تتابعهم حتى في منازلهم.. كيف أصبحت فلسطين مختبرا لتقنيات المراقبة الإسرائيلية؟

المعلومات قوة لا يُستهان بها، هذا ما أثبتته الكثير من الحوادث في السنوات الأخيرة. ولطالما استخدمت السلطات قوة الرقابة والمعلومات لإخضاع مواطنيها، وإذا كنا نتحدث عن سلطة الاحتلال التي تستمد شرعيتها من القمع وحده، فإن الأمر يصبح بالتأكيد أكثر أهمية وخطورة. لذلك، كان وما زال جمع البيانات عن السكان الفلسطينيين بالكامل جزءا لا يتجزأ من سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقبضته الصارمة، ومع تطور التكنولوجيا والتقنيات المستحدثة تصبح تلك القبضة أكثر صرامة وأقوى سيطرة.

سابقا، كانت البيانات تُجمع بوسائل غير مباشرة عن طريق شبكات التجسس وطرق جمع المعلومات التقليدية، أما الآن فإن الأمور باتت أكثر سهولة وخطورة في الوقت نفسه. فضمن مشروع "المدينة الذكية" المُطبق في مدينة الخليل على سبيل المثال، تنتشر كاميرات المراقبة في جميع الأحياء، ترصد وتترقب الفلسطينيين في كل لحظة، وتتابع تحركاتهم حتى داخل منازلهم، على أن تُرسل هذه المعلومات إلى قاعدة بيانات محوسبة تسجل حرفيا "كل شاردة وواردة تخص الفلسطينيين".

وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، لا يُسمح للجنود الإسرائيليين المسؤولين عن المراقبة الرقمية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بالعودة إلى منازلهم قبل أن يصلوا إلى هدفهم، حيث يُطلب من أي جندي يفشل في تحميل 50 صورة لفلسطينيين على نظام التعقب المسمى "الذئب الأزرق" (Blue wolf) البقاء في الخدمة حتى يصل إلى العدد المطلوب من الصور، الذي يقوم لاحقا بتحميله على قاعدة بيانات تُستخدم للتتبع والتجسس على الفلسطينيين. (1)

