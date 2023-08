فرناندو دينيز.. نحو تحرير كرة القدم من قبضة غوارديولا!

بوصفه أبا نادما، عبّر خوانما ليو، مساعد بيب غوارديولا السابق وأحد أكبر المؤثرين في كرة القدم الحديثة، عن أسفه تجاه التطور الذي وصلت إليه اللعبة في السنوات الأخيرة، وعن ندمه تجاه المأساة التي أسهم فيها بكونه واحدا من أكبر رواد اللعب الموضعي، الذين أسهموا في نشر المبادئ التي ساعدت على تسريع عملية العولمة التكتيكية، و"أفسدت اللعبة" على حد وصفه. (1)

للتبسيط، يُعَد كأس العالم البطولة الأمتع لأننا دائما على موعد مع شيء جديد مختلف. تشارك المنتخبات من كل قُطر في العالم، وكل منتخب يأتي بهويته وإفرازاته الثقافية والاجتماعية في صورة 11 لاعبا، لدرجة أنك تستطيع بسهولة تمييز المنتخب الألماني من البرازيلي بمجرد مشاهدة إحماءات اللاعبين، قبل حتى أن يرتدوا قمصان المباراة.

لكن حتى كأس العالم أُفسد وفقا لليو، حيث كان المونديال الأخير فقيرا للغاية على المستوى الفني، تهاجم الفرق القوية بأنماط موحدة لدرجة أننا تقريبا شاهدنا مباراة واحدة تُعاد أكثر من 60 مرة! لم نرَ جديدا، ولا حتى المواهب الفذة التي كانت البطولة دائما مسرحا لها. تمت عولمة اللعبة، وتباعا، طُمست تلك الهوية التي كانت تُميز منتخبا عن آخر.

بدأت ثورة اللعب الموضعي في أمستردام قبل 50 عاما على يد الهولندي "رينوس ميشيلز" مدرب أياكس حينها، الذي كان حريصا على نقلها إلى برشلونة آنذاك، واستمرت في النمو بعدها بين ميلان ساكي وبرشلونة كرويف، مرورا بأياكس لويس فان خال وخوانما ليو، وكان الأخير هو من قدم رسم 4-2-3-1، لكونه يوفر الانتشار "المتزن" للاعبين على مساحة الملعب. أضاف كل منهم للفكرة من واقع تجربته، حتى جاء بيب غوارديولا الذي أكمل اللوحة بإسهاماته العريضة طوال الـ15 عاما الماضية. (2)

إذا أردنا اختصار اللعب الموضعي في كلمات محددة، فستكون في: انتشار اللاعبين على مساحات الملعب مكونين هيكلا لا يمكن الإخلال به، يوفر ذلك الهيكل أكبر قدر ممكن من العمق والاتساع لاستغلال مساحة الملعب من حيث الهجوم في مساحة واسعة وإجبار الخصم على الدفاع فيها أيضا. كل لاعب ملتزم بأدوار محددة سلفا داخل مساحته بناء على سياق اللعب وتمركز الخصم، وبالطبع لا يُسمح بوجود لاعبين في نفس المساحة، لأن هذا سيعني وجود مساحة شاغرة غير مستغلة.

استخدام حارس المرمى لخلق الزيادة العددية أثناء الهجوم، واستدعاء ضغط أحد لاعبي الخصم، ثم تمرير الكرة للمساحة التي خلّفها هذا اللاعب، أو الرجل الحر، وبمجرد العثور على أول لاعب حر تبدأ المتوالية في تكرار نفسها وصولا لمرمى المنافس، وكلما حظي لاعبو الفريق بأفضلية تمركزية مقارنة بلاعبي الخصم -خاصة فيما يُعرف بأنصاف المساحات (Half spaces)- كان الفريق أقدر على تحقيق أهدافه.

