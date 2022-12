2022 كانت حقا سنة الذكاء الاصطناعي

مع انتهاء كل عام، غالبا ما ننظر إلى الوراء قليلا ونبدأ في تقييم أهم الابتكارات التقنية التي ظهرت على مدار تلك السنة، وغالبا ما يكون الاختيار صعبا من بين مجموعة تقنيات متنافسة على القدر نفسه من الأهمية، لكن الوضع مختلف هذا العام 2022، لأنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، تصدرت فئة واحدة من التقنيات عناوين الأخبار أكثر من مرة، والأهم أنها كانت متاحة للاستخدام بصورة كبيرة للمجتمع وللأشخاص العاديين، تلك الفئة كانت بلا شك هي الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI).

وحتى إذا لم يكن المصطلح مألوفا لك، فعلى الأغلب أنك شاهدت إحدى الصور أو اللوحات الفنية التي غمرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام التي أنتجتها أنظمة قائمة على هذا النوع من الذكاء الاصطناعي. ربما سمعت بالأنظمة التي ذاع صيتها، مثل "دالي-2 (DALL-E 2)" و"ستيبل ديفيوجن (Stable Diffusion)" و"ميدجيرني (Midjourney)"، ومؤخرا روبوت الدردشة "شات جي بي تي (ChatGPT)". الميزة الأساسية في تلك الأنظمة أنها سهلة الاستخدام ولأول مرة تنتج لنا صورا ولوحات فنية وإجابات مذهلة، حتى إن البعض اعتبرها كما لو كانت مزيجا من البرمجيات والسحر كما قال آرثر سي كلارك ذات مرة.

البداية كانت في شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما ظهر نظام تحويل النصوص إلى صور "دالي-2 (DALL-E 2)"، وانتشرت حينها صورة رائد فضاء يمتطي حصانا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو نسخة حديثة من نظام "دالي" الذي أطلقته منظمة أبحاث الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي (OpenAI)" للتجربة العامة.

“A photo of an astronaut riding a horse” #dalle pic.twitter.com/4UDwErtEbZ

بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت المنظمة أن مستخدمي نظام "دالي" وصلوا لأكثر من 1.5 مليون مستخدم نشط، يعملون على إنشاء أكثر من مليونَي صورة يوميا، سواء كانوا من الفنانين أو المخرجين الإبداعيين أو المهندسين المعماريين، مع أكثر من 100 ألف مستخدم يشاركون الصور الناتجة وملاحظاتهم مع فريق عمل "دالي"(1).

قبل ذلك، في يوليو/تموز الماضي، ظهر نظام "ميدجيرني (Midjourney)" للتجربة العامة، وهو مشابه لما يقدمه نظام "دالي" من تحويل الكلمات إلى صور، وفي غضون وقت قصير وصل عدد مستخدمي النظام إلى مليونَي مستخدم، والآن وصل الرقم لأكثر من 6.6 ملايين مستخدم.

ثم في شهر أغسطس/آب ظهر نظام "ستيبل ديفيوجن"، وهو نموذج مفتوح المصدر طرحته الشركة الناشئة "ستابيليتي إيه آي (Stability AI)" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للجمهور مجانا. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، امتلك تطبيق الويب "دريم ستوديو (DreamStudio)" الخاص بالشركة أكثر من 1.5 مليون مستخدم، ووصل عدد مستخدمي كل خدمات النظام لأكثر من 10 ملايين مستخدم يوميا(2).

ثم بدأ التنافس في الاشتعال، ففي سبتمبر/أيلول كشفت شركة "ميتا (Meta)"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، عن نظام ذكاء اصطناعي لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة من النصوص المكتوبة(3). ثم بعدها بشهر دخلت جوجل على الخط وأعلنت عن نظام الفيديو الجديد "إماجين (Imagen)" لتوليد مقاطع الفيديو القصيرة أيضا من الكلمات المكتوبة(4).

وبنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت منظمة "أوبن إيه آي" عن إطلاق روبوت المحادثة الجديد "شات جي بي تي (ChatGPT)"، وهو روبوت دردشة (Chatbot) جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات مع البشر، والهدف أن تبدو تلك المحادثات طبيعية ولا يعرف الشخص أنه يتحدث مع روبوت، وهو يعتبر من "نماذج اللغة الكبيرة" التي تتعلم عبر تحديد المليارات من الأنماط المميزة في الطريقة التي يربط بها الأشخاص الكلمات والأرقام والرموز لتتمكن من إنشاء النصوص وتوليد الردود بمفردها(5).

بعد مرور أسبوع واحد فقط على إطلاقه، وصل عدد مستخدمي الروبوت إلى مليون مستخدم، ولندرك مدى ضخامة هذا الرقم، دعنا نقارنه بشركات عملاقة في بدايتها، فمثلا احتاجت منصة فيسبوك 10 شهور كاملة لتصل لرقم مليون مستخدم، بينما احتاج تطبيق إنستغرام لشهرين ونصف، واحتاجت نتفليكس لثلاث سنوات ونصف.

Time it took to reach 1 million users:

Netflix – 3.5 years

Facebook – 10 months

Spotify – 5 months

Instagram – 2.5 months

ChatGPT – 5 days

— Kate (@whoiskatrin) December 7, 2022