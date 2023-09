دجوكوفيتش على قمة التنس.. حين هتفت الجماهير "روجر" فسمعها "نوفاك"

إذا أردت البحث عن مشهد ينتصر فيه الشرير في رواية الحاضرين، فلن تجد أفضل من وقفة الطاووس التي أعقبت فوز نوفاك دجوكوفيتش بلقب ويمبلدون 2019؛ حيث يهتف جميع الحاضرين باسم روجر فيدرير، ويتفاعلون مع كل لقطة يتألق فيها، ويكاد يجن جنونهم مع نقطة المباراة التي يحصل عليها روجر لمرتين (1).

وأمام كل ذلك، يقف نوفاك بقلب مثلج، وأنفاس منتظمة، ويعود للمباراة ويفوز بعد إضاعة روجر فرصتين للحسم، ويقف واضعا يده في وسطه كالطاووس، ينظر للجماهير نظرة تحدٍّ بينما يحرك رأسه لأسفل ولأعلى، قبل أن يصرح تصريحه الأشهر: "عندما هتفت الجماهير روجر كنت أسمعها نوفاك" (2)!

في لقطة كتلك، ربما تدفعك نفسك لحسد نوفاك على تلك الصلابة؛ كيف لرجل أن يخرج من موقف صعب كهذا، وبينما تشجع الجماهير الحاضرة خصمه، يسمع في هتافهم ما يدفعه هو للأمام، وربما أيضا يقودك الفضول لمعرفة كيف نشأت تلك الصلابة لدى نوفاك دجوكوفيتش، وقادته للتربع على عرش التنس تاريخيا.

في عام 1999، وتحديدا في الرابع والعشرين من مارس/آذار، استيقظ الطفل الذي لم يتم بعد 12 عاما على وقع انفجار قوي أعقبه صوت تحطم الزجاج وصفارات الإنذار من الغارات الجوية (3). كان ذلك اليوم هو بداية حملة مدتها 78 يوما لحلف "الناتو"، لمحاولة وضع حد للجرائم التي ارتكبها رئيس يوغوسلافيا آنذاك، سلوبودان ميلوسيفيتش، ضد الألبان العِرقيين في مقاطعة كوسوفو، تلك الأيام الـ78 التي كانت عائلة دجوكوفيتش وذووها تقضي لياليها في الملاجئ تحت الأرض للحماية من القصف (4).

في تلك الأجواء نشأ نوفاك، وبينما كان والده يحمل والدته التي فقدت وعيها مؤقتا بعد أن اصطدم رأسها بالمبرد عقب الانفجار الأول، كان نوفاك يختبر شعور الصلابة لأول مرة، وهو يبحث عن شقيقيه؛ ماركو، البالغ من العمر 8 سنوات، ودجوردجي، البالغ من العمر 4 سنوات، في منزلهما المظلم بعد انقطاع التيار الكهربي (5).

هذه الليلة احتلت جزءا كبيرا من ذاكرة نوفاك، لدرجة أنه وصفها في سيرته الذاتية، التي صدرت عام 2013، بالليلة التي غيرت حياته للأبد، حيث كتب: "عندما كنت في الحادية عشرة من عمري، كنت الأخ الأكبر، كنت أُحمِّل نفسي المسؤولية عن سلامة إخوتي منذ أن بدأت قوات الناتو قصف مدينتي بلغراد". (6)

هنا تدرك أن الصمود أمام عشرات الآلاف من الجماهير في ملعب تنس ليس بهذه الصعوبة التي تظنها، فرغم صعوبة التجربة التي عاشها، فإن نوفاك لم يمتلك رفاهية الصراخ كطفل في أحضان أمه، لأنه اضطر للتحلي بالصلابة من أجل إخوته. حين تشاهد مسيرة نوفاك منذ بدايتها وحتى تربعه على عرش التنس، يمكنك أن تفهم لماذا وصف تلك الليلة بأنها غيرت حياته، ويمكنك كذلك أن تستوعب "تطرفه السياسي" ولماذا لا يتوقف عن التعبير عن نفسه كصربي متعصب.

بالمقارنة بين الثلاثي فيدرير ونادال ودجوكوفيتش، يظهر نوفاك وكأنه بلا نقاط ضعف بالمقاييس المباشرة؛ حيث يجيد الهجوم والدفاع والتبادلات والصعود على الشبكة، يمكنه مجاراة أي تنس بالأحرى، وهي الميزة التي لم يكتسبها بفعل الموهبة المباشرة، بقدر ما كانت ثمرة لسعيه نحو مراكمة الخبرات والتطور في كل المهارات ليصبح لاعبا متكاملا (7).

وبالنظر إلى نجوم الصف الأول في عالم التنس، لن تجد لاعبا من المصنفين الأوائل قرر تعيين أسطورتين للعبة مدربين له سوى نوفاك، الذي خاض رحلة قصيرة مع أندريه أجاسي، ورحلة أطول نسبيا مع بوريس بيكر. الأول لم يتوافق مع دجوكوفيتش، والثاني صرح "نولي" أنه تعلم منه الصلابة، تلك النقطة التي يعرف منذ اليوم الأول له أنه يحتاج إليها لتحويل الموهبة إلى منتج نهائي أكبر من مجموع أجزائه (8) (9).

الصبر أيضا كان أحد أهم أسلحة "نولي" في رحلته، حيث انتظر 5 سنوات من مسيرته الاحترافية ليحقق أول لقب غراند سلام في أستراليا 2008، وانتهى العقد بينما يمتلك نوفاك تلك البطولة اليتيمة مقابل 16 لروجر فيدرير، ثم بداية من 2010 بدأ الإعصار، وانتقلت الرحلة إلى بُعد آخر (10).

دجوكوفيتش هو أحد هؤلاء الذين يعيشون حياة احترافية بنظام دقيق، قد يبدو مبالغا فيه للبعض؛ هو ليس فقط الرجل الذي يتدرب بجد ويأكل بنظام غذائي وينام مبكرا، ولكنه رجل أراد تطويع كل شيء حوله لمنحه الطاقة اللازمة لاستكمال مشواره. نوفاك يمتلك معلما روحانيا، ويقوم بزيارات لهرم غامض في البوسنة من أجل الحصول على الطاقة، ويواظب على اليوغا من أجل الاسترخاء العقلي، ويتبع نظاما غذائيا فريدا، كان له الفضل الأكبر في ذلك الإعصار الذي انطلق من 2010، وهنا تكتشف أن السر دوما يكمن في التفاصيل (11).

في صيف عام 2010 كان دجوكوفيتش في كرواتيا لخوض مباراة في كأس ديفيز، وأثناء التدريبات، كان يُجري مشاورات مع طبيبه وخبير التغذية إيغور سيتوجيفيتش، وطلب منه أن يمد ذراعه اليمنى بينما يضع يده اليسرى على بطنه، ثم قام الطبيب بالضغط على ذراع ديوكوفيتش اليمنى وطلب منه مقاومة الضغط (12).

ثوانٍ وأعطى سيتوجيفيتش لنوفاك قطعة من الخبز، ولم يطلب منه أكلها، ولكن وضعها على بطنه بيده اليسرى بينما يستمر الطبيب في الضغط على ذراعه اليمنى، وفي هذه اللحظة بدا أن ذراع دجوكوفيتش أضعف بشكل ملحوظ في مقاومة الضغط، وهنا وصل الرجل لاكتشاف غيّر حياة نوفاك 180 درجة، وهو أن نجم التنس الصربي لديه حساسية تجاه الغلوتين؛ البروتين الموجود في القمح وحبوب الخبز الأخرى ومنتجات الألبان (13).

في الحقيقة، بدأت العلاقة بين سيتوجيفيتش ودجوكوفيتش عن طريق المصادفة، إذ كان الطبيب -الذي لم يكن مهتما بالتنس- يجلس على أريكته، وبينما يبحث عن شيء مثير يشاهده، اقترحت زوجته مشاهدة مباراة دجوكوفيتش ضد جو ويلفريد تسونغا في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة نسخة 2010. وحين استقر الرجل على مشاهدة المباراة، كان نوفاك متقدما على تسونغا بمجموعتين مقابل واحدة، قبل أن يعانى من أزمات بدنية أفسدت النسق الذي يلعب به (14).

نوفاك عانى من صعوبة في التنفس وظهر وهو يتقيأ بعنف أثناء الاستراحة، خارت قواه وفاز بأربعة أشواط فقط في آخر مجموعتين ليحقق تسونغا الفوز لأسباب بدنية بحتة. في هذه اللحظة اشتبه سيتوجيفيتش أن صعوبات التنفس التي يعاني منها نوفاك كانت نتيجة لخلل في جهازه الهضمي مما أدى إلى تراكم السموم في أمعائه.

كان لدى والد سيتوجيفيتش ودجوكوفيتش أصدقاء مشتركون، ليصل بسهولة إلى نوفاك، وبعد ستة أشهر فقط من تلك الواقعة كان الطبيب يُجري اختباره بواسطة قطعة الخبز لتتأكد شكوكه، ويقترح على نوفاك مساعدته في وضع نظام غذائي مناسب لجسمه ويمكن أن يغير صحته ولياقته البدنية، وهو ما حدث بالفعل بعد خضوعه لفحوصات دقيقة (15).

أظهرت اختبارات الدم اللاحقة أن دجوكوفيتش عانى من حساسية شديدة مع القمح ومنتجات الألبان، وكان حساسا بدرجة أقل مع الطماطم، ولم يكن طلب التوقف عن تناول الخبز والجبن والتقليل من تناول الطماطم سهلا بالنسبة لشخص يمتلك والداه مطعم بيتزا، لكن نوفاك كان يضع مسيرته قبل أي رفاهية أخرى، لذلك وافق على الفور، وتحول إلى نظام غذائي نباتي بالكامل، بدون لحوم حمراء، أو منتجات ألبان، أو أي قطع خبز من تلك التي تجعل مقاومة ذراعه أضعف. ومنذ هذه اللحظة، تفوق بذراعه على الجميع (16).

في ذلك الوقت أيضا، قرر دجوكوفيتش تغيير أسلوب إرساله لأسباب طبية كذلك، حيث كان يلعب الإرسال بمرفق مفتوح أكثر من اللازم، وكان عليه تغيير الطريقة التي تسببت في إصابته في 2010، فضلا عن التآكل في السلسلة الحركية لذراعه وظهره وفخذه، ليحوِّل إحدى أبرز نقاط ضعفه إلى نقطة قوته الأولى؛ الإرسال الأول الذي يعرفه جيدا كل مَن واجه نوفاك بنسخة ما بعد 2010 (17).

