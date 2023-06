خطأ ثمنه 100 مليون يورو.. لماذا تفشل الصفقات الكبيرة في كرة القدم؟

أهلا بك، طبعا أنت تتوقع أن نتحدث عن هازار وبيل وكوتينيو وبوغبا وغيرهم، والمدللين الذين يتقاضون ثمن كل أحلامك أسبوعيا مقابل الجلوس على الدكة أو تغيير قصة الشعر كل 5 دقائق، ونعدك أننا سنتحدث عن ذلك كله، ولكن دعنا نسألك سؤالا مهما أولا: هل ترى تلك الرسمة؟

طاولتان يبدو أنهما من تصميم نجّار عمره 5 سنوات. طبعا أنت تعلم ما سنقوله الآن؛ هاتان الطاولتان منتظمتان تماما، وزوايا ضلوعهما قائمة، والأهم على الإطلاق أن حجمهما وأبعاد كل منهما متساوية بالضبط. (1) (2)

المكان هو مؤتمر شركة الإحصائيات الشهيرة ستاتسبومب (Statsbomb) السنوي، والتاريخ هو عام 2021، والحدث هو كلمة إيان غراهام مدير قسم علوم البيانات بليفربول، والرجل الذي يُنسب له قدر لا بأس به من نجاح النادي في الأعوام الأخيرة. الكلمة عن منهجية التعاقدات في سوق الانتقالات، والمفاجأة هي طاولتان من نوع مختلف، أو بالأحرى؛ 6 طاولات. (3)

غراهام، الحاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة كامبريدج، الذي يشجع ليفربول منذ طفولته بالمناسبة، يعتقد أن هناك 6 عوامل رئيسية قد تتسبب في فشل أي تعاقد جديد لأي نادٍ:

يمكنك أن تلاحظ بسهولة الحكمة في اختيار الألفاظ والكلمات في العامل الثالث على سبيل المثال: المدرب ليس معجبا باللاعب. هذا لا يعني بالضرورة أن اللاعب ليس مثيرا للإعجاب، بل ربما يكون السبب شخصيا أو اجتماعيا، وحينها قد تضطر للاختيار بين مدرب ناجح، يحظى بعلاقة جيدة مع كل لاعبيه تقريبا، مثل كلوب، وبين المخاطرة بكل ذلك لأجل لاعب واحد. (3)

كل ما سبق بديهي ولا يحتاج إلى مؤتمر سنوي أو شركة إحصائيات أو دكتوراه من كامبريدج. ما هو ليس كذلك هو أن غراهام يخبرك أنه لو كانت درجة تأكدك من كل عامل من العوامل الستة تصل إلى 90%، وهي حالة شديدة الندرة في تعاقدات كرة القدم، فإن هذا يمنحك احتمالية نجاح لا تجاوز 53% طبقا لقانون الاحتمالات البسيط. (3)

لا بد أن كل الموجودين في القاعة صمتوا حينها، باستثناء علماء البيانات طبعا؛ هذا يعني ببساطة أن النجاح في سوق الانتقالات مستحيل نظريا، مع العلم أن أغلب الأندية لا تتبع هذه المنهجية أصلا، وحتى لو كانت تتبعها، فهي لا تصل إلى هذه الدرجة من التأكد قبل إبرام الصفقة.

اللفظة المفتاحية فيما سبق هي "نظريا"، لأن الأمر مختلف كليا على المستوى العملي؛ في العام الماضي مثلا، قام الصحفي الإيطالي غابرييل ماركوتّي بتتبع الصفقات الكبيرة في الدوريات الخمس الكبرى منذ عام 2010، وبمساعدة مؤسسة "تونتي فِرست كلاب" (Twenty First Club) لعلوم البيانات واستشارات كرة القدم، قام بوضع معايير بسيطة لتحديد الصفقات الكبيرة أولا، ثم الحكم على مدى نجاحها ثانيا. (4)

أحصى ماركوتّي 73 صفقة كبيرة منذ 2010، و"صفقة كبيرة" هنا تعني أن سعرها تجاوز 50 مليون يورو، وكان معيار نجاح كلٍّ منها هو نسبة دقائق اللعب في الدوري منذ إتمام التعاقد، ووقع الاختيار على 70% من الدقائق كحد أدنى لاعتبارها صفقة ناجحة، وهو طبعا حد متساهل جدا.

ولأنه معيار متساهل جدا، جاء -صدِّق أو لا تُصدِّق- برشلونة في مقدمة الأندية الناجحة في سوق الانتقالات بخمس صفقات كبيرة ناجحة منذ 2010 بعد اعتبار نيمار ولويس سواريز وفرينكي دي يونغ وأنطوان غريزمان وفيرّان تورّيس صفقات ناجحة لأنها شاركت في 70% من الدقائق أو ما يجاوزها منذ انضمامها.

هذا المعيار ليس متساهلا وحسب، بل على الأغلب هو شديد السطحية كذلك، ليس فقط لأن غريزمان تحول إلى بديل يتقاضى أجرا خياليا ويبحث النادي عن التخلص منه بأي طريقة، وليس فقط لأن تورّيس تبعه إلى مصير مشابه لاحقا، بل أيضا لأن المعيار لم يضع في اعتباره أي عوامل أخرى، مثل تراكم الديون على برشلونة في تلك الفترة بسبب الصفقات ذاتها، أو حقيقة أن إرنستو فالفيردي، مدربه آنذاك، أُجبر عمليا على إشراك هذه الصفقات في تشكيله، أو مدى الإضافة التي قدمتها تلك الصفقات بعد مشاركتها فعلا، ونحو 32847650 متغير آخر لا يمكن استنتاجه من نسبة دقائق المشاركة فقط. دعنا نخبرك مثلا أن ماغواير كان من ضمن هؤلاء الذين جاوزوا نسبة 70% من دقائق اللعب لحظة كتابة ماركوتّي لتحليله، بينما فشل كيفن دي بروين في تحقيق النسبة ذاتها منذ انضمامه إلى سيتي في 2015.

