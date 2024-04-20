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رياضة|رياضات أخرى

لعب 58 ساعة متواصلة.. نيجيري يحطم الرقم القياسي لأطول ماراثون للشطرنج

بطل الشطرنج النيجيري توندي أوناكويا يحطم الرقم القياسي العالمي بعد أن لعب دون توقف لمدة 58 ساعة
أوناكويا (يمين) حطم الرقم القياسي العالمي لماراثون الشطرنج البالغ 56 ساعة (مواقع التواصل)
20/4/2024

حطم النيجيري توندي أوناكويا الرقم القياسي لأطول ماراثون شطرنج في العالم بعد أن لعب بدون توقف مدة 58 ساعة من الأربعاء الماضي حتى الساعات الأولى من اليوم السبت.

وبدأ توندي أوناكويا، 29 عاما، جلسة الماراثون في تايمز سكوير في نيويورك الأربعاء الماضي.

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وواصل وناكويا اللعب طيلة 58 ساعة إلى غاية الساعات الأولى من اليوم السبت، متغلبا على الرقم القياسي الحالي لماراثون الشطرنج البالغ 56 ساعة و9 دقائق و37 ثانية، والذي تم تحقيقه عام 2018 من قبل هالفارد هوغ فلاتيبو وسيور فيركينغستاد، وكلاهما من النرويج.

وحصل أوناكويا وخصمه على استراحة مدة 5 دقائق عن كل ساعة لعباها.

وقال أوناكويا: "لا أستطيع التعبير عن الكثير من المشاعر التي أشعر بها الآن. ليس لدي الكلمات المناسبة لهم. لكنني أعلم أننا فعلنا شيئا رائعا حقا".

وأضاف: "الساعة الثالثة صباحا الليلة الماضية، كانت تلك هي اللحظة التي كنت فيها مستعدا للتخلي عن كل شيء… لكن النيجيريين سافروا من جميع أنحاء العالم. وكانوا معي طوال الليل. كنا نغني معا وكانوا يرقصون معا ولم أستطع التخلي عنهم".

ويأمل أوناكويا في جمع مليون دولار لتعليم الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا من عائدات الرقم القياسي العالمي.

وقال أوناكويا، الذي أسس لعبة الشطرنج في الأحياء الفقيرة في أفريقيا عام 2018، إن المحاولة القياسية كانت "من أجل أحلام ملايين الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا الذين لا يستطيعون الوصول إلى التعليم".

وتريد منظمته دعم تعليم ما لا يقل عن مليون طفل في الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء القارة.

وقال تايو أديمي، مدير أوناكويا، إنه تم جمع ما مجموعه 22 ألف دولار خلال أول 20 ساعة من المحاولة.

وأضاف: "لقد كان الدعم هائلا من النيجيريين في الولايات المتحدة وزعماء العالم والمشاهير ومئات المارة".

ولم تعلق موسوعة غينيس للأرقام القياسية علنا بعد على محاولة أوناكويا. حيث يستغرق الأمر أسابيع حتى تقوم المنظمة بتأكيد سجل جديد.

وكانت محاولة أوناكويا تحظى بمتابعة وثيقة في نيجيريا، حيث ينظم بانتظام مسابقات شطرنج للشباب الذين يعيشون في الشوارع لتعزيز قضيته.

ويفوق عدد الأطفال الذين لا يرتادون المدارس في نيجيريا الـ10 ملايين طفل، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.

المصدر : الصحافة البريطانية