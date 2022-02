الوجه المُظلم لفيسبوك.. لماذا تتخاذل منصات التواصل عن محاربة المعلومات المضللة؟

لا تتوقف التداعيات السلبية للأخبار الكاذبة في النطاقات الصحية عند حد التأثيرات النفسية، إذ تمتد مُسبّبة أضرارا مباشرة تصل إلى حد الوفاة. ومن هنا وجب علينا أن نتساءل عن السبب في انتشار تلك النوعية من المعلومات المضللة، أهي فقط طبيعة البشر الذين يعشقون الإثارة والفكر المؤامراتي، أم أن المنصات التي تُنشر عليها تلك الأخبار لها دور في تلك الكارثة؟ لماذا يتردد فيسبوك في حذف حسابات المشاهير الذين يضللون الناس؟ ولِمَ تسمح المنصة بانتشار المعلومات المضللة في المجموعات والصفحات التي يجتمع فيها المتطرفون سياسيا؟ والأهم من ذلك، لِمَ تمنع منصات يوتيوب وتويتر وفيسبوك الباحثين في هذه النطاقات من الوصول إلى جميع المعلومات المطلوبة لتحليل الظاهرة؟!

تَعَرّض فيسبوك مؤخرا إلى انتقادات عديدة بسبب السماح للمعلومات الطبية المضللة بالانتشار على المنصة، وظهرتْ بعض المستندات الداخلية المُسرَّبة التي تشير إلى أن فيسبوك قد يكون أسوأ مما كنا نعتقد سابقا، وأنه يغض الطرف عن هذه المعلومات عمدا. وتُعدّ هذه المعلومات المغلوطة مصدر قلق رئيسيّا، إذ توصلت إحدى الدراسات إلى أن المشاركين الذين تلقوا معلوماتهم من فيسبوك كانوا على الأرجح أكثر ميلا لمقاومة اللقاحات من أولئك الذين تلقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام الرئيسية.

بصفتي باحثا في وسائل الإعلام الاجتماعية والمدنية، فإنني أعتقد أن فهمنا لكيفية انتشار المعلومات المُضللة على الإنترنت هو أمر بالغ الأهمية، لكن دائما ما نجد أن الأقوال أسهل من الأفعال. إن مجرد إحصاء المعلومات المُضللة على منصات التواصل الاجتماعي سيُحيلنا إلى سؤالين رئيسين دون إجابة: أولهما، ما مدى احتمالية أن يصادف المستخدمون هذه المعلومات المُضللة؟ وثانيهما، هل من المحتمل أن يكون لهذه المعلومات تأثير مختلف على المستخدمين؟

في أغسطس/آب 2020، نشرت مؤسسة "آفاز" (وهي منصة غير ربحية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان والكشف عن المعلومات الخاطئة) دراسة تفيد بأن خوارزميات فيسبوك المسؤولة عن كشف المعلومات المضللة تُشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة، إذ وجدوا أن المصادر التي شاركت معلومات صحية مضللة بصورة متكررة -تقريبا 82 موقعا إلكترونيا و42 صفحة على فيسبوك- حققتْ نسب مشاهدة تصل إلى حوالي 3.8 مليار مشاهدة في السنة.

للوهلة الأولى قد يُدهشك الرقم، لكن من المهم أيضا أن تفهم أننا إذا تعاملنا مع المسألة حسابيا واعتبرنا أن 3.8 هو البسط، فسنحتاج في هذه الحالة إلى حساب المقام لإدراك ما تعنيه نسبة المشاهدة هذه، فإذا اعتبرنا المقام المحتمل هو 2.9 مليار، والذي يشير إلى عدد المستخدمين النشطاء شهريا على الفيسبوك، فسنجد في متوسط أن كل مستخدم صادف على الأقل معلومة واحدة مُضللة من هذه المصادر.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة. يُقدّر الباحثون في مجال التسويق الإلكتروني أن مستخدمي فيسبوك يقضون وقتا يتراوح ما بين 19-38 دقيقة يوميا على المنصة. في هذه الحالة، إذا اعتبرنا أن 1.93 مليار مستخدم نشط يرى كل منهم ما يعادل 10 منشورات يوميا -على أقل تقدير- فيمكننا بحسبة بسيطة أن نصل إلى نسبة انتشار هذه المنشورات المضللة على فيسبوك، وذلك بضرب هذين الرقمين في عدد أيام السنة (365)، ليظهر لنا الناتج 7.044 تريليون، وهو ما سنعتبره المقام للبسط الذي سبق وذكرنا أنه 3.8 مليار مشاهدة. بمعنى أبسط، ستكون النتيجة النهائية لقسمة البسط على المقام هي 0.05%، وهي نسبة المنشورات المُضللة.

حينما نعلن أن نسبة مشاهدة المحتوى على هذه الصفحات هي 3.8 مليار، فإن ذلك يعني أن هذه النسبة تغطي المحتوى الكامل بما فيه المفيد أيضا، واستنادا إلى ما استخلصناه سابقا حول نسبة المنشورات المضللة التي لا تتعدى 1/20 بالمئة (0.05%)، فإن ذلك قد يجعلنا نتساءل: هل علينا أن نقلق بالفعل إزاء الانتشار الواسع لهذه المعلومات المُضللة التي صادفها كل مستخدم ولو مرة واحدة على الأقل، أم أنه من المطمئن أن 99.95٪ من منشورات الفيسبوك ليست من المصادر التي تحذّر منها مؤسسة "آفاز"؟

لا يجب أن نقلق في الحقيقة بسبب أي مما سبق، لكن ما يستحق القلق فعلا هو آلية توزيع هذه المعلومات، فنتساءل إن كان من المحتمل فعلا أن يواجه كل مستخدم للفيسبوك معلومات صحية مُضللة بشكل عشوائي، أم أن الموضوع في الأصل انتقائي، يركز على الأشخاص الذين عبّروا عن رفضهم للقاحات أو من يبحثون عن معلومات "صحية بديلة" ليكونوا هم الأكثر عرضة لهذا المحتوى.

لتوضيح ذلك، قدمت دراسة أخرى تركز على المحتوى المتطرف على يوتيوب طريقة لفهم توزيع المعلومات المضللة، وذلك عن طريق دراسة الخوارزميات التي يجري عبرها إظهار المحتوى المتطرف، وذلك المحتوى الذي يدعم التطرف الأبيض، وقد خلص القائمون على الدراسة إلى تركز عرض المحتوى العنصري بين الأميركيين الذين يُضمرون بالفعل آراء عنصرية واستياء عرقيا، ومن ثم فإن خوارزميات اليوتيوب قد تعزز هذا النمط.

ظهرت دراسة أخرى نشرها مركز مكافحة خطاب الكراهية الرقمية بعنوان "مستغلو الجائحة"، درست 30 مجموعة من مجموعات فيسبوك المناهضة للقاحات، وبينت أن هناك اثني عشر شخصا فقط من المشاهير استغلوا المجموعات لإقناع الناس بعدم تلقي اللقاح وكانوا مسؤولين عن حوالي 70% من المحتوى المضلل المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وأشهر ثلاثة منهم تسببوا في تداول ما يقرب من نصف هذه النسبة. ولكن -مرة أخرى- من المهم أن نتساءل: كم عدد المجموعات المناهضة للقاحات التي يسمح لها فيسبوك بالبقاء؟ وما النسبة المئوية للمستخدمين الذين يواجهون هذا النوع من المعلومات التي تنشرها هذه المجموعات؟

