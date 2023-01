العملية ليوبارد .. كيف تخطط أوكرانيا لاختراق الروس واستعادة أراضيها؟

إذا واتتك الفرصة لتزور شارع سومسكا في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، فيمكن بسهولة أن تلاحظ العديد من الدبابات الروسية من فئة "تي-72 إيه في" (T-72AV) ملقاة جانبا وكأنها جبل صغير من القمامة. شهدت هذه المدينة معارك ضارية خلال بدايات الحرب بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2022، كان أحد طرفيها هذه الدبابات، لكن الطرف الآخر لم يكن دبابة أخرى، ولا حتى عربة مدرعة، بل "القديسة جافلين".

وإذا كنت لا تعرف، فـ"القديسة جافلين" هو ميم انتشر على الإنترنت بكثافة شديدة في بدايات الغزو الروسي لأوكرانيا، فيه يظهر رمز ديني لشخصية تشبه القديسة تحتضن "صاروخ جافلين"(1) FGM-148) Javelin) المضاد للدبابات، أميركي الصنع، الذي استخدمه الأوكرانيون لمواجهة الروس، وبسبب آثاره الفعالة حقا في تحييد هجوم الدبابات، فقد أصبح مَن يحمله وكأنما يحصل على بركة من السماء، هذا الشخص صغير الحجم الذي يحمل سلاحا وزنه أقل من 20 كيلوغراما يستطيع عبر "جافلين" مواجهة دبابة تزن أكثر من 40 طنا!

و"جافلين" هو نظام محمول مثل الآر بي جي، طُوِّر لخدمة الجيش الأميركي، يبلغ مداه ألفَيْ متر، ويتمتع بمزايا عديدة مثل خفة الوزن وسهولة التشغيل إلى درجة أن أي شخص تقريبا يمكن أن يتدرب على تشغيله، لكن الأهم من ذلك أنه يتبع تقنية "أَطْلِق وانسَ" (Fire-and-forget) التي تُمكِّن المُطلِق من إصابة الهدف دون الحاجة إلى التصويب عليه بدقة، وذلك بفضل المعدات الإلكترونية والمستشعرات الحرارية والبصرية بداخل الصاروخ، التي تتتبع الحرارة الصادرة من محرك الدبابة أو أي مصدر للحرارة على متنها.

كل ما يتطلبه الأمر من الجندي في حالة "جافلين" (وكذلك الحال مع النظام البريطاني "نلوا" (NLWA) الذي استُخدم كذلك في أوكرانيا) أن يركز على الهدف -حتى إن كان متحركا- لمدة ثلاث ثوانٍ فقط ثم يضغط زر الإطلاق ويهرب. بعد الإطلاق، يطير الصاروخ بشكل مستقل نحو الهدف ويُجري التصحيحات اللازمة لمساره وفقا للبيانات التي حصل عليها من منظومة التتبع الخاصة به.

Tanks are a deathtrap now. With neither side having air superiority, you’re left with infantry & artillery – essentially WW1.

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2023