حتى وإن لم تمتلك المواصفات.. إليك الدليل الشامل لتثبيت "ويندوز 11" على حاسوبك

يُعَدُّ "ويندوز 11" هو نظام التشغيل الأحدث من مايكروسوفت، وقد أُعلِن عنه رسميا في 24 يونيو/حزيران الفائت، وأصبح متاحا للمستخدمين قبل نهاية الشهر نفسه. وفي مقابل المزايا التي يمنحها النظام الجديد، فإنه يأتي مع متطلبات تشغيل مرتفعة إلى حدٍّ ما، بحيث يبدو وكأن مايكروسوفت تطلب منك رمي جهازك الجديد في القمامة وشراء جهاز حاسوب جديد من متاجرها أو العلامات التجارية التي أوصت بها. وقد دفعتها الكثير من الانتقادات إلى تعديل تلك المتطلبات، خصوصا أنّها أعلنت في وقت سابق عن إيقاف دعم "ويندوز 10" في عام 2024.

التوافق

في البداية، عليك تحديد أي الطرق ستسلك، اليدوي أو الأوتوماتيكي، من أجل تثبيت النسخة الجديدة. لذا عليك البدء بفحص جهازك لمعرفة إذا ما كان متوائما مع المتطلبات التي طلبتها مايكروسوفت لعمل "ويندوز 11" بكفاءة، ولفعل ذلك عليك تحميل أداة "PC health check" من هنا، ثم بعد تشغيلها ستكون أمام احتمالين: إما أنّك تتمتع بالمواصفات، وهنا ستُحمِّل "ويندوز11" عبر أداة windows 11 installation assistant، وإما أنّك، لسوء الحظ، لا تمتلكها، وهنا سيكون عليك الترقية يدويا.

في هذه الحالة، يمكنك تفعيل "ويندوز 11" عبر طريقتين لا تحتاج في أيٍّ منها إلى أن تكون خبيرا تقنيا، وهما تحميل نسخة بامتداد "ISO"، أو عن طريق الاشتراك في برنامج "ويندوز إنسايدر" (windows insider). ولكن تذكَّر أن هاتين الطريقتين متاحتان في حالة كان جهاز الحاسوب الخاص بك يعمل بمعمارية 64 بت، وكذلك يدعم ميزة الأمان "TMP 2.0".

صيغة ISO

هذه الطريقة لم تكن متاحة قبل الإعلان الرسمي عن نظام ويندوز الأحدث، لكنها أفضل خيار لمَن لا يرغبون في استخدام "نسخة تجريبية"، بداية يجب أن يكون لديك فلاش ميموري. للبدء، أولا عليك التوجُّه إلى موقع مايكروسوفت الرسمي عبر هذا الرابط، ثم انقر على الاختيار الثاني "Create Windows 11 Installation Media".

تاليا، ستُحمِّل ملفا لا يتجاوز حجمه 9 ميغا بايت، بعد الانتهاء من تحميله افتحه، ستظهر لك نافذة تطلب منك الموافقة على بعض بنود الاستخدام، اضغط "موافق". بعد ذلك ستُفتح نافذة توضِّح لك اللغة والإصدار الذي سيُحمَّل من "ويندوز 11" وسيكون مخصَّصا لمواصفات جهازك.

الآن ستُسأل عن الطريقة التي ترغب بها في تحميل نسخة "iSO"، ركِّب الفلاش ميموري الخاص بك واخترها من النافذة ثم انقر على "Next". بعد الانتهاء من التحميل توجَّه إلى الفلاش ميموري واختر "setup" لتبدأ في تحميل نسخة "ويندوز 11" على جهازك.

الاشتراك في برنامج ويندوز إنسايدر

إذا كان جهازك يمتلك جميع المواصفات ما عدا شرط وجود معالج من الجيل الثامن، فربما عليك الاشتراك في برنامج "ويندوز إنسايدر" (windows insider) واستقبال التحديثات دوريا. يحتوي هذا البرنامج على ثلاث قنوات رسمية: قناة المطورين (Developer channel)، وقناة النسخة التجريبية (Bet channel)، وقناة النسخة الجاهزة للإطلاق (Release channel). القنوات الثلاث مستقرة بشكل كبير، لكن بالطبع الثالثة هي الأفضل.

للتفعيل، ادخل إلى إعدادات "ويندوز 10″، ثم اضغط على التحديثات والأمان (update & security)، تاليا اختر "Windows insider program"، ثم اضغط على "Get started".

الخطوة التالية هي أن تدخل حساب مايكروسوفت الخاص بك، لذا إن لم تمتلك واحدا فعليك التسجيل لاستكمال خطوات التحميل. بعد ذلك ستختار "Link an account"، وتضيف حسابك، ثم متابعة. هنا ستظهر لك نافذة "insider" المنبثقة، ثم اختر القناة التي ترغب بالتحميل عبرها (سنشرح قناة المطورين في نهاية هذا التقرير)، وافِق على القوانين والأمان، ثم اختر إعادة تشغيل الجهاز (restart)، الآن ستتجه للإعدادات واختيار التحديثات والأمان، واختر تحديثات ويندوز، واختر "البحث عن تحديثات" ليصلك تحديث "ويندوز 11".

ماذا لو لم تؤهل إلى برنامج ويندوز إنسايدر؟ أو حتى إن كانت أغلب المواصفات المطلوبة غير موجودة في جهازك؟ مايكروسوفت تُهديك الحل بملف ISO.

ملف ISO

هذه الطريقة أتاحتها شركة مايكروسوفت على موقعها الرسمي لمَن لا يمتلكون المواصفات والمتطلبات اللازمة لـ "ويندوز 11″، وهي طريقة آمنة وشرعية تماما. لكن مايكروسوفت صرَّحت بوضوح أنّها ستُخلي مسؤوليتها عن أي أعطال فنية أو فقر في الأداء، بل وستجعلك ترى ذلك التصريح في نافذة لن تتجاوزها حتى تضغط "موافق".

لتحميل هذا الملف اضغط هنا، وسجِّل دخولك بحسابك الذي استخدمته للاشتراك في ويندوز إنسايدر. اختر اللغة المفضلة، بعد ذلك ستُوجَّه إلى صفحة تحميل النسخة، وعليك أن تراعي أن هذا الرابط سيكون متاحا لمدة 24 ساعة فقط.

بعد الانتهاء من التحميل، انقر على الملف بالزر الأيمن للفأرة، واختر فتح باستخدام "Windows explorer"، بعد ذلك اختر "setup" وثبِّت البرنامج.

تجاوز عقبة TPM 2.0

يمتلك الكثير منا حواسيب حديثة نسبيا، لكن أغلبها يفتقد متطلبا أساسيا للترقية لـ "ويندوز 11" بسهولة ألا وهو "TPM 2.0″، وهو عبارة عن شريحة صغيرة على اللوحة الأم لجهاز الحاسوب الخاص بك، وفي بعض الأحيان تكون منفصلة عن وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الرئيسية. (1) تتعلَّق وظيفة هذه الشريحة بتأمين البرامج والأجهزة، وتُعَدُّ طريقة فعالة لمنع اختراق النظام.

يمنح "TPM 2.0" الجهاز شفرة ثابتة، ومن المستحيل تعديل مفاتيح التشفير ما لم يعرف المخترق بطريقة أو بأخرى بالضبط ما تلك المفاتيح مُقدَّما. يقول ديفيد ويستون، مدير المؤسسة وأمن أنظمة التشغيل في مايكروسوفت: "تحتاج أجهزة الحاسوب في المستقبل إلى جذر الثقة للمساعدة في الحماية من الهجمات الشائعة والمعقدة مثل برامج الفدية، والهجمات الأكثر تعقيدا من الدول القومية"، ويتابع: "يؤدي طلب "TPM 2.0″ إلى رفع مستوى أمان الأجهزة من خلال المطالبة بجذر الثقة المُضمَّن". (2)

تتصل شريحة "TPM" بأنظمة الأمان الأخرى داخل جهاز الحاسوب، سواء كان قارئ بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه في "Windows Hello"، يجب أن يتطابق مع "TPM" للسماح للمستخدمين بالوصول. الأمر لا يقتصر على أنظمة الحماية فقط، فبرامج مثل "Outlook" و"Firefox" و"Chrome" تستخدم أيضا "TPM".

الآن، لتثبيت "ويندوز 11" ستحتاج إلى هذه الشريحة، لكن لا تفقد الأمل، فهناك طريقة لتجاوزها. (3) أولا حمِّل (MediaCreationTool.bat)، فكّ الملف المضغوط وافتح الأداة التالية (Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update_v2) وأعطِها صلاحيات المدير (Run as administrator)، وهنا ستتجاوز الأداة تلقائيا طلب "TPM 2.0″، ومن ثم يمكنك إكمال محاولة تثبيت "ويندوز 11″، ستظهر لك رسالة بأن جهازك لا يتوافق مع المتطلبات لكن زر "موافق" سيكون مفعلا، ومن ثم سيثبت النظام على جهازك.

التسجيل عبر قناة المطورين (DEV)

هذه الخطوة لمَن لا يمتلكون أيًّا من المواصفات على الإطلاق، لدرجة أن أجهزتهم قد تُشعرهم أنهم يملكون حاسوبا من طراز صخر القديم. بداية، عليك أن تدخل إلى الإعدادات والأمان من قائمة ابدأ على حاسوبك، اختر "Windows insider program" من القائمة الجانبية، بعد انتهائك من اختيار الحساب، وإتمام عملية الاشتراك، اختر "Release preview channel" ثم أعِد تشغيل جهازك.

هنا ستذهب إلى قائمة ابدأ وتكتب "regedit"، يجب أن يكون أول خيار هو "Registry Editor"، اضغط عليه، ثم وافِق على إعطاء الإذن لكل الأسئلة التي ستظهر لك مع القائمة المنسدلة. ستجد العديد من الخيارات والأيقونات، استخدم السطر التالي في شريط العنوان للوصول إلى وجهتنا التالية: ((HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability)). بعد ذلك ستظهر المزيد من الخيارات. (4)

الآن، اعثر على الخيار "BranchName" ثم اضغط ضغطتين، واتجه إلى حقل "value"، ثم اختر "dev". عند عثورك على الحقل "ContentType" انقر عليه نقرتين، ثم اذهب إلى حقل "value" واختر "Mainline". ومثل الخطوتين السابقتين تماما، ستعثر على خيار "Ring"، ثم ستتجه إلى حقل "value" ثم "External".

في حال أنك لم تجد أي خيار من الخيارات الثلاثة السابقة، فسيكفي أنك أتممت التسجيل في برنامج إنسايدر (Insider). فور إعادة تشغيل جهازك والتوجُّه لبرنامج "إنسايدر"، ستجد أنك من المطورين بالفعل، ويمكنك الترقية لـ "ويندوز 11" الآن بكل سهولة.

يتبقى لنا سؤال يتبادر الآن إلى ذهن الكثيرين: هل عند الارتقاء بالويندوز تُمسح جميع الملفات الموجودة على حاسوبي؟ الإجابة هي لا. لن تفقد بياناتك عند التحديث لـ "ويندوز 11″، لكن إن لم يعجبك "ويندوز 11" وقرَّرت الرجوع إلى "ويندوز 10″، هنا ستفقد جميع بياناتك، لذا احرص على أن تقوم بنسخ احتياطي لملفاتك المهمة على فلاش ميموري أو قرص صلب خارجي.

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المصادر