دولار بدلا من تأسيس شبكة جديدة، لأننا ننضم إلى تلك المنصات عندما يكون أصدقاؤنا ومعارفنا موجودين عليها، وليس بسبب اللا مركزية.

كما أن المنصات القائمة تطورت وتحسّنت على مدار السنوات الماضية بناء على تعليقات وملاحظات الملايين من المستخدمين، لكي تصل إلى هذا الشكل الذي نراه حاليا، مما يجعل مهمة أي شبكة جديدة منافسة مهمة مستحيلة تقريبا. هذا بجانب أن المستخدم لا يرغب في إدارة أو تشغيل منصة على الإنترنت، ما يريده هو منصة بسيطة بواجهة مستخدم سلِسة يمكن التعامل معها بسهولة.

هناك نقطة أخرى أهم، وهي الحجم الهائل لتلك المنصات، أو ما يعرف باقتصادات الحجم، فالمنصات الضخمة الحالية، مثل فيسبوك، تتمتع بمزايا أكثر لأن بإمكانها الحصول على موارد وتقنيات مختلفة، كمساحات التخزين، بأسعار أقل (5). كما أن حجم المنصة الضخم يجعلها أكثر فائدة للمستخدمين والمعلنين وغيرهم، مما يزيد من حجمها أكثر في متوالية عددية لا تنتهي. حتى في الأنظمة اللا مركزية، مثل البيتكوين، يوجد توجُّه نحو خلق لاعبين كبار متحكمين في السوق، مثل مجمعات التعدين الضخمة وبورصات تبادل العملات الكبيرة، مما يخلق نوعا من المركزية المقنّعة. لذا، يبدو أن حلم اللا مركزية في مجال التواصل الاجتماعي حلم بعيد المنال فعلا، على الأقل حتى هذه اللحظة.

عموما، كانت المهمة الأولى لوسائل الإعلام الاجتماعية، مثل فيسبوك، وربما أكثر ما يميزها عن وسائل الإعلام التقليدية هو منحنا القدرة على المشاركة بأنفسنا، وجعل العالم أكثر انفتاحا وتواصلا؛ أن تعمل على تحقيق المساواة بين الجميع دون تحيّز، وتمنح مَن يعجز عن التواصل فرصة لكي يصرخ بأعلى صوته بحُرية مثلما يفعل الأقوياء، وأن يعبر عن نفسه ويخبر العالم بما يحدث على أرضه، وربما دون منصات التواصل الحالية لما عرف العالم أو تضامن مع القضية الفلسطينية كما يحدث الآن في مختلف أنحاء العالم. لكن ما تفعله منصات مثل فيسبوك من حظر وإخفاء وقمع للأصوات والمنشورات يتعارض بشدة مع تلك الحرية المُفترضة!

حتى محاولات تخطي تلك الخوارزميات لن تفلح كثيرا، كالكتابة بدون نقاط أو بتغيير الكلمات التي تستهدفها الخوارزميات، وهي مجرد حلول مؤقتة. لهذا فإن البحث عن حلول أخرى، كالمنصات اللا مركزية، قد يبدو أمرا منطقيا. في النهاية، الهدف الأساسي من تلك المنصات هو مشاركة الآخرين ما يحدث معك، ما الذي يدور في حياتك، لأن هذا هو أبسط مفهوم للتواصل. لكن ما الذي يحدث عندما تمنعك منصات التواصل الاجتماعي من التواصل؟

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