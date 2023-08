اتهام العائلة ونبوءة مورينيو.. متى قُصم ظهر ديلي آلي؟

في دنيا اليوم، تتسارع الأحداث إلى حدٍّ جنوني، لا يمكنك الحفاظ على مشاعرك تجاه الحدث ذاته لأكثر من 24 ساعة. الفوز بكأس العالم أو الكرة الذهبية أو الأوسكار لم يعد حدثا يجذب الأنظار حوله لشهور كما كان في الماضي؛ ما هي إلا ساعات حتى يظهر ما هو أقدر على جذب تفاعل الجمهور، وفي بعض الحالات، يظهر الطرح المضاد تماما الذي يُشبع رغبة تحول المشاعر لدى الجماهير.

ما رغبة تحول المشاعر؟ حقيقة، هو ليس مصطلحا علميا بقدر ما هو اللفظ الأنسب لوصف ما تريده غالبية الجماهير اليوم؛ المفاجأة الصادمة النارية "الحرّاقة"، تلك التي تخبر العالم أن ما يظنونه صحيحا ليس صحيحا، وأن العكس هو ما قد حدث، ذلك الطيب اتضح أنه شرير، وهذا المجرم كُشف لنا أنه بريء، وتلك الحقيقة اتضح لنا أنها ليست الحقيقة، بكل ما ينتجه ذلك من أدرينالين ودوبامين في أدمغتنا.

وفي هذا السياق، ظهر ديلي آلي بقصة مناسبة تماما لتلك الرغبة؛ المذنب الذي خرج ليكشف أنه ضحية، قبل أن يكشف الطرف الآخر أنه فقط مذنب من نوع مختلف. كل ذلك في ظرف ساعات تدفقت فيها مشاعر الغضب والتعاطف والسخرية بسرعة مرعبة كما يحدث دوما، حتى فقدت المشاعر بوصلتها. (1)

الحكاية بدأت في 2019، حين وصل جوزيه مورينيو إلى توتنهام، وبدأ يخفت معه نجم ديلي آلي، النجم الإنجليزي الصاعد بسرعة الصاروخ، ولكن قصته تلك تكررت عشرات المرات قبل ذلك؛ قصة اللاعب الإنجليزي الذي يصعد بسرعة الصاروخ ثم يخيب التوقعات. (2)

ولكن ما حدث مع آلي كان مختلفا بعض الشيء، وحقبة مورينيو بإمكانها تفسير ذلك الأمر، تماما كما حدث مع لاعبين كُثر يشبهونه على مستوى الانطباع الأول؛ اللاعب الموهوب الذي لا يبدو مستعدا لبذل الجهد ذاته الذي يطلبه السبيشيال وان من الفريق كله، والسبب أنه يمتلك قدرا من المهارة لا يتوفر لأقرانه.

في هذا السياق، كتب بارني روني مقالا في الغارديان عام 2020، بدأه بالعبارة التي يمكنها تلخيص كل شيء؛ وهي أن اللاعب الذي يصفه جوزيه مورينيو بلفظ "الموهوب" عليه أن يشعر بالقلق، لأن ذلك الوصف -بناء على قصص المدرب البرتغالي- يلمح لكون اللاعب غير مستعد لبذل الجهد. (3)

دار في هذه الحلقة المفرغة عدد من "الموهوبين" مع مورينيو قبل ديلي آلي؛ خوان ماتا وإيدين هازارد في تشيلسي، وأنتوني مارسيال في مانشستر يونايتد، وتانغي ندومبيلي في توتنهام. كلهم لاعبون وصفهم السبيشيال وان بالموهوبين، ثم تصادم معهم، وكان ذلك مُفسرا لأن يتحول ديلي آلي إلى أحدث الضحايا، خاصة أنه ينتمي إلى جيل مواقع التواصل الاجتماعي والنجومية قبل الأوان، الذي يمتلك مورينيو أزمة مبدأية معهم قبل أن يقوموا بأي شيء. (4)

آلي عانى، ولم يستطع التكيف، وانتهت مسيرته في توتنهام، ثم حاول البحث عن نفسه في تركيا، فاختفى هناك.. لا، ليس بالمعنى المجازي، بل اختفى بالفعل لأيام ولم يعرف عنه أحد شيئا، قبل أن يعود إلى إنجلترا من بوابة إيفرتون، وكأن ظله هو الذي عاد؛ كان كالشبح الذي يحضر جسدا فقط بلا أي روح أو رغبة. الجميع ظن أن القصة انتهت هنا، ولكن خطوة اتخذها اللاعب فتحت الباب أمام تفسير حكايته من زاوية أخرى تماما. (5)

ما قام به آلي لم يكن مجرد حوار تلفزيوني، ولكنه حكى قصة حياته الكاملة، وكشف عن أوجه المعاناة المختبئة خلف ابتسامته التي يجب أن يظهر بها دائما. اللاعب فتح قلبه بصفته إنسانا، واعترف أنه ضحية لأب وأم انفصلا، فعاد الأب إلى موطنه في نيجيريا وتزوج، وأدمنت الأم الكحول وكان بيتها ملجأ لأصدقائها، حتى تحرّش أحدهم به، ثم أُرسل إلى أفريقيا لـ"التأديب" ولم يحتضنه والده، ليعود إلى إنجلترا مرة أخرى ثم تتبناه عائلة أحد أصدقائه. (6)

نتاج ذلك، بحسب آلي، أنه بدأ التدخين في السابعة من عمره، ثم الاتجار بالمخدرات في الثامنة، وعُلِّق على جسر بواسطة أحد جيرانه في الحادية عشرة؛ حكايات كلها أفقدته الثقة في البشر ربما، وجعلته يبحث عن الأمان رفقة آلان وسالي هيكفورد وابنهما هاري، وهم أفراد العائلة التي قامت بتبنيه لتبدأ حياته في التحول منذ الثانية عشرة من عمره. (7)

بمجرد أن قص آلي حكايته، وحصد تعاطف الملايين مع تلك القصة المأساوية التي وقع ضحيتها، ظهر مصدر من عائلته ليُكذِّب كل ما قاله، ويقول إن دماغه قد غُسل، دون أن يحدد منْ فعل ذلك، وأن اللاعب لم يُتبنَّ من أي عائلة، وأنه حين ذهب إلى أفريقيا لم يكن ذلك للتأديب كما ادعى، ولكنه التحق بواحدة من أفخم المدارس في لاغوس، وكان لديه سائق خاص يصطحبه منها وإليها يوميا. (8)

بدورها، نفت الأم إدمانها للكحول في وقت سابق، وأكدت أنها أرادت فقط لابنها أن يعيش حياة أفضل يكون أكثر قربا فيها من أحلامه مع كرة القدم. المهم أن تلك القصة أنتجت حقيقة لا خلاف عليها، أن ديلي آلي انفصل عن عائلته نهائيا في 2014، ورفض الطلب المتكرر لوالدته وأخته وأيٍّ من أفراد العائلة بأن يعود إليهم، رغم التأكيد أنهم يريدونه هو فقط ولا يطمعون في أمواله. (9)

Dele said his dad disappeared for years and showed up while he started playing for England. See him with his dad in his 3 lions jersey 😂. pic.twitter.com/IecTNJdWz1

— Asiwaju (@mr_asiwaju) July 16, 2023