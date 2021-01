جارِيد كوهين.. فارس غوغل لمراقبة الإنترنت

على متن طائرة النقل العسكرية "هركيوليز C-130" الأميركية، جلس تسعة رجال في أزياء رسمية منتظرين بدء الإقلاع من مطار عمَّان بالأردن نحو العاصمة العراقية بغداد، وفي حوزتهم سترات واقية وخُوَذ عسكرية يلزم ارتداؤها مع بدء التحليق فوق "المنطقة الحمراء".

لم يكن العراق بلدا يتوقَّع أيٌّ منهم أن يزوره في حياته، لا سيما وقد بات ساحة حرب بغزو الأميركيين له قبل ستة أعوام من زيارتهم. لكن الفكرة خطرت لـ "جاريد كوهين"، الشاب المتحمِّس ذي السابعة والعشرين حينئذ، الذي قفز إلى فريق تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية تحت قيادة كوندوليزا رايس على خلفية اهتمامه بالشؤون الأفريقية والشرق أوسطية معا. كان جارِد متحمِّسا لما يُمكن أن تُحدثه التكنولوجيا من "أثر إيجابي" في العالم، ومن ثمَّ دعا أهم مؤسسي وتنفيذيي تسع شركات من وادي السيليكون (معقل شركات التكنولوجيا بولاية كاليفورنيا) إلى رحلة يطوفون فيها العراق، ويتحدثون مع قياداته وشبابه، لعلَّهم يحركون المياه الراكدة هناك.[1]

لم يكن كل شيء راكدا في الحقيقة كما أخبرهم ضابط عسكري على متن الطائرة، لكن الرحلة من كاليفورنيا إلى المنطقة الحمراء لم تترك أثرا يُذكر في العراق على أي حال، فقد عانى حينها -كما اكتشف الوفد الزائر بنفسه- من بنية تحتية هزيلة، واتصال محدود لسُكَّانه بالإنترنت، وخدمة كهرباء متقطِّعة، وتفجيرات متكررة؛ مشكلات تُعزَى معظمها في الواقع إلى الغزو الأميركي. إذن، عاد تنفيذيو "غوغل" و"يوتيوب" و"تويتر" مع زملائهم من حيث أتوا، أمَّا صاحب الدعوة، جاريد كوهين، فلعله كان المستفيد الأوحد، إذ توطَّدت علاقته بقطاع التكنولوجيا الذي سيقفز إليه فيما بعد، واكتشف للمفارقة رُكنا من أركان الإنترنت لم يعرف عنه هو نفسه الكثير.

على طاولة عشاء في السفارة الأميركية ببغداد، التقى كوهين لأول مرة بالمدير التنفيذي لتويتر "جاك دورسي"، فأخبره الأخير كيف يفتح حسابا على موقع التواصل الاجتماعي حديث النشأة، الذي وقف عدد مستخدميه النشطين عند ستة ملايين فحسب في إبريل/نيسان 2009 (بالمقارنة مع 330 مليونا حاليا).[2] وبعد شهرين من بدء استخدام كوهين لتويتر؛ اندلعت تظاهرات عنيفة في إيران بُعَيد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا، ما اعتبره الآلاف من الإيرانيين تزويرا ضد المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، ثمَّ تحوَّل تويتر سريعا إلى وسيلة رئيسة لتداول المعلومات بين المعارضين في الداخل والخارج.

وجد كوهين نفسه عاكفا لساعات على الموقع لمتابعتهم، بيد أن مُعضلة واجهته في أحد أيام الاحتجاجات وهي علمه بأن "تويتر" ينوي تعليق خدماته في وقت متأخر من الليل في الولايات المتحدة ليُجري إصلاحات دورية، ما يعني انقطاع الخدمة عن إيران في وضح النهار.[3] متناسيا حساسية موقعه في الخارجية، ومستندا إلى علاقته مع المدير التنفيذي دورسي؛ أرسل كوهين رسالة إلكترونية يطلب منه فيها تأجيل الإصلاحات الدورية للموقع لكيلا ينقطع الاتصال بين المحتجين في إيران، فنفَّذ دورسي الطلب في الحال.

قامت الدنيا بعدها ولم تقعد، إذ اتَّهمت طهران واشنطن بالتدخُّل في شؤونها، ووجدت الخارجية الأميركية نفسها في قلب عاصفة دبلوماسية لتوضيح موقف لم يكن رسميا، ولم يأتِ من أعلى، وإنما كان مبادرة شخصية لا تحمل أي تفكير دبلوماسي لشاب متحمس، لا سيما وقد تعهَّد باراك أوباما -الواصل إلى البيت الأبيض قبلها ببضعة أشهر- بتبنِّي نهج جديد مع النظام الإيراني بعيدا عن الهوس بإسقاطه الذي لازم جورج بوش الابن. وفي مؤتمر صحافي، تجنَّب المتحدث باسم البيت الأبيض تأكيد أو نفي قيام أي مسؤول بالتدخُّل لإبقاء تويتر مفتوحا، وما إن كان تحرُّكا كهذا يرقى لمحاولة إسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أهمية حرية الصحافة ووسائل الاتصال، لكن صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن أزمة وزارة الخارجية المكتومة، وأشارت إلى جاريد كوهين بالاسم باعتباره صاحب الطلب المُقدَّم إلى تويتر.[4]

بدت مسيرة كوهين الدبلوماسية على المحك، وعلا صوت أوباما في أحد الاجتماعات متسائلا عن سبب استمراره في منصبه رُغم كونه مسؤولا مُعيَّنا أثناء رئاسة بوش ووزارة كوندوليزا رايس، إذ جرت العادة بأن يرحل مسؤولو فريق تخطيط السياسات بانتقال السلطة بين الجمهوريين والديمقراطيين. "مَن هو جارِد كوهين، ولماذا لم نطرده حتى اللحظة؟"، هكذا تساءل أوباما صراحة في ذروة الأزمة، كما يروي "ألِك روس"، خبير شؤون التكنولوجيا ومستشار وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حينئذ[5]، لكن كلينتون آثرت أن تقف خلف كوهين، وأصرَّت على أن ما جرى لم يكن خرقا للسياسة الجديدة تجاه إيران، بل كان ضمانا لمبدأ الاتصال الحر والمفتوح، فمرَّت العاصفة بسلام على كوهين، وتوصَّلت إدارة أوباما في الأخير إلى اتفاق مع النظام الإيراني عصف به رجال ترامب بعدها بعامين ويزيد.[6]

كانت مغامرة غير محسوبة، أطلق فيها كوهين العنان لإيمانه الدفين بدور التكنولوجيا في "تحرير الناس"، دون أن يفكر في التعقيدات السياسية التي تُشكِّل عوالمهم أو تلك التي رسمت تقاليد وسلوكيات وزارة الخارجية التي يعمل بها، لكن بوصفه شابا لم يبلغ الثلاثين وقتها؛ لن يفقد إيمانه ذاك، وسيُفضِّل الخروج من المؤسسة الحكومية المحدودة رُغم دعمها له في الأخير، والاتجاه نحو آفاق وادي السيليكون حيث الأموال الأوفر والقيود الأرخى والعقول الأشبه به؛ لمواصلة تطبيق ما يعتقده.

في سبتمبر/أيلول 2010م، أعلنت غوغل تدشين "مركز أبحاث" باسم "غوغل أيدياز" (Google Ideas)، وأوكلت إدارته لكوهين، أحد الأصدقاء الحاليين لمدير غوغل التنفيذي السابق "إريك شميت"، وباتت مهمة كوهين وشركته الصغيرة وقتها النظرَ في تقاطع التكنولوجيا مع الجغرافيا السياسية، ومجددا ستُدهِش تعقيدات الواقع رومانسية كوهين التكنولوجية، وستكشف عن قصور شديد في معرفته الاجتماعية والتاريخية بالبلدان التي يحب التجوُّل فيها، تماما كما تكشف انطباعاته وكتاباته القاصرة عنها في سنوات دراسته وعمله الأولى، وسترينا عالما كاملا من البيانات ومحاولة التلاعب بسياسات الدول من قِبَل أشخاص مثل كوهين بلا خبرة سياسية عميقة، ولا يدرون أهم مفاتحها السياسية والاجتماعية على الإطلاق.

وُلِد جارِد في مقاطعة "وِستون" الثرية بولاية كونِتيكوت، ودرس العلوم السياسية والتاريخ في جامعة ستانفورد مع تخصُّص فرعي في الدراسات الأفريقية، وأظهر اهتماما كبيرا بأفريقيا في سنوات دراسته، وتنقل بين عدة دول في شرق القارة منغمسا في عادات السُكَّان المحليين ومهتما بلغاتهم حتى أتقن السواحيلية، ثمَّ كتب رسالة تخرِّجه عن الإبادة الجماعية في رواندا، وحصد جائزة عنها بوصفها أفضل رسالة تخرُّج لعام 2004م.

بعد تخرِّجه، تدرَّب كوهين في وزارة الخارجية الأميركية لبضعة أشهر، حيث طمح لأن يصبح "مستشارا للأمن القومي" حد قوله، قبل أن يذهب لدراسة الماجستير في أوكسفورد بمنحة رودسِ (Rhodes Scholarship) المعروفة والسخية، التي ستُعينه منذئذ على التنقُّل المتكرر في بلدان شتى أثناء دراسته[7]. ومع تصاعد الحديث عن "الإرهاب" في تلك الفترة نجد أن جارِد أولى اهتمامه لمشكلة "معاقل الإرهاب" في أفريقيا، ثمَّ وجَّه أنظاره للشرق الأوسط وبالأخص فلسطين ولبنان وإيران.

كانت يهوديَّة كوهين سببا شخصيا إضافيا للاهتمام بـ "الحركات الإرهابية" كمَّا سمّتها الخارجية الأميركية (وعلى رأسها حماس وحزب الله المُعاديان لإسرائيل)، مُضافة إلى شغفه بالسفر ومُغازلة المخاطر من حين لآخر. وحين وصل إلى طهران في أول زيارة له، بعد أن رُفِضَ طلبه للحصول على تأشيرة عدة مرات من السفارة الإيرانية في لندن؛ فوجئ ببلد يختلف كثيرا عن ذلك الذي يراه في الإعلام الأميركي. وسريعا اندمج جارِد في المشهد الشبابي بطهران، وذهب للحفلات حيث الكحوليات المحظورة رسميا، والتقى شبابا لا تعجبهم قبضة نظام الملالي وشعاراته المُعادية للولايات المتحدة، ويستخدمون التكنولوجيا الأحدث -البلوتوث آنذاك- للفكاك من قبضته الاجتماعية. وقد حاول كوهين أيضا أن يحظى بفُرصة لإشباع فضوله بوصفه طالب سياسة وتاريخ، وأن يتحدث مع مسؤولين حكوميين وشخصيات معارضة حديثا مفتوحا، لكنها مهمة لم تُكلَّل بالنجاح نظرا للرقابة المشددة للأمن الإيراني، حيث كاد فضوله أن يُفضي إلى سجنه هناك.[8]

These are photos I took in 2004-2005 while I was in #Iran. They are from #Tehran, #Esfahan, and #Qom This is regime propaganda that was frequently mocked by young Iranians who comprise a majority of the population. They are no fan of #IRGC & #Qods pic.twitter.com/bhF79oJFfC

— Jared Cohen (@JaredCohen) January 4, 2020