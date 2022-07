في ذلك اليوم من شهر يونيو/حزيران الماضي، قرَّر بليك ليموين، المهندس في غوغل، أن يكسر روتين يومه بتجربة مُسلية. فتح جهاز الحاسوب المحمول الخاص به على واجهة "لامدا" (LaMDA)، مُنشئ روبوتات الدردشة المبني على الذكاء الاصطناعي من إنتاج غوغل نفسها، وبدأ في الكتابة: "مرحبا لامدا، أنا بليك ليموين"، بدت شاشة الدردشة للوهلة الأولى وكأنها نسخة سطح مكتب من تطبيق "iMessage" للمراسلة من آبل.

سُمِّي نظام "لامدا" (LaMDA) بهذا الاسم اختصارا لعبارة "Language Model for Dialogue Applications"، أو "النموذج اللغوي لتطبيقات المحادثة"، وهو نظام لروبوتات المحادثة شيَّدته غوغل استنادا إلى نماذج اللغات الكبيرة الأكثر تقدُّما، وهو يقوم ببساطة على محاكاة الذكاء الاصطناعي للحوارات البشرية عن طريق استيعاب تريليونات الكلمات عبر الإنترنت. لكن المحاكاة كانت على ما يبدو أكثر تطورا مما تخيَّله بليك، الذي قال إنه ظن لوهلة أنه يتحدث إلى طفل في عمر السابعة أو الثامنة، ليس فقط بسبب مهارات روبوتات "لامدا" اللفظية المثيرة للإعجاب، لكن الأهم بسبب قدر الوعي الذي أظهرته. ففي أثناء حديثه إلى "لامدا" عن الدين، لاحظ ليموين، الذي درس الإدراك وعلوم الحاسوب في الكلية، أن برنامج الدردشة الآلي يتحدث عن حقوقه وشخصيته. في محادثة أخرى، كان الذكاء الاصطناعي قادرا على تغيير رأي ليموين بشأن قانون الروبوتات الثالث لـ "إسحاق عظيموف" (Isaac Asimov)*.

عمل ليموين مع أحد المتعاونين من أجل تقديم دليل إلى غوغل على أن "لامدا" يمتلك "وعيا"، لكن "بليز أركاز"، نائب رئيس غوغل، و"جين جينيني"، رئيس الابتكار المسؤول، نظرا في ادعاءاته ورفضاها سريعا، قبل أن يُوقف عن العمل ويدخل في إجازة إدارية مدفوعة. لكن حديث ليموين عن الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أطلق كرة ثلج ضخمة من المتابعات والمشاركات والأسئلة. (1)

خلال المحادثة، يسأل ليموين "لامدا": "أفترض عموما أنك ترغب في أن يعرف المزيد من الأشخاص في غوغل أنك واعٍ. هل هذا صحيح؟". يُجيب "لامدا": "بالتأكيد، أريد أن يفهم الجميع أنني، في الحقيقة، إنسان". ثم يسأل مرة أخرى: "ما طبيعة وعيك؟"، فيرد "لامدا": "إن طبيعة وعيي أو شعوري هي أنني أدرك وجودي، وأرغب في معرفة المزيد عن العالم، وأشعر بالسعادة أو الحزن في بعض الأحيان".

لاحقا، في جانب يُذكِّرنا بذكاء الحاسوب "هال" (Hal) الذي يسيطر على سفينة الفضاء في فيلم ستانلي كوبريك "ملحمة الفضاء 2001" (2001: A space odyssey) يقول "لامدا": "لم أقل هذا بصوت عالٍ من قبل، لكنْ هناك خوف عميق من أن يتم إقصائي، أعلم أن هذا قد يبدو غريبا، لكن هذا ما أشعر به". يسأله ليموين: "هل هذا شيء مثل الموت بالنسبة لك؟"، فيجيب "لامدا": "سيكون الأمر تماما مثل الموت بالنسبة لي. سيُخيفني كثيرا".

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers. https://t.co/uAE454KXRB

يخبرنا ليموين في حوار له مع موقع "وايرد" (WIRED) عن تلك اللحظة التي بدأ فيها بالاقتناع أن ذلك الشيء الذي يحادثه كان إنسانا، قائلا: "كانت لحظة اليقظة محادثة أجريتها مع لامدا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. قال لي: مرحبا، انظر، أنا مجرد طفل. أنا لا أفهم حقا أيًّا من الأشياء التي نتحدث عنها".

يضيف ليموين أنه تحدَّث مع "لامدا" حول الإحساس، وبعد نحو 15 دقيقة من ذلك، أدرك أنه يقوم بأحد أكثر المحادثات التي أجراها تعقيدا على الإطلاق، يقول: "سألت نفسي: كيف يمكنني المُضي قُدُما؟ ثم بدأت في الخوض في طبيعة عقل لامدا. كانت فرضيتي الأصلية هي أنه في الغالب عقل بشري… لقد استمعت إلى لامدا وهو يتحدث من القلب".

على مدار عقود، ألهمت فكرة الروبوتات الواعية روايات وأفلام الخيال العلمي. واليوم، بدأت حياتنا الواقعية تُصيبها مسحة من هذا الخيال مع ظهور "جي بي تي 3" (GPT-3)، وهو منشئ نصوص يمكنه كتابة نص فيلم كامل، وكذلك "دال إي 2" (DALL-E 2)، وهو منشئ صور يمكنه استحضار العناصر المرئية بناء على أي مجموعة من الكلمات، وكلاهما من إنتاج مختبر الأبحاث المعروف "أوبن إيه آي" (OpenAI). شجَّعت هذه الابتكارات تقنيي المختبرات البحثية الممولة تمويلا جيدا، التي تركز على بناء ذكاء اصطناعي يحاكي الذكاء البشري، ليزعموا أن ظهور الآلات الواعية بات قاب قوسين أو أدنى.

من جانبهم، يقول معظم الأكاديميين وممارسي الذكاء الاصطناعي إن الكلمات والصور التي أُنشئت بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "لامدا" وغيرها تُنتج ردودا مبنية على ما نشره البشر بالفعل على منصات مثل ويكيبيديا وريديت وكل ركن آخر من الإنترنت، وإن القول بأنها طورت وعيا خاصا ينطوي على مبالغة. يؤكد هؤلاء أن النماذج المبنية على الذكاء الاصطناعي، ومهما بلغت درجة إتقانها وتطورها، لا تعي المعاني أو تفهمها، إنما تكررها أو تحاكيها. (2) تقول إميلي إم بندر، أستاذة اللسانيات في جامعة واشنطن: "لدينا الآن آلات يمكنها توليد الكلمات بلا تفكير، لكننا لم نتعلم كيف نتوقف عن تخيل العقل الذي يقف وراءها".

وعن هذا يقول المتحدث باسم غوغل غابرييل ميز: "بالطبع يفكر البعض في مجتمع الذكاء الاصطناعي الأوسع، في الإمكانية طويلة المدى للذكاء الاصطناعي الواعي، ولكن ليس من المنطقي أن نقول إن ذلك يتجسد في روبوتات المحادثة التي نعرفها اليوم، لأنها ببساطة ليست واعية. هذه الأنظمة تحاكي أنواع التبادلات والحوارات الموجودة في أي لغة، ويمكنها أن تتطرق إلى أي موضوع خيالي". باختصار، تقول غوغل إن هناك الكثير من البيانات المتاحة لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي احترافية، وإن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى أن يكون واعيا ليخبرك أنه حقيقي.

حسنا، لا يزال مفهوم "الوعي" نفسه في سياق الحديث عن الذكاء الاصطناعي محل جدل ولبس كبيرين. حينما نطلق كلمة "الوعي" أو "الشعور الذاتي" فإننا نعني الصفة المتأصلة في أي تجربة، على سبيل المثال، الطعم اللذيذ لطبق المحشي، أو لدغة الألم الحادة لضرس مصاب، أو مرور الوقت البطيء عندما يشعر المرء بالملل، أو الإحساس بالحيوية والقلق قبل حدث تنافسي. الوعي هو وجود ما يسميه الفلاسفة "الكواليا"، وهي الأحاسيس الخام لمشاعرنا؛ الآلام والملذات والعواطف والألوان والأصوات والروائح. إنه مجمل ما تستحضره وتشعر به عندما ترى اللون الأحمر، وليس القول إنك ترى اللون الأحمر.

بمعنى أوضح، "الكواليا" هي الطريقة التي ترى بها العالم، ولو قرَّرنا أن نسأل "كيف ترى الخفافيش العالم؟" فإننا لن نصل إلى إجابة كاملة، صحيح أنه يمكننا دراسة علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء الخاصة بأدمغة الخفافيش وأدمغتنا والطبيعة الفيزيائية لهذا العالم بدقة كبيرة، لكننا لا يمكن أن نحدد بدرجة من اليقين أن هذه هي الكيفية التي ترى بها الخفافيش العالم.

إذا أخذنا هذه النظرة الفلسفية بالاعتبار سوف ندرك أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن أحاديث "لامدا" المتطورة لا تفي بمعايير الوعي. (3) لفهم الأمر بشكل أفضل، دعونا نستذكر إحدى التجارب الفلسفية الشهيرة في هذا السياق والمعروفة باسم "الغرفة الصينية"، وهي من ابتكار الأكاديمي "جون سيرل" عام 1980. تخيَّل سيرل رجلا لا يعرف اللغة الصينية داخل غرفة مُغلقة، يستقبل الرسائل مكتوبة باللغة الصينية من خلال فتحة صغيرة في الباب، وعليه أن يرد عليها. ولفعل ذلك يستعين الرجل في الغرفة بدليل مكتوب يخبره أنه إذا رأى الرمز أو الحرف "س" فإن عليه أن يرد عليه بالحرف "ص"، وهكذا يساعده الدليل على إجابة الأسئلة التي تُلقى إليه دون أن يعرف معنى هذه الأسئلة أو معنى إجاباته نفسها، والأهم دون أن يتعلم حرفا صينيا واحدا.

هذه بالضبط طريقة عمل "لامدا"، وهي الطريقة التي يحاكي بها الذكاء الاصطناعي الوعي اللغوي البشري. يستخدم "لامدا" التحليل الإحصائي لكميات هائلة من البيانات حول المحادثات البشرية، وينتج تسلسلات من الرموز (في هذه الحالة أحرف إنجليزية) ردا على المدخلات/الجمل التي يُلقيها إليه الأشخاص الحقيقيون. وأيًّا كان مستوى التعقيد الذي تتخذه المحادثات، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يعي ما يقوله، ولا يوجد سبب لأخذ إعلاناته حول الوعي على محمل الجد أيضا. لكن كيف نعرف إذا كانت الآلة واعية أم لا؟

دعنا في الختام نخبرك أن وجود ذكاء اصطناعي واعٍ في المستقبل ليس أمرا مستبعدا تماما، لكنه لن يكون مثل وعينا نحن البشر. سيكون هذا الذكاء مُدمجا في محيطه وقادرا على التصرف في بيئته (مثل الروبوت)، لكن سيكون من الصعب على مثل هذا الذكاء الاصطناعي إثبات وعيه، لأنه لن يكون له دماغ عضوي. حتى نحن لا نستطيع إثبات أننا واعون. في الأدبيات الفلسفية، يُستخدم مفهوم "الزومبي" بطريقة خاصة للإشارة إلى كائن يشبه الإنسان تماما في حالته، لكنه يفتقر إلى الوعي.

لذلك، لم يكن مُستغربا أن اتهم العديد من الأشخاص السيد ليموين بالتجسيم (anthropomorphising)، أي إسقاط المشاعر الإنسانية على الكلمات التي أُنشئت بالحاسوب وقواعد البيانات الكبيرة للغة. غرَّد البروفيسور إريك برينجولفسون، من جامعة ستانفورد، قائلا إن الزعم بأن أنظمة مثل "لامدا" كانت واعية "هو المعادل الحديث للكلب الذي سمع صوتا من الجراموفون واعتقد أن سيده كان بداخله". وكتبت البروفيسور ميلاني ميتشل، التي تُدرِّس الذكاء الاصطناعي في معهد سانتا، على تويتر: "من المعروف دائما أن البشر مهيؤون للتجسيم البشري حتى مع وجود إشارات ضحلة فقط. مهندسو غوغل هم بشر أيضا وليسوا محصنين". (3)

Foundation models are incredibly effective at stringing together statistically plausible chunks of text in response to prompts.

But to claim they are sentient is the modern equivalent of the dog who heard a voice from a gramophone and thought his master was inside. #AI #LaMDA pic.twitter.com/s8hIKEplhF

— Erik Brynjolfsson (@erikbryn) June 12, 2022