أول حرب كريبتو في التاريخ.. هل تتحايل روسيا على العقوبات بالعملات المشفرة؟

تذهب للنوم يوما ما، وتستيقظ في اليوم التالي لتجد بلدك يتعرَّض لهجوم من قِبَل قوة أجنبية، والقنابل تتساقط من السماء في المدن الكبرى تستهدف البنية التحتية الحيوية، بينما تتحرَّك القوات الأجنبية من جميع الاتجاهات. من الصعب فهم الخوف الذي قد يمر به شخص ما في مثل هذه الحالة، ولكن هذا هو بالضبط ما كان يشعر به ملايين المواطنين الأوكرانيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وكأن ويلات الحرب الإنسانية ليست كافية كي تصاحبها الصعوبات الاقتصادية. ففي 24 فبراير/شباط، علَّق البنك المركزي الأوكراني التحويلات النقدية الإلكترونية، ولم يعد في الإمكان استخدام أجهزة الصراف الآلي. (1) يعني ذلك أن ملايين المواطنين الأوكرانيين، وحتى اللاجئين والفارين، لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الأموال اللازمة لتلبية ضرورات الحياة.

My Ukrainian credit cards don't work anymore. I'm safe physically in Kazakhstan, but all my savings are gone.

Crypto is the only money I still have, and today I can say without exaggeration that $BTC, $ETH, and #NFT are going to save my life while I can't come back home.

— ARTYOM FΞDOSOV 🇺🇦 (@usleepwalker) February 25, 2022