كدح وجد وجاذبية.. وتناقض؟ دليلك الشامل لحل لغز يورغن كلوب

دعنا نقص عليك قصة ربما تسمعها للمرة الألف؛ يُحكى أن أحد الأندية قدم عرضا لشراء أحد اللاعبين من ناد آخر، وتفاوضوا على السعر، ودفع النادي المشتري ثمنا باهظا مقابل اللاعب. وفي أحد المؤتمرات الصحفية، هلَّ علينا يورغن كلوب شاكيا باكيا من الإنفاق الأهوج الذي أفسد سوق الانتقالات. المفارقة هنا أن كلوب قد يتحدث إلى نفسه في المرآة هذه المرة.

يعلم الجميع ما حدث؛ فاوض ليفربول برايتون للظفر بخدمات مويسيس كايسيدو، مقابل 110 ملايين باوند، واتفق الناديان على كل شيء، حتى أعلن الإكوادوري رغبته في اللعب فقط لتشيلسي، وأبلغ ممثلي الريدز بذلك، واضعا كلوب بموقف حرج بعد أن أعلن الأخير عن توصل الناديين لاتفاق بالفعل في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي. لكن الأمر لا يتعلق بكايسيدو، بل بكارل ماركس اللعبة، الذي تعهد يوما ما بأنه سيترك عالم التدريب إذا أُنفقت 100 مليون على لاعب واحد، ليعترف بخطئه بعد 7 سنوات كاملة عندما قرر ناديه مطاردة كايسيدو قبل أن يظفر تشيلسي بخدماته. لا تخلو الحياة من المفارقات، أليس كذلك؟ (1) (2)

نعلم ما قد يجول بخاطرك أيضا عندما تستمع إلى الرجل وهو يتحدث عن بذخ مَن حوله، دون التحدث عن البذخ ذاته بصفقة داروين نونيز مثالا، ونعلم أنك قد تتعجب، وتقول لنفسك كم يبدو ذلك الرجل منافقا أو كاذبا حتى. تمهل، ودعنا نخبرك أن هناك سياقا لكل شيء، ولن يكون القرار الأفضل إن اقتطعنا الأمر من هذا السياق.

قد تظن لبرهة أن هذا التعبير على غرار فيلم "الطيب والشرس والقبيح". إن ظننت ذلك، فلقد نجحنا في خداعك. ربما اعتقدت أن المشجع في قصتنا هو الطيب، والمالك هو الشرس أو الشرير. يبدو الأمر منطقيا بطريقة ما، لكن مَن هو المنبوذ؟ ربما علينا إخبارك هنا أننا لا نتحدث عن ثلاثة أشخاص كما بالفيلم، بل عن شخص واحد. (3)

تولى "المشجع" ديفيد موريس زمام الأمور في ليفربول منذ 1991 وحتى 2007 تقريبا، عندما حاز على 51% من أسهم النادي حينها، متخذا طريقا مغايرا لعمه، جون موريس، الذي كان رئيسا للجار إيفرتون. كانت عائلة موريس ثرية، ويعود ذلك إلى شركة المراهنات "Littlewoods football pools"، التي تأسست في 1923 على يد جون موريس، وكانت إحدى شركات المراهنات الكبرى، حتى بيعت عام 2002 مقابل 750 مليون دولار. (4)

كان امتلاك ليفربول حلما يتحقق بالنسبة لديفيد، الذي كان مشجعا للفريق منذ الصغر. حلم مثالي؛ مشجع، ومالك في الوقت ذاته. لا يمكن تخيل أنه سيقود النادي إلى الهاوية مثلا، أو أنه سوف يبخل على النادي بأمواله، لكن لا يدرك المرء كل ما يتمناه، ولا تجري الرياح بما تشتهي السفن، وغالبا ما يكون الواقع مخالفا للخيال والأحلام.

نحن لا نقول إن "المالك" موريس كان سيئا، لكنه لم يكن حريصا بما يكفي على الإنفاق بالبذخ ذاته الذي بدأ في التسعينيات واستمر بعد صعود مانشستر يونايتد إلى القمة واستحواذ أبراموفيتش على تشيلسي. السبب في ذلك كان تحلّيه بما سمّاه "روح المدينة". فضلا، احتفظ بتلك الفكرة لوقت لاحق.

هذا لا يعني بالضرورة أنه لم يدعم مدربيه، ولكنه ارتأى أن يدعمهم بما يراه مناسبا في ذلك الوقت، وسرعان ما اكتشف أنه لم يكن كافيا، وكان ذلك في الوقت ذاته الذي كان يفكر به ببناء ملعب جديد في ستانلي بارك من أجل زيادة العوائد، لسد الثغرة المالية بين فريقه وبين اليونايتد وتشيلسي، لكنه أراد أولا أن يضع النادي بين أيدٍ أمينة على حد تعبيره، لهذا رفض أن يبيع النادي لصندوق استثمارات دبي، الذين حاولوا شراءه بعد نهائي إسطنبول عام 2005، عندما علم أن هناك شرطا يسمح لهم بمغادرة النادي بعد 7 سنوات من عملية الشراء. (5)

عوضا عن ذلك، قرر موريس أن يبيع النادي لمَن توسم بهم خيرا، نتحدث عن توم هيكس وجورج جيليت. وحينها، لم يعلم موريس أنه يعقد صفقة مع الشيطان، حيث اشترى الثنائي النادي عن طريق قروض لم تُسدد من البنك الملكي الاسكتلندي، بل تراكمت الفوائد الناتجة عن هذه القروض، التي أغرقت ليفربول في الديون وكادت تتسبب بإفلاسه. أدى ذلك في النهاية إلى رحيل موريس عن النادي بشكل دائم في 2009، ليتحول أمام نفسه من مشجع، ومالك، إلى "منبوذ" من الجميع، ولم يعد للأنفيلد حتى عام 2019، حينما هزم ليفربول إيفرتون بنتيجة 5-2، وكانت هذه آخر زيارة لموريس للملعب قبل وفاته. (6)

ربما تعلم مَن هو دي بوديستا، وربما لا. على أية حال، يكفيك أن تعلم أنه قاد ثورة في كيفية انتداب اللاعبين في عالم كرة القاعدة؛ اعتمادا على التحليلات الإحصائية لعدد مرات الفوز وعدد مرات الركض المسجلة، التي تجلب النقاط للفريق على مدار المباراة. نعلم أنك تتساءل؛ ما المقصود بـ"الركض"؟ (7)

الركض (Runs) هو ما يماثل الأهداف المسجلة في كرة القدم، وكما رأينا في العديد من الأفلام من قبل، عندما يضرب اللاعب الكرة بالمضرب، ويركض حول القواعد الصغيرة الموضوعة عند كل ركن من أركان الملعب قبل أن يلمس الخصم القاعدة الرئيسية، فكأنما سجل هدفا، وبالنسبة لدي بوديستا، إذا أردت الفوز في لعبة كرة القاعدة، فعليك أن تصب تركيزك على عدد مرات الركض، وليس على اللاعبين. (7) (8)

ربما إن شاهدت فيلم "Moneyball"، فسيتبادر إلى ذهنك الممثل جوناه هيل (بيتر براند) وهو يحدث براد بيت (بيلي بين) في موقف السيارات عن جوني دايمون؛ اللاعب الذي بلغ راتبه السنوي 7.5 ملايين دولار، دون أن يكون ذا فائدة تجعله يستحق هذا الرقم، وحينها، ستعلم أن بيتر دي بوديستا هو بيتر براند في الفيلم ذاته. (7) (9)

بالنسبة لبيلي بين، المدير الرياضي بنادي أوكلاند أثليتيكس (Oakland Athletics) لكرة القاعدة، لا تعبر الـ"Moneyball" مطلقا -مفاجأة- عن قلة الإنفاق قدر الإمكان، بل يتعلق الأمر بإيجاد الموارد المناسبة والواعدة، أملا أن تنفجر وتزداد قيمتها مع الوقت. هذا هو النهج الفعلي لملاك وإدارة ليفربول، حرصا منهم ربما على عدم الوقوع في الخطأ ذاته الذي وقع فيه هيكس وجيليت. وبالتأكيد، لم يجد بيلي بين أفضل من محمد صلاح ليتخذه مثالا على تلك الحالة:

استغرق الأمر وقتا كبيرا نوعا ما، لكن النادي الذي أدخل 233 مليونا في عام 2013 دون احتساب المصروفات، تمكن من إدخال 594 مليونا هذا العام. إذن، نستطيع القول إن "FSG" قد قاموا بعمل كبير فيما يتعلق باستقرار النادي الاقتصادي، ورغم قلة الدعم في بعض المواسم التي احتاج الفريق فيها إلى أسماء ذات جودة، لا يمكن القول إن قائمة الفريق الحالية ينقصها الكثير من حيث الأفراد. (11) (12)

نجحت تلك الطريقة بشكل ما، وصلاح دليل على ذلك، بعكس جوني دايمون، في عيون بيتر دي بوديستا على الأقل، لكن إذا دققنا بحديث بيلي بين، فسنجد أنه نفى السردية المتعلقة بقلة الإنفاق، وعندما نضع استعداد الملاك الحاليين لإنفاق 100 مليون على كايسيدو في الصورة، فسيُطرح سؤال مهم؛ ألا يتناقض ذلك مع مبادئ كلوب -سابقا- في الإنفاق؟

لنعد بالزمن بضعة وستين عاما، في رحلة إلى شمال غرب بلاد الإنجليز؛ مدينة ليفربول. من ملعب الأنفيلد، مرورا بالمتحف العالمي، وقريبا من قاعة سانت جورج. ها نحن ذا، في شارع سانت ماثيوز، حيث يقبع نادٍ صغير، يتجمع فيه أبناء المدينة لسماع موسيقى البوب. نادٍ سيكون له شأن كبير مستقبلا. نعتذر عن الغموض، نحن نتحدث عن "The Cavern club"، الذي شهد انطلاقة أحد أعظم فرق البوب في التاريخ؛ البيتلز. (13)

نريد منك أن تتعرف على المغني الرئيسي، جون لينون؛ لأنه محور حديثنا معك للوقت الحالي. في عام 1970، أصدر جون أغنية تدعى "بطل الطبقة العاملة" (Working class hero)؛ تقديرا منه لتلك الطبقة الكادحة التي لطالما اعتبر نفسه ينتمي إليها، على الرغم من ثرائه النسبي، الذي لم يكن بسبب مسيرته الغنائية فحسب. (13)

كانت الأغنية امتدادا لمدينة بأكملها، ففي تقريره على سبورتسكيدا (Sportskeeda)، تحدث ماهنيش كاشياب، الباحث الهندي، عن أوجه التشابه بين السياسة والرياضة في مدينة ذات تقاليد عظيمة كليفربول؛ يرى كاشياب أن الرياضة والسياسة تحتاجان إلى الدعم الشعبي، ولكي يحدث ذلك، على كلٍّ منهما أن يعبّر عما يريده الشعب بالفعل. (14)

حينما يتعلق الأمر بليفربول، ترتبط الطبقة العاملة ارتباطا جوهريا بالمدينة -وبالتالي بالنادي أيضا- فهنا علينا تذكيرك بأن ديفيد موريس كان رجلا يتحلى بـ"روح المدينة"، وأن هذا هو سبب عدم إنفاقه ببذخ. كان موريس رجلا تقليديا، مرتبطا بالطبقة العاملة، وكان يؤمن أن الفريق عليه أن يرتبط بالروح ذاتها بدوره، وفي رأي كاشياب، فقد مثل النادي تلك المبادئ منذ قديم الأزل. (4) (14)

نعلم كم تبلغ رومانسية تلك الكلمات في وقتنا الحالي؛ حيث العقود طويلة الأمد، والرواتب الباهظة، وأسعار الانتقالات القياسية التي تُكسر كل موسم، وكأنما تحول الأمر إلى استعراض عضلات لصاحب أضخم حساب بنكي. هنا نعود إلى تساؤلنا السابق عن كلوب، ونطرح آخر معاكسا؛ ألا تتوافق تلك الرومانسية مع مبادئه التي تخلى عنها؟

دعنا نقص عليك قصة أخرى، لنوع متطرف من الألمان، اجتهادهم يفوق الحد، ولا يعرفون معنى الراحة. ربما تظن أننا نبالغ، لكن لم يكن هذا سوى رأي رافائيل هونغستين، حول أهل غلاتن بجنوب غرب ألمانيا؛ البلدية التي ينحدر منها يورغن كلوب.

ورث يورغن عن والده شغفه بالكرة، كما تقيَّد كلاهما بتقاليد العمل المضني التي توارثتها أجيال تلك البلدة الصغيرة. كانوا يأخذون كل شيء بجدية حسب هونغستين في كتابه عن يورغن، "Bring the noise: The Jurgen Klopp story"، فكان يقول المثل الشعبي هناك: "اعمل بجد حتى تبني منزلا". (15)

قد تشعر وكأنها بقعة من الماضي ووجدت طريقها إلى عالمنا بطريقة ما. هكذا رأى ديريك فايفر الأمر، وهو عمدة البلدية في الوقت الحالي. كان الرجل يظن أنه عاد بالزمن لحقبة الثمانينيات عندما حط الرحال فيها لأول مرة؛ بلدة صغيرة، ولا يعيش بها سوى ألفي شخص، أغلبهم يهتم بري النباتات والأشجار، وبعيدة كل البعد عن صخب المدينة.

اختلفت الأمور في وقتنا الحاضر بالطبع، فقد شهدت غلاتن ثورة صناعية، وأصبحت موطنا لشركة رائدة عالميا في تكنولوجيا التفريغ، ولديها مصنع إنتاج لإحدى الشركات المصنعة لأنظمة الحقن لمحركات الديزل الكبرى. (16)

لطالما وجد سكان غلاتن الألفة والوحدة من خلال قيم العمل الجاد، وعندما نستمع إلى حديث يورغن المستمر عن العمل المُضني، الذي لم يقتصر على الاقتباس أعلاه طبعا، نفهم من أين يأتي ذلك، فلدى الرجل قيم عمل باهرة حقا، وينعكس ذلك على ما يطالب به لاعبيه دائما؛ كالاستمرار بالركض، والضغط بحدة في الملعب بأكمله، والالتزام بروح الجماعة، فمثل سكان غلاتن، توجد تلك الروح وذلك الشغف شعورا عاما بالألفة والاتحاد بين لاعبي الفريق وبعضهم.

لا يقتصر ذلك على اللاعبين فحسب، بل يتضمن أفراد النادي أيضا، بداية من المدرب المساعد والمحللين، حتى العاملين الأقل رتبة، ويصبح النادي كيانا واحدا، يهتم أعضاؤه ببعضهم؛ بأمور حياتهم ومستجداتها، فمثلا عندما انضم آندرو روبرتسون إلى الفريق بصيف 2017، كان على وشك أن يصبح أبا للمرة الأولى، ويقال إن أحد أعضاء النادي لم يكن يدري ذلك حينها، فخاطبه كلوب قائلا: "كيف لا تعلم ذلك؟ إنه أهم يوم في حياة الرجل!". (18)

أصبحت تلك القيم فلسفة يورغن في الحياة، ويتّبعها بكل فريق يعمل به، وربما يؤثر هذا على اختياره للأندية التي يدربها؛ فلدى جماهيرها علاقة وثيقة بها، ولا نتحدث هنا عن التشجيع فحسب، إذ يمكن لأي أحد تشجيع أي فريق بسبب جودة الكرة التي يلعبها، أو بسبب لاعب بعينه. نحن نتحدث عن الجذور التي ربطت طفلا منذ نعومة أظفاره بحب تلك الفرق.

ربما هذا ما يجعله يفضل أندية كليفربول ودورتموند، بسبب شعور الجماهير بالانتماء إلى النادي. كل ما عليك هو النظر إلى مدرج الكوب، أو جدار دورتموند الأصفر، الذي جعل الرجل يتشرف بتدريبهم على حد تعبيره، ثم استمع إلى أهازيج "لن تسير وحدك أبدا"، وانسَ كل شيء آخر للحظة، وانظر إليهم بآذان وعيون يورغن كلوب، ربما حينها ستفهم فلسفة الرجل في الحياة.

الفتنة والعمل الجاد وجهان لعملة واحدة منقوش عليها وجه يورغن، فهو ليس جادا في عمله فحسب، بل يملك قدرا هائلا من الجاذبية كذلك. فقط اسأل كريستيان هايدل، المدير الرياضي لماينز ببداية الألفية، حينما قرر أن يتخذ قرارا ثوريا بتعيين كلوب مديرا فنيا، بدلا من إيكهارت كرواتسوم الذي ساءت نتائج الفريق معه، ولم يتطلب الأمر سوى جلسة واحدة مع الفريق لكي يُفتن الجميع به. (15)

يمكنك أيضا سؤال هانز يواكيم فاتسكه، المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند، الذي لم يحتج سوى إلى رؤية يورغن مرة واحدة في الاستوديو التحليلي لنهائي كأس ألمانيا في 2005، حينما واجه دورتموند بايرن ميونخ، وخسر الأول بنتيجة 2-1، لتتضح الرؤية لفاتسكه؛ علم في تلك اللحظة أن كلوب هو الرجل المنشود، الذي سينتشل دورتموند من الضياع آنذاك. (15)

إنها عملة نادرة حقا؛ أن تستطيع التواصل مع مَن حولك، خاصة إن كان ذلك على مستوى عاطفي، وهذا ما يتقنه يورغن. لا شيء خارج عن المألوف هنا؛ لأنك تستطيع استنباط ذلك من تواصله مع جمهور ليفربول، واحتفالاته العاطفية بالأهداف، والقبضات الهوائية التي يوجهها نحو مدرج الكوب بعد انتصارات الريدز.

في رأي كاثرين بريغز وإيزابيل مايرز، الكاتبتين الأميركيتين، هناك أربع صفات مهمة يتحلى بها هذا الطراز من الشخصيات؛ الانفتاح، والحدسية، والتفكير، والتفاعل. الـ"ENTP"؛ أحد الأنواع الـ16 للشخصيات حسب المؤشر الذي ابتدعته الكاتبتان، الذي يُدعى بـ"Myers-Briggs type indicator"، وهو استبانة ذاتية تحدد نوع كل شخص بناء على الأفكار التي استنبطتها بريغز من قراءة كتاب "أنواع الشخصية" (Psychological types) ومن الملاحظات التي أعطاها إياها الكاتب، كارل يونغ، وهو مؤسس علم النفس التحليلي، وحسب هذه الاستبانة، ينتمي كلوب إلى فئة الـ"ENTP"؛ فهو شخص منبسط ومنفتح على الناس، ولديه مجموعة مبادئ وأفكار محددة، ويتخذ قراراته بناء على تفكير منطقي، ويمكنك القول إنه مرن وعفوي إلى حدٍّ كبير. (21) (22)

تتسم تلك النوعية من الشخصيات بالفضول والذكاء، الذي يجعلهم أشخاصا مبتكرين وملهمين، ويسعون دائما لفهم الأشخاص من حولهم والتفاعل معهم. ليسوا تقليديين، وباختصار مخل؛ لديهم ذكاء اجتماعي باهر، يُمَكِّنهم من التصادق مع مَن حولهم واستمالتهم، وجعلهم يؤمنون بالأفكار ذاتها التي يؤمنون بها. ألا تشعر وكأننا نتحدث عن كلوب خاصة، وليس عن نوع معين من الأشخاص بوجه عام؟ (22)

هذا الذكاء الاجتماعي هو ما يمكن كلوب من استمالة الجماهير للإيمان برؤيته وفكرته عن اللعبة، لأنه يؤمن بدعم الجماهير وآثاره على اللاعبين على أرض الملعب، ويظهر ذلك في مطالبته الدائمة للجماهير بذلك الدعم، سواء كان من على خط التماس أو بمؤتمراته الصحفية. لكن ماذا لو تخيلنا هذا الأثر خارج الملعب؟ ماذا لو كانت جاذبية الجماهير ليورغن سببا في تكراره للجملة ذاتها؟ الجملة التي تعد سبب حديثنا هذا من الأساس؛ "نحن لسنا مثل الفرق الأخرى. لا نستطيع الإنفاق مثلهم!".

هذا لا يعني أن الفريق عاجز عن الإنفاق بشكل مطلق، لم يقل كلوب هذا يوما إن تحرينا الصدق، ولكن هناك سقف لطموحاته في الإنفاق، فكما ذكر الرجل مرارا؛ فلا يستطيع ليفربول إنفاق ما يقارب الـ550 مليونا في موسم واحد مثل تشيلسي، ولا يملك الرفاهية المالية لإحلال وتجديد خط دفاعه أكثر من مرة في فترة قصيرة مثل سيتي بيب. (23)

💰Manchester City have spent more money on the defenders in the current squad than Burnley have spent on all signings in their entire history. 😲 pic.twitter.com/prAkwjait6

— Football Talk (@FootballTalkHQ) August 11, 2023