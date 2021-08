"البسكويت العميل".. كيف يمكن للكوكيز البريئة على حاسوبك أن تسرق مالك؟!

يُخطِّط مجموعة من الأصدقاء لرحلة نحو مدينة شهيرة بالجزر الخلابة والمياه شديدة الصفاء، أما عن المناطيد الملونة التي تبدو وكأنها نجوم في السماء الصباحية العليلة فحَدِّث ولا حرج. أول ما يبدؤون به حجز تذاكر الرحلة الجوية ومكان الإقامة، وبينما يتنقَّلون من موقع إلى آخر عبر الإنترنت، ومع استمرار مقارنة العروض المتاحة، يلاحظون ازدياد الأسعار المعروضة تدريجيا، ويُفاجَؤون بارتفاع أسعار التذاكر والفنادق التي مرَّوا بها قبيل ساعات، فيُسرعون في اختيار أحد العروض المتاحة حالا خوفا من تفويتها ومواجهة أسعار أكثر ارتفاعا.

يبدو المشهد رغم اختلاف المكان والشخوص مألوفا، ولربما كنت أحد هؤلاء الأشخاص يوما، وهذا ما حدث أيضا مع "أروى مهداوي" صحفية في صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية، عندما قرَّرت أن تحجز لرحلة عودتها من نيويورك إلى لندن على متن الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، وكما حدث في ذلك المشهد، وبعد ارتفاع أسعار التذاكر خلال تصفُّحها المتكرر لموقع الخطوط الجوية، قرَّرت الإسراع بحجز تذكرة قبل أن ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، لكنها تذكَّرت شائعة تقول إنك إذا لم تكن قد قبلت ذلك "البسكويت" (Cookies) لكنت حصلت على أسعار أقل. قرَّرت أروى تجربة ذلك، وهنا حدثت المفاجأة، نعم لقد ظهرت أسعار التذاكر أقل قيمة مما عُرض لها، فتحدَّثت عن ذلك على صفحتها على تويتر وفي صحيفتها أيضا (1).

يُظهِر تصفُّح "أروى" لأسعار التذاكر في الحالة الأولى (عند قبولها "الكوكيز") تذكرة بقيمة 598 دولارا أميركيا يوم 19 ديسمبر/كانون الأول، وفي حال عدم قبولها تحصل "أروى" على سعر 454 دولارا أميركيا للرحلة نفسها في الموعد نفسه (1)، فهل الشائعة حقيقة؟

British Airways "dynamic" pricing

on right: price when browsing with cookies enabled

on left: price when looking in incognito mode pic.twitter.com/uINcEoYWTi

— Arwa Mahdawi (@ArwaM) December 4, 2016