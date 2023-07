ميسي ليس الأول.. كيف خدعت الولايات المتحدة الأميركية يوهان كرويف؟

أهلا بك مرة أخرى، نتوقع أنك قد اطلعت على الجزء الأول من هذا التقرير، وإن لم تفعل، فيكفيك معرفة أننا حاولنا مناقشة حال كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق إعادة النظر في صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى "إنتر ميامي"، أما هنا فسنناقشُ الأمر من وجهة نظر أخرى، من وجهة نظر "يوهان كرويف" على وجه التحديد، ولتشابهاتٍ ستظهرُ تباعا. (1)

"الشائعات"؛ نضعها بين علامتي تنصيص لأنها ستظل بطلةَ الحكاية، فما جنح إليه ليونيل قبل أسابيع قليلة، ذهب إليه كرويف قبل نصف قرن بالأسلوب نفسه وللدوافع نفسها، ورغم مرور الوقت ظلَّ محملا بالكم نفسه من القيل والقال. يوهان يتنفس كرة القدم لذا سيتجه للتدريب، وقد توجه نحو أياكس أمستردام كحل متاح للأزمات الإدارية، لكنه سيتراجع، رغم ذلك، عن اعتزال اللعب، ليستكمل المسيرة في أحضان الكامب نو، أحاديث متقلبة، ودوائر تتلو الدوائر، وفي النهاية إنه هنا في… حسنا، لحظة واحدة؛ سنعطيك فرصة لتوقع النهاية بما أنك تابعت ما نشرناه هنا سابقا.

ولتنشيط الذاكرة بصورة أكبر؛ سنستعين بأسلوب "العودة في الزمن" مجددا للوصول إلى نقطة أعقد من سابقيها، تحديدا نحو مدينة نيويورك، حيث يجلس عرابُ المدرسة الكروية التي آنسها ميسي ورفاقه على الطاولة المستطيلة ذاتها، موقِّعا على اتفاق يضمه إلى كتيبة كروية تعمل تحت قيادة اللواء الفيدرالي. وقبل أن تُبدي اندهاشك من استخدام تلك المصطلحات العسكرية التي توحي بأننا نتحدث عما هو أكبر من لعبة رياضية للترفيه، سنصدمك للمرة الثانية بأن الأمر، وفي أميركا تحديدا، سيظلُ للأبد أكبر من لعبة رياضية للترفيه.

في كتابه، "My turn"، يرصد يوهان كرويف تفاصيل العلاقة المتشعبة بكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية، بداية من انتقاله إلى نادي لوس أنجلوس أزتكس عام 1978، ومرورا باختياره عضوا فخريا في الأولمبياد الخاصة بأميركا الشمالية، الأمر الذي أدى إلى تقارب العلاقة بين الهولندي ودولة تأبى أن ترى في كرة القدم لعبة شعبية أولى من الأساس، بل وتحصر نفسها في قوقعة خاصة تسمى كرة القدم الأميركية، التعبير الأعظم عن الحلم الأميركي المزعوم. (3) (2)

Johan Cruyff's NASL days

2 goals in his first 9 minutes of football in America with the LA Aztecs

An often forgotten time in his career

Big fan of the very 70's looking low collar of the New York Cosmo shirt

— 𝙆𝙄𝙏 Mag (@KITmagazine_) February 2, 2023