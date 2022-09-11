آيفون 14.. كيف تكرر أبل نفسها وتنجح في كل مرة؟

في إحدى قصصه، يحكي فرانك ستوكتون، الأديب وكاتب الأطفال الأميركي الذي اشتهر في القرن التاسع عشر، عن كاتب يؤلِّف قصصا قصيرة متوسطة المستوى ويرسلها إلى المجلات المختصة، فيحقِّق دخلا معقولا يسد جوعه وزوجته، وفي ليلة غير مقمرة يهبط عليه الإلهام، فيكتب قصة مؤثِّرة رائعة اسمها "المرحومة أخت زوجته"، كان رأي زوجته أنها قمة أعماله، وبالفعل لاقت القصة اهتماما واسعا من القُرَّاء، حتى لم يَعُدْ لهم همٌّ إلا أن يرسلوا إلى المجلة يمتدحون القصة وما جاء فيها من عواطف حارة.

انتهت ضوضاء القصة، لكن الحياة لم تعد لمجاريها بالنسبة إلى فرانك. أرسل الكاتب قصة جديدة إلى المجلة، لكن رد التحرير جاء بأنها قصة جيدة، لكن القارئ الآن لم يَعُد يَقْبل بمستوى أقل من "المرحومة أخت زوجته". أُصِيب المؤلف بالذعر، خاصة حينما أرسل قصصا أخرى إلى المجلة وقوبل بالرفض للسبب نفسه، وبدأ الجوع يعود إلى منزله من جديد، لكنه في ليلة مقمرة تمكَّن من الأمر، استطاع مجددا أن يُنتج تحفة فنية تُضاهي "المرحومة أخت زوجته"، بل قالت زوجته إنها أفضل.

هنا، ارتجف المؤلف في رعب، وعندما جاء الليل وضع هو وزوجته القصة في حقيبة مُحكَمة الغلق، ثم وضعاها في زكيبة، وخرجا إلى الخلاء واختارا مكانا عند الهضبة، وهناك حفرا حفرة عميقة ألقيا فيها الزكيبة، ثم سدَّا الحفرة بالحجارة والغبار، حيث لن تعود هذه القصة للحياة أبدا!

المرحومة أخت أبل

هذا تقريبا ما تواجهه شركة أبل حاليا، فبعد أن وصلت إلى ذروة الإبداع بعد 15 عاما من أول إطلاق لجهاز آيفون عام 2007، بات الجديد الذي تُقدِّمه الشركة كل عام في هواتفها محدودا، وأقل من توقعات عملائها. لذا يبدو أن الشركة العملاقة قررت التأني مرارا قبل أن تُصدر تحفة جديدة ترفع سقف التوقعات مُجددا، تماما كما فعل الكاتب المسكين الذي دفن قصته بيديه.

في مؤتمرها السنوي الذي أُقيم يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، بدأت أبل بالإعلان عن ساعتها الذكية الجديدة "Watch Series 8″، ثم ساعة "Apple Watch Ultra"، وهي أحدث سلاسل ساعاتها الذكية، المصمَّمة خصوصا لمحبي المغامرة والرياضة. الساعة مصنوعة من التيتانيوم المستخدم في مركبات الفضاء، وبها 3 ميكروفونات ومكبر للصوت أقوى من الساعات العادية. كما كشفت الشركة عن الجيل الجديد من سماعات "Airpods Pro".

وفي نهاية الحدث، كشفت أبل أخيرا عن هاتف آيفون 14، مع نسخة جديدة "Plus"، وهي نسخة أكبر من النسخة العادية تأتي بحجم 6.7 بوصات للشاشة. ستأتي النسختان بشريحة المعالجة القديمة من العام الماضي "A15 Bionic"، وهو ما يبدو أمرا محبطا. غير أن هواتف آيفون 14 ستدعم خاصية التعرف على حوادث السيارات، والاتصال بالأقمار الاصطناعية من أجل التواصل في حالات الطوارئ، مع سعر يبدأ من 799 دولارا للنسخة العادية، و899 دولارا لنسخة بلس "Plus".

أما عن نسخة آيفون 14 برو (Pro) فتأتي مع نوتش (notch) جديد في الشاشة سيتفاعل مع نشاطك مع الهاتف وسيُظهر لك شريطا مخصصا لكل نشاط، وستأتي مدعومة بشريحة "A16 Bionic" الجديدة، وستدعم أخيرا خاصية "Always On Display" التي تُظهر المعلومات الأساسية على الشاشة عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام. سيأتي الهاتف أيضا مع ترقية كبيرة في الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 48 ميغابيكسل بعدما كانت بدقة 12 ميغابيكسل لسنوات، وسيبدأ سعره من 999 دولارا لنسخة برو، و1099 دولارا لنسخة برو ماكس (Pro Max).

نسخ آيفون 14 برو جاءت أيضا ببعض التعديلات في التصميم، لكن النسخة العادية من آيفون 14 لم تختلف عن النسخة السابقة، آيفون 13، بثقب الشاشة "النوتش" المزعج نفسه، والأبعاد السابقة ذاتها، وشكل الكاميرات الخلفية نفسها. لكن إن تغاضينا عن التصميم والشكل الخارجي، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في عتاد الهاتف الجديد!

آيفون 14 بقميص آيفون 13!

شريحة المعالجة الداخلية كانت نقطة جدل في الفترة التي سبقت حدث الإعلان عن آيفون 14، لأن التسريبات أشارت إلى أن شركة أبل ستُعيد استخدام شريحتها A15 التي استخدمتها في نسخة آيفون 13 السابقة، بينما ستأتي نسخة آيفون 14 برو بالشريحة الأحدث A16. وللأسف كانت التسريبات صحيحة تماما، لنرى لأول مرة أن نسخة العام الجديد من آيفون تأتي بشريحة المعالجة نفسها لنسخة العام السابق.

المشكلة الأكبر أن أبل كانت تُصدر دائما كل نسخ العام بشريحة المعالجة نفسها التي تُعَدُّ علامة على الإصدار الجديد من آيفون، لكنها كسرت هذه القاعدة هذا العام. لذا إن أراد المستهلك أن يشتري النسخة الأقوى فلن ينظر إلى آيفون 14 العادي، وسيذهب إلى النسخة الأغلى سعرا بالطبع، وربما هذا توجُّه مقصود من الشركة نحو الجمهور الاحترافي، أو مَن يستخدم النسخ الاحترافية من أجل أعماله، كالمصورين مثلا.

كذلك الكاميرات لم يحدث بها أي تغيير بين نسختَيْ آيفون 14 وآيفون 13 الأقل سعرا، حتى إن ابنة ستيف جوبز، مؤسس شركة أبل الراحل، سخرت من النسخة الجديدة من آيفون عبر حسابها على إنستغرام، وهو رأي مشترك بين معظم رواد وسائل التواصل الاجتماعي. بالطبع هناك بعض التحديثات أو الاختلافات، لكنها تظل تحديثات فرعية، دون أي تغييرات جذرية واضحة!

قد تتبادر إلى ذهنك مبررات مثل التضخم، والأوضاع الاقتصادية الحالية ومشكلات سلاسل التوريد والشحن، خاصة أن أبل تعرض آيفون 14 بسعر 799 دولارا، وهو سعر آيفون 13 نفسه، هنا الأمر يصبح أصعب، لأنك ستشتري رقم الإصدار الجديد فحسب، دون أي تغيير حقيقي! كل هذا ونحن نقارن إصدارات هواتف الآيفون الجديدة ببعضها، ولم نتطرق إلى الإمكانات التي تملكها هواتف الأندرويد المنافسة منذ سنوات.

وهنا يُطرح سؤال مهم: لماذا تُصِر أبل على إصدار نسخة سنوية من هواتف آيفون؟ لماذا لا تكتفي مثلا بإصدار نسخة محدثة باسم "iPhone 13s"، مع إصدار النسخ الأقوى أو التي تحمل الرقم الجديد كل عامين كما كانت تفعل ذلك في البداية من أجل تجنب أزمة التكرار المُحبطة؟

آيفون جديد كل عامين!

حسنا، دعونا نرجع إلى الوراء قليلا. في عام 2007، عندما ظهر الآيفون لأول مرة، كان جهاز الموسيقى "آي بود" (iPod) هو المنتج الأعلى مبيعا لدى شركة أبل. لكن في عام 2010، انقلبت الموازين سريعا واحتل الآيفون صدارة المبيعات. كانت أجهزة "آي فون" تتلقى تحديثات وترقية كبيرة سنويا، ولكن بعد تراجع مبيعاتها لصالح الآيفون انخفض عدد مرات الترقية حتى أوقفت أبل إصدار تلك الأجهزة بالكامل. في تلك اللحظة، قررت أبل إصدار آيفون جديد كل سنة، وتسهيل عملية الترقية للمستهلكين بمبادرات مثل استبدال النسخة القديمة بواحدة أحدث، ليحصل المستهلك على خصم عند شراء النسخة الأحدث من الآيفون.

كما منحت الشركة المستهلك فرصة شراء أحدث إصدار من آيفون مقابل دفع قسط شهري ثابت على مدار العام، كان هذا على النقيض من اتجاه شركات الاتصالات الأميركية مثل "فيريزون" (Verizon) لدفع مبلغ من ثمن الآيفون مقدَّما بهدف جذب مستخدمين جدد إلى شبكتها. لكن تلك الصفقة كانت تتطلب عقدا لمدة عامين، مما يعني أن المستخدم لن يتمكن من شراء أحدث جهاز آيفون يصدر كل عام. ربما كان هذا أحد الأسباب التي دفعت أبل إلى إصدار نسخة رئيسية من الآيفون كل عامين مع نسخة باختلافات محدودة في العام التالي، مثلا في عام 2010 صدر آيفون 4، بينما في 2011 صدر آيفون 4s، بعدها في 2012 صدر آيفون 5، وفي 2013 صدر آيفون 5s. لكن فكرة العقد والتخفيضات من شركات الاتصالات توقفت تقريبا بداية من 2015 (1)، لتبدأ أبل في إصدار هاتف جديد مختلف كل عام، مثل آيفون 11 ثم 12 ثم 13.

بمرور الوقت، أصبح هاتف آيفون هو الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لأبل، ومجرد الوجود السنوي لأجهزة آيفون يضمن لأبل مبيعات سنوية ضخمة. حسب آخر تقرير لمؤسسة الأبحاث "كاونتربوينت ريسيرش" (Counterpoint Research)، مَثَّلت هواتف الآيفون، لأول مرة في تاريخها، أكثر من نصف الهواتف المستخدمة في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2022 (2)، وهذا أكثر من أي شركة أخرى في مجال صناعة الهواتف الذكية. كما سيطرت أبل على فئة الهواتف الرائدة بنسبة 57%، ولا تظهر أي علامة على التباطؤ.

تُشير المؤسسة البحثية كذلك أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، ظهر اتجاه قوي لدى مستخدمي أندرويد بالهجرة إلى أجهزة iOS أو الآيفون. أما عالميا، انخفضت حصة هواتف الأندرويد إلى أقل من 70%، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها بنسبة 77% في عام 2018. وفي المقابل، ارتفعت حصة هواتف آيفون عالميا إلى أكثر من 25% مقارنة بنسبة أقل من 20% منذ أربع سنوات (3).

بالطبع، لا يُعَدُّ هذا تحوُّلا كبيرا كما حدث في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال اتجاها جديدا يعكس غالبا نمو مبيعات أبل في الصين وباقي دول العالم. لكن إن نظرنا إلى نسبة 25% من سوق الهواتف الذكية، فسنجد أنها كبيرة فعلا بالنسبة إلى شركة واحدة.

هذا التركيز لمراكز القوة في سوق الهواتف من المُرجح أن تكون له آثار بعيدة المدى. ومع الوقت، سيجد المستهلك نفسه أمام عدد قليل من شركات الهواتف الذكية التي يمكن أن يختار من بينها. وفقا لتقرير آخر، من مؤسسة "كاونتربوينت ريسيرش" نفسها، فإن نحو 70% من الهواتف الذكية المبيعة في الربع الثاني من عام 2022 جاءت من خمس شركات فقط: أبل وسامسونغ وشاومي وفيفو وأوبو، والشركات الأربع الأخيرة تعمل بنظام تشغيل أندرويد (4). لذا يبدو أن انخفاض عدد الشركات أمام المستهلك منح أبل أفضلية واضحة في المنافسة.

هالة أبل

بناء على ما سبق، فإن إصدار نسخ آيفون كل عامين قد لا تبدو فكرة مُجدية للغاية بالنسبة لأبل ومكاسبها الضخمة، حتى وإن لم تُقدِّم أفضل ما لديها في النسخة الجديدة من هاتفها كل عام. لكن في المقابل، فإن ما تبيعه أبل ليس منتجا فقط، بل "أسلوب حياة" كامل، وهي تلعب دائما على المشاعر والعاطفة الإنسانية. لذلك لعلنا لا نستغرب أن الآلاف من المستهلكين حول العالم سوف يقومون بترقية هواتفهم إلى النسخة الجديدة رغم أنها لا تُقدِّم جديدا يُذكر عن تلك التي يمتلكونها بالفعل.

يرجع ذلك إلى حقيقة أن عالمنا اليوم قائم على شيء واحد هو مشاعر البشر. تلك العواطف تحكم العالم، ببساطة لأن البشر يُنفقون أموالهم أساسا على الأشياء التي تُشعرهم بالرضا عن أنفسهم وعن الحياة، وبالتالي فكلّما تمكَّنت من التأثير على عواطف ومشاعر الناس حول العالم، فإن المزيد من الأموال ستتراكم داخل خزائنك، حتى تصل إلى أكبر قيمة سوقية في العالم وتتجاوز 2.4 تريليون دولار.

التكنولوجيا هي مجرد وسيلة لتلك الغاية. نحن نخترع التقنيات الجديدة من أجل الوصول إلى مشاعر السعادة، وشركة أبل هي الشركة الأكبر من حيث إثارة المشاعر الإنسانية، وهذا ما ركزت عليه بكثافة في مؤتمرها الأخير، خاصة عند الإعلان عن ساعتها الذكية الجديدة Watch Series" 8″، حيث تغذي أبل شعور المستخدمين بأن اقتناءهم منتجات الشركة سيجعلهم أشخاصا أفضل.

ربما سمعت مقولة ستيف جوبز الشهيرة "امنح الناس أدوات وسيفعلون بها أشياء رائعة" (5) تتكرر خلال أحداث الشركة للإعلان عن منتجاتها. يمكننا أن نتفق أن المستخدم العادي لأجهزة أبل لا يقوم بأشياء رائعة بأجهزة الآيفون أو الماك بوك أو الساعة الذكية، وهو غير مطالب أصلا بتلك الأشياء الرائعة، ولكن باستخدام كل الأدوات التسويقية المتوفرة، والإعلانات، والإبهار البصري، واختيار مصطلحات مختلفة للمزايا المعتادة التي نعرفها، تستحضر أبل بنجاح هالة غامضة حول منتجاتها لتجعلها تبدو أكثر جاذبية، بحيث لا ترى نفسك مجرد شخص عادي يتملك جهازا عاديا، بل تصبح بوجودها شخصا مختلفا، متفردا بذاتك.

للأسف، فإن ثمن هذا الشعور أعلى مما تتوقع. فرغم وجود بدائل أرخص بكثير، قد تقبل باقتناء أجهزة أبل التي يقول الكثير من الخبراء إن أسعارها مبالغ فيها حقا، حيث تحظى شركة أبل بأعلى هامش ربح في مجال التقنية. وفي الوقت نفسه هي واحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم، وما دامت أرقام مبيعاتها تُظهِر أن هناك عددا كافيا من المستخدمين يدفعون تلك الأسعار، فإنها تطمئن لإستراتيجية التسعير الحالية، وغضبك أو كُرهك للشركة لن يؤثر في تغيير تلك الإستراتيجية من الأساس.

الخلاصة البسيطة إذن: ستستمر شركة أبل في إصدار نسخ متشابهة من أجهزة آيفون كل عام، ومثلها مثل كاتب القصص الجائع، ستتأخر في إصدار المزايا والتقنيات الجديدة، ما دامت تملك جمهورها الوفي، الذي يتسع عاما بعد عام رغم كل شيء.

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