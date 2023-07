التاريخ هو العاشر من يوليو/تموز 1902، والمكان هو منزل فريدريك و.كازنز، أحد قدامى المحاربين، في نيويورك، والحدث هو اجتماع مهم بين جمع من "نُخب" المجتمع الأميركي ومسؤولي النادي الأميركي لتربية الكلاب، والسبب هو الرغبة في تسجيل فصيلة جديدة نقية، اعتُبرت المفضلة لدى أثرى أثرياء الولايات المتحدة، مثل عائلات روكّفلر وجي بي مورغان، ووصل سعر الواحد منها، منذ 120 عاما تقريبا، إلى ثلاثة آلاف دولار. (1)

كانت المعارضة شديدة من مُربّي فصيلة البولدوغ (Bulldog)، والبولدوغ الإنجليزي الصغير (Miniature Bulldog)، لأنهم لم يروا فارقا حقيقيا بين الفصيلة الأخيرة، وتلك التي أرادت "صفوة" المجتمع الأميركي تسجيلها، ورغم ذلك -مفاجأة- رضخ النادي الأميركي لتربية الكلاب (American Kennel Club)، واعتمد الفصيلة الجديدة باسم البولدوغ الفرنسي (French Bulldog)، غير عالِم أنه سيثير الكثير من اللغط، بعد 120 عاما تقريبا، عندما تقرر المملكة العربية السعودية التعاقد مع لاعب برازيلي ينشط في البريميرليغ. (1)

According to reports, Fabinho's £40m move to Saudi Arabia could collapse due to the breed of his dog being illegal in the country 🐕 🇸🇦 pic.twitter.com/Q1I3jmzQ3y

