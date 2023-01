سيارات كهربائية زهيدة ومنافسة مع الذكاء الاصطناعي.. ماذا يحمل لنا عام 2023؟

التوقعات السنوية عملية شائكة للغاية، إما أن تقدم أدلة واضحة تماما، وإما أن ينتهي بك الأمر أن تكون مخطئا قبل انتهاء العام. في نهاية المطاف، تؤول أغلب التوقعات إلى المصير الأخير، لأن الخروج بتوقعات دقيقة يتطلب الإلمام بالكثير من الأحداث الماضية، التي ستساعدك بالتأكيد على توقع المستقبل.

هذه حكاية كل عام، تُصِرُّ الشركات والمؤثرون على حدٍّ سواء على السير في الطريق السهل. إنهم يقدمون "التنبؤات" اللطيفة بناء على اتجاهات واضحة بالفعل، لدرجة أن كل هذه التنبؤات في بعض الأحيان تبدو وكأنها آلية. هل تريد برهانا على ذلك؟ فيما يلي "23 توقعا تقنيا لعام 2023 من "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، وهو روبوت المحادثة الذكي الذي أطلقته شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. التوقعات ليست على قدر كبير من الخطأ، لكن يجب أن تشعر في مرحلة ما بأن هذه التوقعات مألوفة للغاية؛ ليس لأن الذكاء الاصطناعي مخيف بشكل خاص، ولكن لأن البشر مجموعة يمكن التنبؤ بتصرفاتها.

هنا يتحدث "تشات جي بي تي" كالخبير قائلا: "سيستمر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التقدم، مما يؤدي إلى تطوير خوارزميات أكثر تقدما وتطورا. سيزيد الاعتماد على شبكات الجيل الخامس (5G)، مما يؤدي إلى اتصال أسرع وأكثر موثوقية لمجموعة واسعة من الأجهزة والتطبيقات. ستستمر تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) في التحسن وتصبح أكثر انتشارا في مجالات مثل الترفيه والألعاب والتعليم والتدريب. سيستمر استخدام تقنية البلوكتشين في التوسع، مع وجود تطبيقات في مجالات مثل إدارة سلسلة التوريد والمعاملات المالية وأمن البيانات.

يضيف الذكاء الاصطناعي: "إنترنت الأشياء (IoT) آخذ في النمو، مما يؤدي إلى تطوير المزيد من الأجهزة والأنظمة المتصلة. أما عن إجراءات الأمن السيبراني، فإنها تتطور لمواكبة التطور المتزايد للتهديدات السيبرانية. سيؤدي التقدم في مجال الروبوتات والأتمتة إلى تطوير روبوتات وأنظمة أتمتة أكثر تقدما وقدرة. سيستمر استخدام تقنيات القياسات الحيوية، مثل التعرف على الوجه ومسح بصمات الأصابع، في التوسع. ستستمر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التقدم، مما يؤدي إلى تطوير منتجات مطبوعة أكثر تعقيدا وتطورا. ستستمر التكنولوجيا القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، في التحسن وتصبح أكثر انتشارا. سيستمر استخدام الطائرات بدون طيار للأغراض التجارية والشخصية في النمو. سيؤدي تطوير مواد جديدة، مثل الجرافين والبوليمرات المتقدمة، إلى إنشاء منتجات جديدة ومبتكرة".

تنبأت برمجية "تشات جي بي تي" بالكثير على شاكلة هذه التوقعات التي تبدأ بـ"تستمر"، وتبدو "آلية" الطابع. لكن، لسعدنا، أو لسوء حظنا، كانت هذه السنة ذات أثر محموم على أغلب مجالات التقنية وتفرعاتها، مما يضمن لك أيها القارئ أن التوقعات القادمة لن تكون آلية، بل بها من الحركة والتجدد ما يشبه تقلب الفصول الأربعة.

لنبدأ بالأسهل، الذي قد تكون توقعته أنت نفسك، الطلاق الرسمي بين وسائل الإعلام وتويتر. ستؤدي سياسة الترويج المستمر للقضايا والشخصيات اليمينية التي يتبعها المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك إلى إبعاد المزيد من المستخدمين البارزين. منصات بديلة مثل "ماستودون" (Mastodon)، رغم أنها أصغر حجما وأقل سهولة في الاستخدام، فإنها توفر ملاذا آمنا لعدد متزايد من الأشخاص، وخاصة الصحفيين. بحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن تويتر لن يكون هو محدد جدول الأعمال الإخباري اليومي للصحافة العالمية بأكملها.

سيكون هذا بمنزلة ارتياح كبير للعديد من الناشرين، الذين طالما تمنوا ألا يقضي مراسلوهم الكثير من الوقت في التغريد على أي حال، لكن بالتأكيد ليس للمستخدمين الذين يُفضِّلون الأخبار ساخنة كوجبة عشاء منزلي في ليلة شتاء. بالطبع يوجد العديد من البدائل، لكن "تروث سوشيال" (Truth Social) و"بارلر" (Parler) هما المصير اليميني المتوقع لتويتر، فلا داعي لمحاولة الانتقال إليهما.

هو نجم العام وكل عام. لقد كان ضجيج الذكاء الاصطناعي موجودا طوال هذا العام بصخب، على سبيل المثال في أبريل/نيسان، أعلنت شركة "أوبن إيه آي"عن نموذج "دال-إي 2" (DALL-E 2)، وهو نموذج تخليقي للصور يتعلم بعمق وأذهل العقول بقدرته السحرية على ما يبدو على إنشاء صور من الرسائل النصية. تم تدريب "دال-إي 2" على مئات الملايين من الصور المأخوذة من الإنترنت، وعرف كيفية إنشاء مجموعات جديدة من الصور. من هنا، استخدمه متصفحو الإنترنت ليكتبوا أحلامهم، وخرجت لهم صور فائقة السيريالية. (1)

الأحداث لم تتوقف هنا، في أوائل شهر يوليو/تموز، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" خبرا مفاده أن مهندسا في غوغل يُدعى "بلايك ليمون" حصل على إجازة مدفوعة الأجر بسبب اعتقاده بأن نموذج لغة "لامدا" (LaMDA) من غوغل كان واعيا، وأن وعيه يقترب من وعي طفل في السادسة من عمره، وعليه طالب بمنحه حقوقا مساوية لحقوق الإنسان. (2) ازداد الأمر إثارة في أغسطس/آب حين نال الذكاء الاصطناعي جائزة فنية في أحد المعارض؛ حيث دخل أحد سكان كولورادو ويُدعى جيسون ألين بثلاث صور أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي في مسابقة الفنون الجميلة في معرض ولاية كولورادو. في أواخر الشهر، أعلن أن قطعة باسم "Théâtre d’Opéra Spatial" فازت بالجائزة الأولى في فئة الفنون الرقمية. (3)

هذا العام أبى أن ينتهي نهاية عادية بالنسبة للذكاء الاصطناعي، في اليوم الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وأتاحته مجانا من خلال موقعها على الويب حتى يتمكن من جمع البيانات والتعليقات من الجمهور حول كيفية ضبط النموذج للحصول على نتائج أكثر دقة وأقل ضررا. ورغم النجاح الواضح لروبوت المحادثة الجديد، فإن الكثيرين يتوقعون الأسوأ حول نهاية وظائفهم، بل وربما نهاية البشرية، فهل تحقق 2023 لهم نبوءتهم بانتهاء البشرية، أو على الأقل بعض الأعمال البشرية بتقدم الذكاء الاصطناعي؟

الأحاديث المتداولة في هذا السياق يشوبها الهلع، لكن المنطقي منها هو ما يناقش تحجيم قدرات هذه التقنيات. فهل ستكبح اللوائح التنظيمية أسوأ ما يجلبه الذكاء الاصطناعي، أم أن البوابات ستظل مفتوحة؟ هل ستظهر أشكال جديدة قوية وتحويلية من الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي" وتعطل الصناعات التي كان يعتقد أنها آمنة من الأتمتة؟

في الواقع، سيكون التركيز القوي لنشاط الذكاء الاصطناعي في عام 2023 حول دعم العمل. ورغم أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي حتما إلى اختفاء بعض أنواع الوظائف البشرية، ستظهر وظائف جديدة لتحل محلها. سوف يفكر أصحاب العمل المسؤولون والمتطلعون بشكل متزايد في التعامل مع هذا التغيير من خلال تمكين القوى العاملة من الاستفادة الكاملة من الأدوات الجديدة المتاحة لهم.

مجال آخر مثير للمشاهدة هو المحتوى التركيبي. يتضمن ذلك تسخير القوة الإبداعية للذكاء الاصطناعي لإنتاج صور أو أصوات أو معلومات جديدة تماما لم تكن موجودة من قبل. تماما كما يفعل الإنسان عندما يرسم صورة أو يكتب مقطوعة موسيقية، تُمكِّن خوارزميات اللغة الطبيعية أجهزة الحاسوب من فهم الاتصالات اللغوية البشرية وإعادة إنشائها. هذا يعني أنني يمكن أن أجعل الصورة الرمزية الخاصة بي تجيب عن سؤال، أو ألقي محادثة بصوتي دون الحاجة إلى نطق الكلمات. في عام 2023، يمكننا أن نتوقع أن نرى نموا في استخدام هذا الشكل التوليدي للذكاء الاصطناعي عبر الترفيه والأعمال. (4)

كانت السيارات الكهربائية قطاعا ناميا في السنوات الأخيرة، ونتوقع أن نشهد استمرار هذا النمو في عام 2023. بلغت (5) مبيعات السيارات الكهربائية مستوى قياسيا في منتصف عام 2022، وفقا لشركة "كوكس أوتوموتيف" (Cox Automotive). لعبت السيارة الكهربائية الأشهر "تسلا" دورا كبيرا في زيادة شعبية السيارات الكهربائية، ولكن أيضا لديها مجموعة واسعة من العروض القادمة من صانعي السيارات التقليديين مثل "شيفروليه" و"كيا" و"فورد".

في السابق، كان معظم هذه السيارات موجهة نحو المستهلك الفاخر، وهو عكس المتوقع في العام المقبل، سنرى المزيد من الطرز الجديدة التي تُسعَّر بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يرتفع العدد الهائل من المركبات الكهربائية الجديدة في السوق مع ظهور مصانع جديدة ودخولها العمل. (6)

سوف تواصل "تسلا" هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2023، هذا التوقع الأكبر، لكن "فورد" و"هيونداي" و"كيا" سيواصلون ملاحقتها عن كثب أثناء زيادة تشكيلاتهم وقدراتهم الإنتاجية. يمكننا أيضا أن نتوقع أن يزحف سوق السيارات الكهربائية المستعملة في عام 2023، مما سيجعل من السهل جدا على الأشخاص غير الأثرياء شراء سيارة خالية من الانبعاثات. (7)

“If Ultium is how we scale our EV ambitions, Ultifi will be how we scale our software and services ambitions.” ​

Scott Miller, VP of Software Defined Vehicle and Operating Systems is live now: https://t.co/guOhsLWGgF pic.twitter.com/YuXRxRhBXD

— General Motors (@GM) October 6, 2021