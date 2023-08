ميسي القادم أم فاتي القادم.. كيف ينقذ برشلونة الأمين جمال؟

43 مباراة؛ كانت تلك هي حصيلة غاريث بيل في موسم بدايته مع ساوثامبتون بالدرجة الثانية من الكرة الإنجليزية "التشامبيونشيب". عدد الدقائق الإجمالي بلغ 3791 دقيقة، بمعدل 88 دقيقة للمباراة الواحدة، أي إن المباريات الـ43 لم تتضمن أي تبديلات أو راحة تقريبا؛ 38 مباراة بالدوري، و3 بكأس الرابطة، وواحدة بكأس الاتحاد، وأخرى بمراحل خروج المغلوب بنهاية الموسم. (2)

في تلك اللحظة، عندما كان بيل يستعد للانفجار على الساحة الإنجليزية، ومن ثم الدولية، بلمسته الأولى الباهرة، وسرعته الفائقة، ويسراه الدقيقة، كان عمره 17 عاما بالضبط.

"قطار!".. "غير قابل للإيقاف!".. "صاروخ!".. "تجسيد حي لإثارة ومباشرة الكرة الإنجليزية!".. "بوم! بوم! بوم! الجميع يحب بيل!.. بوم! بوم! بوم!.. فلننادِ اسمه جميعا!".. كانت تلك عينة من أناشيد جماهير الـ"سينتس" والـ"سبيرز" لـ"قاطرة البخار الويلزية" كما سمّاها عصام الشوالي. (3)

بنهاية ذلك الموسم مع ساوثامبتون، كان العالم مفتوحا على مصراعيه أمام المراهق الويلزي، وبلغت الآمال والتوقعات والطموحات عنان السماء؛ إذا كان يفعل ما يفعله وهو في السابعة عشرة من عمره، فكيف سيكون عندما يبلغ العشرين؟ أي جوهرة وقعنا عليها؟ تخيل 15 موسما إضافيا من هذه الروعة!

بالطبع كانت تلك الأحلام مبالغا فيها بشدة، لأن موسما واحدا فقط وهو أساسي كان كافيا ليضطر ساوثامبتون لبيع نجمه الصاعد لتوتنهام مقابل 15 مليون يورو تقريبا. ستة مواسم أخرى شهدت 72 هدفا و58 تمريرة حاسمة في لندن كانت كافية ليأتي ريال مدريد عارضا رقما يعادل ما دفعه توتنهام سبع مرات تقريبا، آملا في المواسم التسعة الباقية من روعة غاريث. (4) (5)

ما لم ينتبه له فلورنتينو بيريز آنذاك هو حقيقة أن الويلزي كان قد وصل إلى قمة عطائه البدني بالفعل بنهاية موسمه الأول مع ساوثامبتون، وأن 3791 دقيقة لعب لمراهق عمره 17 عاما كانت نذير خطر، لا بشارة خير، لأنه منذ نهاية هذا الموسم في التشامبيونشيب، لم يتمكن بيل من معادلة تلك الحصيلة من الدقائق سوى مرتين فقط في 15 موسما تاليا من مسيرته، أولها كانت في 2012-2013 مع توتنهام، قبيل انتقاله إلى ريال مدريد مباشرة، وثانيها كان في 2014-2015، بعد موسم العاشرة الشهير.

18215 دقيقة؛ كانت تلك حصيلة غاريث من تسعة مواسم كاملة مع "لوس بلانكوس" في الليغا. أقل بدقيقتين بالضبط من حصيلته مع الـ"سبيرز" في البريميرليغ خلال ستة مواسم فقط. (4) بعبارة أخرى، بيل غاب عن ثلث الوقت المتاح للعب في ريال مدريد، واجتمعت المصادفات لتنتج فارق الدقيقتين بين مدريد ولندن حتى تكتمل المفارقة. أحيانا تفاجئنا الحياة بلقطات شديدة الدرامية، محسوبة بدقة لدرجة تجعلها عسيرة التصديق، لو رأيتها في فيلم لظننت المخرج يتعمد الاستخفاف بعقلك.

