روبوت المحادثة "ChatGPT".. ثورة الذكاء الاصطناعي تخرج من المختبر إلى الحياة العامة

في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت منظمة الأبحاث "أوبن إيه آي" (OpenAI) نسخة تجريبية أولى لبرنامج "شات جي بي تي" (ChatGPT)، وهو روبوت محادثة أو "شات بوت" (Chatbot) جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات مع البشر، وبمجرد تجربته انطلق الروبوت الجديد في رحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة تويتر، حيث ذكر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للمنظمة، أن مليون مستخدم جربوا الروبوت الجديد في غضون أسبوع واحد من إطلاقه.

منظمة "أوبن إيه آي" هي نفسها التي أطلقت في وقت سابق برنامج "دال-إي" (Dall-E)، الذي يُحوِّل كلمات المستخدمين إلى صور وتصميمات فنية إبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكانت قد ظهرت عام 2015 بتمويل من بعض أبرز مليارديرات وادي السيليكون، أشهرهم إيلون ماسك الذي استقال بعدها بثلاثة أعوام من إدارة الشركة، بهدف إنشاء منظمة غير ربحية تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي. (1)

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت المئات من لقطات الشاشة (Screenshots) لنقاشات مع روبوت المحادثات "شات جي بي تي" على منصة تويتر وهو يتحدث في كل المواضيع تقريبا، وكثير من المستخدمين الأوائل اندهشوا لما وصلت إليه قدراته على النقاش وإجابة الأسئلة والكتابة، حتى إنه كتب أبياتا من الشعر ومقالات دراسية وبعض النكات، لدرجة أن البعض اعتبره كما لو كان مزيجا من البرمجيات والسحر!

على مدار العقد الماضي، كانت معظم تجارب روبوتات المحادثة تفشل غالبا، ولم تكن مثيرة للإعجاب إلا إذا اخترت أفضل الردود الخاصة بالروبوت وتخلصت من البقية. وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض برمجيات الذكاء الاصطناعي التي نجحت في مهام محددة، مثل كتابة المحتوى التسويقي، لكن في الأغلب تقتصر على هذه المهمة فحسب، ولا يمكنها إضافة أي شيء جديد خارج النطاق المحدد لها. لكن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" يبدو مختلفا، وربما أذكى وأغرب وأكثر مرونة من الروبوتات السابقة.

الهدف من مشروع روبوت "شات جي بي تي" هو محاولة جعل التحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي يبدو أكثر سلاسة وطبيعية، تماما مثلما تبدو المحادثات بين البشر. يمكن للمستخدمين طرح أسئلتهم على الروبوت، وسيُجيبهم عن تلك الأسئلة بجمل كاملة، في محاولة لتقليد إيقاع المحادثة الطبيعية مع شخص حقيقي. لكن المنظمة تحذر باستمرار بأن الإجابات ليست دائما صحيحة أو مناسبة. (2)

تكمن فلسفة المنظمة في إطلاق هذه النماذج الأولية لعامة المستخدمين، وقبل وضع كل حواجز الحماية، في أملها أن تساعد تعليقات وملاحظات وتقييمات المستخدمين في الوصول إلى المشكلات ومعالجتها بناء على تفاعل الروبوت داخل العالم الحقيقي، وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل. ففي حين أن العديد من لقطات المحادثات مع الروبوت التي انتشرت على تويتر كانت عبارة عن محادثات غريبة ومثيرة، فإن المستخدمين وجدوا كذلك تطبيقات مفيدة لتلك المحادثات، إذ يرى البعض أنه أول روبوت محادثة ممتع بما يكفي للتحدث معه، ومفيد بما يكفي لتطلب منه المعلومات، كما يمكنه أن يشارك في النقاشات الفلسفية ويساعد في الأمور العملية، فمثلا يبدو أن الروبوت يمكنه مساعدة المبرمجين على اكتشاف وإصلاح الأخطاء في الأكواد البرمجية الخاصة بهم، كما طلب منه الكثيرون كتابة كود برمجي بلغات مثل لغة بايثون.

ChatGPT could be a good debugging companion; it not only explains the bug but fixes it and explain the fix 🤯 pic.twitter.com/5x9n66pVqj

يمكن للروبوت أيضا أن يشرح مصطلحات أو مفاهيم علمية معقدة بطريقة مبسطة لطفل صغير، كما يبدو أيضا أنه جيد في الإجابة عن الأسئلة التحليلية ذات النهايات المفتوحة التي تظهر غالبا في الواجبات الدراسية، ولهذا طلب منه المستخدمون كتابة مقالات تصلح للدراسة عن مواضيع محددة وكانت النتيجة باهرة، حتى إن بعض الكُتَّاب توقعوا انتهاء المقالات الدراسية بشكلها الحالي بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي. (3)

I guess GPT-3 is old news, but playing with OpenAI’s new chatbot is mindblowing. https://t.co/so1TuXMQB0

We’re witnessing the death of the college essay in realtime. Here’s the response to a prompt from one of my 200-level history classes at Amherst

Solid A- work in 10 seconds pic.twitter.com/z1KPxiAc1O

— Corry Wang (@corry_wang) December 1, 2022