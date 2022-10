إدوارد سنودن يحصل على الجنسية الروسية.. لِمَ يهتم بوتين برجل الاستخبارات الأميركية الهارب؟

إنه السادس من يونيو/حزيران عام 2013، يجلس إدوارد سنودن مختبئا في غرفة ضيقة بفندق "ميرا هوتيل" (Mira Hotel) في هونغ كونغ، مع اثنين من المراسلين الصحفيين ومخرجة أفلام، ليكشف للعالم عن واحد من أكبر برامج التجسس السرية لدى وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، الذي أطلقت عليه اسم "بريزم" (PRISM). بواسطة هذا البرنامج، استطاعت الوكالة الاستيلاء على رسائل البريد الإلكتروني الشخصية، ومحادثات الفيديو، والصور، والوثائق الخاصة لملايين الناس، وكل ذلك كان يحدث عبر أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مثل غوغل وياهو وفيسبوك وحتى أبل!

كنز هائل من الوثائق السرية هرب بها إدوارد سنودن من مقر عمله في هاواي، وصل عددها إلى 1.7 مليون وثيقة، كشفت عن عدّة فضائح تجسس لوكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)، وكشفت عن المدى الذي وصل إليه تجسس الإدارة الأميركية على المواطنين والمسؤولين الأجانب، بما في ذلك قادة الدول الحلفاء للولايات المتحدة. (1)

منذ ذلك الحين، يُصنَّف إدوارد سنودن بصفته واحدا من كاشفي الفساد (whistleblower) الأكثر إثارة للجدل، فالبعض يعتبره بطلا قوميا في أميركا والعالم، بينما يراه المعارضون والإدارة الأميركية مجرما خالف القوانين وسرَّب وثائق غاية في السرية، بشكل يُوجِب مساءلته أمام المحاكم. لكن أيًّا كان رأينا حول حقيقة سنودن، من المؤكد أن ما فعله كان له تأثير كبير على صناعة التقنية وتوجُّه شركاتها الكبرى، لدرجة أن هوليوود أنتجت فيلما سينمائيا عام 2016 حمل اسم بطل القصة "Snowden" يحكي ما حدث بالتفصيل.

