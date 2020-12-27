أكبر سجن رقمي بالعالم.. كيف نشأ الإنترنت الصيني؟

تبدو تجربة الصّين بمجال تحويل الفضاء السيبراني ومجال الإنترنت برمّته لمجال قوميّ تجربة ديكتاتوريّة مستوحاة من أدبيات أورويل. لكن يبدو أن هذه هي الموضة الجديدة مع ظهور تقنية الجيل الخامس.
كثيرا ما نسمع عن الإنترنت الصيني والقمع الذي يحيط تلك الشبكة. اليوم، تحاول الصين أيضا بيعَ هذا النموذج إلى دول أخرى حليفة مثل "إيران"، لكننا لا نعرف كيف نشأت هذه الفكرة واختمرت، ولا الظروف التي ساهمت في تطويرها وتحسينها لكي تكون بشكلها الحالي اليوم. فما الإنترنت الصيني؟ وكيف ساهم الربيع العربي بالمشهد الصينيّ الحالي؟
خلال أواخر تسعينيّات القرن الماضي، أطلقت الحكومة الصينية مبادرتين لربط الصّين بالعالم ارتباطا أوثق، فَأتاحت اتّصال الإنترنت لأعداد ضخمة من الصينيين، ثمّ شقت الطريق لانضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالميّة.
كانت الصين تنفض عنها غبار فترة طويلة من العزلة النسبية، وكان وجه البلاد يحمل ندوب الثورة الثقافية المدمّرة بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بينما تُوِّجت الثمانينيات بمطالبات واسعة بالإصلاح السياسي أعقبها القمع الوحشي الشهير في ميدان "تيانانمن"، عُنفٌ أفتَرَ العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني والحكومات الأجنبية.
لكن في التسعينيّات، تنامى عزم الزعماء الصينيين على تعميق تكامل البلاد مع العالم الأوسع، وقد لاحت لهُم فائدة الوصول الأوسع إلى الأسواق العالمية وتكنولوجيات مثل الإنترنت، حتى وإن تطلّب الأمرُ التضحية بدرجة من السلطة. وفي رأيهم، لم يعد بإمكان الجمهورية الشعبية الوقوف بعيدا إن هي أرادت النجاة والازدهار.
رحّب المفكرون داخل الولايات المتحدة بهذه الخطوات عموما، وتوقّعوا أنّها سوف تؤدي إلى تآكل سلطان الحزب الشيوعي الصيني. في مارس/آذار عام 2000، وبعدما توصّلت الولايات المتحدة إلى اتّفاق مع الصين سيؤدي إلى دخولها منظمة التجارة العالمية، قال الرئيس الأميركي بيل كلينتون إن الزعماء الصينيين "سيُدركون بأنّهم إنْ فتحوا الأسواق الصينية على المنافسة العالمية، فسيخاطرون بإطلاق العنان لقوى تفوق سيطرتهم… لكنّهم يعلمون أيضا أنّه دون منافسة من الخارج فلن يكون بوسع الصين أن تجذب الاستثمارات اللازمة لبناء اقتصاد عصري وناجح".
"لقد تغيّرت الصين بلا عودة بفضل الروابط التي عُقِدت في أواخر التسعينيات، لكن ليس بالطرق التي توقّعها المراقبون الأميركيون"
ظنَّ الأميركيّون أن الإنترنت سيحمل أثرا مماثلا. خلال الخطاب نفسه الذي ألقاه في مارس/آذار عام 2000، قال كلينتون مازحا إن محاولة قمع الإنترنت ستكون "أشبه بمحاولة تثبيت الهلام على الحائط". ولاحظ كلينتون قائلا: "إننا نعرف كم غيّر الإنترنت من أميركا ونحن مجتمع مفتوح سلفا. تخيّلوا كم سيُمكنه تغيير الصين".
لم تكن الصّين بالطبع مجتمعا مفتوحا، ومضت حكومتها تطوّر أساليب قويّة معيَّرة بحرص للسيطرة على الطريقة التي شُغِّل فيها الإنترنت هنالك. على مدار العشرين سنة الماضية، أفلح المسؤولون الصينيّون بوضوح في صيد الفوائد الاقتصادية للإنترنت والأسواق العالميّة -بما حملته من كلفة بيئية وعمّالية- بالترافق مع إدارة التهديدات التي لاحت للاستقرار الداخلي واستمرار حكم الحزب الشيوعي.
لكن مؤخرا، مضت الحكومة الصينية إلى تثبيت مزيد من السيطرة. منذ صعود تشي جينبينغ إلى قيادة الحزب الشيوعي في عام 2012، بات من الواضح أنَّ قادة الصين يرون بعض جوانب التعالق مع الاقتصاد الدولي مصدرَ تهديدٍ للنظام السياسي، وأنَّهم يرون في الإشراف الدولتي اللصيق على الإنترنت أمرا جوهريا للحفاظ على سلطتهم.
ورغم المثالية الأميركية في تحرير قوّة التجارة الحرة والأسواق الحرة والبناء المفتوح للإنترنت، لم يكفل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ولا الإنترنت نشوء مجتمع حرّ في الصين. ومن السهل أن نفهم السبب، فلم تكن الحكومة ولا السوق ولا المجتمع الصينيّ متلقّيا خاملا للتأثير الذي جلبته القواعد والمبادئ الخارجية. وبدلا من ذلك، كُيِّفت بنى التواصل مع العالم لخدمة الأهداف الخاصة لهذه الجهات. لقد تغيرت الصين بلا عودة بفضل الروابط التي عُقدت مع الخارج في أواخر التسعينيات، لكن ليس بالطرق التي توقّعها المراقبون الأميركيّون.
في أواخر التسعينيات، أخذ الإنترنت الصيني ينمو باطّراد. ومن بدايته كقاعدة صغيرة للمستخدمين تتمحور حول الجامعات الكبرى والمؤسسات البحثية مضى ينتشر بازدياد في أوساط شرائح سكّانية يغلب عليها الحضريّة ويُسر الحال والتعليم الجيد والشباب.
في بداية العقد الأول من الألفية الجديدة أرست شركات التقنية الصينية وبالأخص "Alibaba" أساسات بيئة التجارة الإلكترونية العصرية المتفشية التي ستظهر بعد 15 عاما. إنهم ينتظرون شيئا واحدا: النطاق الواسع. سيطرة الدولة بسيطة نسبيا ومتأخرة في ركب الإبداع، وإن كانت سيطرة الإنترنت والرقابة سارية سلفا.
مع انتهاء العقد الأول من العام 2000، اكتسب جهاز الرقابة الصينية الدولتية عبر الإنترنت مزيدا من الإمكانيات، وباتت الرقابة تقمع نتائج البحث وتحجب مواقع إلكترونية برمتها أو صفحات محددة ضمن هذه النتائج، وتُعطي المستخدم "خطأ إعادة اتصال" عند ظهور كلمة مفتاحية محظورة في رابط إلكتروني.
في الوقت نفسه، تُشير حماسة وطنية حول الألعاب الأولمبية وما يتصل بها من جدل في عام 2008، بالإضافة إلى ثقافة آخذة بالرواج من العبارات والإشارات الساخرة، إلى انفجار الحقل الرقمي الصيني العام. ويبدو أنَّ ديناميّة انتشار الإنترنت ونطاقه يبرهنان على صعوبة ضبط وسيطرة الحكومة الصينية عليه.
مع افتتاحه بازدهار "Sina Weibo" وانتهائه باندماج سلطات الإنترنت إلى "الإدارة السيبرانية الصينية"، تُسجِّل بدايات العقد 2010 الانتقال من العقد السابق الحر إلى العصر الحالي من الرقابة المحكمة.
مع ذيوع صيت "Sina Weibo"، وإتاحة وصول ملايين من الناس إلى الجماهير الشاسعة بسرعة، ينتقد عمالقة الأعمال التجارية والمدوّنون على حدٍّ سواء الحكومة. تهدأ هذه الدينامية تدريجيا بعد قمع السلطات الصينية ما يُسمى "Big-Vs" أو "الموثّقون الكبار"، وهي الحسابات الموثقة التي تمتلك أعدادا ضخمة من المتابعين.
في أثناء ذلك، يتزايد وعي المسؤولين الصينيين بشأن المخاطر الأمنية التي يفرضها الإنترنت بعد قيام الربيع العربي في عام 2011 وتسريبات إدوارد سنودن عام 2013 بشأن ممارسات التجسس التي تنتهجها الولايات المتحدة. عبر وسائل تقنية، إلى جانب بث أجواء الرعب في أوساط أكثر الأصوات تأثيرا عبر الإنترنت، تتمكّن الحكومة الصينية من تثبيت الهلام على الحائط.
بحلول أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة، كان أكثر من نصف السكان يستخدمون الإنترنت، وكانت الهواتف المحمولة تُهيمن على هذا الاستخدام. لكن ذلك يعني أن النصف الآخر لا يستخدم الإنترنت بعد، وهو انقسام يزداد وضوحا مع تحوُّل تطبيقات الهاتف المحمول إلى أدوات أساسية للأموال الشخصية والتجارة والمواصلات.
لم تكن هناك خطوات حكومية تُذكر لرفع القيود على حرية التعبير والحشد السياسي منذ عام 2013. في الوقت نفسه، كانت تنتشر الخدمات التي تُوفِّرها تكنولوجيات الهواتف المحمولة وخوارزميات تعلُّم الآلة. شركات التقنية تتعامل مع الكثير من أنواع التبادلات بحيث تمكّنت أنظمتها من تسجيل مخططات الشوارع، حيث ينقل عمال التوصيل بضائع اقتُنيت وبيعت ودرّاجات هوائيّة أُجِّرت عبر الإنترنت.
رغم الخصوصيّات الصينيّة ورقابة الحزب الشيوعي وسيطرته فإنَّ بعض الابتكارات الصينية تنتشر انتشارا واسعا في الخارج، بما فيها الدراجات الهوائية التي لا يتطلب تشاركها الوثائق والمستندات التي نراها حول العالم، وكانت شركات صينيّة من أمثال "Mobike" و"Ofo" هي الرائد فيها.
في التسعينيّات، كان كلٌّ من المسؤولين الصينيين القلقين إزاء استعادة السيطرة والمراقبين الأميركيين الآملين بالتحرر يعتقدون أنَّ الإنترنت سيُغيّر الصين. الآن، مع حصول الجيليْن الرابع والخامس من التطويرات الصينية للإنترنت على نظام بيئيّ "إيكولوجي" منفصل إلى حدٍّ كبير، بات السؤال هو ما إذا كانت الصين هي مَن ستُغيِّر بقية العالم.
جهود الشركات الصينية في بيع تكنولوجيات إلى الخارج يعني أنّ المنتجات المُصمَّمة للسياق الصيني السلطوي قد تُشكِّل جذع الاتصال ضمن باقة واسعة من المجتمعات، لكن افتراض أنَّ السياسات الصينية ستُسافر مع آلاتها يشبه الافتراض أن ديمقراطية الولايات المتحدة ستسافر مع الإنترنت. علينا أن نحذر التنبؤات الواثقة.
السنوات التالية ستُمثِّل زيادة في التكنولوجيات المؤتمتة والمستقلة ذاتيا، والتكامليّة العميقة للشبكات [الافتراضية] مع الحيّز المادي، بجانب التحديات العميقة فيما يخص الخصوصية والمُحاسبة. وكيف ستواجه الصين دولة ومجتمعا هذه اللحظة لن يُشكِّل المستقبل الصينيّ فقط، بل مستقبل العالم بأسره.
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هذا المقال مترجم عن Logic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.