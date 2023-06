يكرهونه ﻷنه يفضحهم.. هل ينتصر "فينيسيوس جونيور" على إسبانيا؟

من أين نبدأ؟ ربما من ليلة 21 مارس/آذار 2022، حين نجح "أداما تراوري" في إيقاف انطلاقة "فينيسيوس جونيور"، فما كان من زميله في صفوف البلوغرانا، "إيريك غارسيا"، سوى أن هتف مشجعا: "أحسنت يا أداما"(1). أمر عادي، أليس كذلك؟! ما لم يكن عاديا هو ما فعله "غارسيا" بعد ذلك مباشرة.

التفت المدافع الإسباني نحو "فينيسيوس"، ووجه بضع كلمات أخرى، هذه المرة بهدف السخرية والتوبيخ وليس التشجيع: "أما أنت، فسأمنحك بالون دور الموسم القادم، بالون دور ستكون من نصيبك، حسنا؟"(2). بالطبع هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يتلاعب فيها أحدهم بأعصاب خصمه داخل الملعب، إلا أن سخرية "غارسيا" من فكرة فوز "فينيسيوس" بالكرة الذهبية، وكأنها حلم يستحيل التحقق في إسبانيا، تتجاوز مجرد المناوشات الكلامية إلى التساؤل الجاد عن العائق الذي يحول بين اللاعب البرازيلي وبين الجائزة؟ لماذا لا نجد اسمه رفقة "هالاند" و"مبابي" ضمن المرشحين الأبرز؟ هل تنقصه المهارة، أو ربما الفاعلية، أم أن هناك أمرا آخر لا نلتفت إليه بالقدر الكافي بالرغم من شدة وضوحه؟

لم تبدُ أمارات الغضب على وجه "فينيسيوس" بعد ذلك التوبيخ، ليس لأنه يتمتع بقدرة فائقة على ضبط النفس والتحكم في انفعالاته، على العكس من السهل جدا استنزافه في هذا النوع من المعارك. الفكرة هي أن سخرية "إيريك" لم تكن أسوأ ما يتعرض له داخل إسبانيا، بل إنها لا تعد شيئا يذكر إذا قارنتها بوقائع أخرى من التنمر والتعنيف والاغتيال المعنوي الذي يواجهه الجناح البرازيلي.

ربما تظن أن تعبير "الاغتيال المعنوي" يحمل قدرا من المبالغة، لكن "جوناثان ليو"، محرر الغارديان الشهير، ذهب أبعد من ذلك، وكتب أن "فينيسيوس جونيور" يتعرض هذا الموسم لنوع من "المطاردة الحقيقية"(3). لا يعرف "ليو" متى أصبح العداء لـ"فينيسيوس" بهذا الشكل، ما يعرفه هو أن بعض جمهور مايوركا استهدفه بأصوات القردة، قبل أن يكرر جانب من مشجعي أوساسونا الأمر، والذين لم يكتفوا بفداحة الفعل، فاستغلوا دقيقة الصمت على ضحايا زلزال تركيا وسوريا ليمارسوا العنصرية بوقاحة منقطعة النظير، كان ذلك بعدما علّق أنصار أتلتيكو مدريد دمية سوداء ترتدي قميص جونيور على مشنقة بالقرب من مقر تدريبات الميرنغي(4).

بالمناسبة، لم تكن هذه المرة الوحيدة التي يستخدم فيها جزء من جمهور الأتليتي مثل تلك الأساليب، فخلال الموسم نفسه تورط الآلاف منهم بفضيحة عنصرية، قد لا تتخيل أنها تقع في دولة أوروبية. كان ذلك حين غنوا نصا: "فينيسيوس أيها القرد"، خارج أسوار ملعب واندا ميتروبوليتانو، وقبيل الديربي العاصمي في سبتمبر/أيلول 2022(5). لم يكن مجرد الغناء بتلك الصورة كافيا ليشفي غليل أحدهم، فقرر الصعود على كتف زميله، بينما تعلو البسمة وجهه، وهو يحمل في يده دمية قرد(6). ربما تسأل نفسك الآن: ماذا فعل الأمن حيال تلك المهزلة؟! والإجابة أنه كان ينظم دخول كل هؤلاء إلى المدرج، ليواصلوا نوبة السب والتنمر العنصري.

لم يكن ما ارتكبه أنصار الأتليتي استثناء، خصوصا حين تضعه جنبا إلى جنب مع السلوك المشين لبعض جمهور ريال بلد الوليد، حين استغلوا مرور "فينيسيوس" بجانب مدرجهم، فدوّت أصوات القرود. في تلك الأثناء، كان الميرنغي يسجل هدفه الثاني الذي أنهى المباراة، فما كان من اللاعب البرازيلي، الذي يتجرع الإهانة المباشرة، إلا أن احتفل وكأنه ينتقم لنفسه، وبمجرد انتهائه من الاحتفال، كان الموز قد ألقي عليه من المدرجات(7). تُرى، ماذا كان يشعر في تلك اللحظة؟!

هذا هو السؤال الذي طرحه "جو برينان"، محرر مجلة "فور فور تو (Fourfourtwo)"، بعدما واجه صاحبنا نفس المضايقات البشعة في ملعب كامب نو في مارس/آذار الماضي. لم تكن هذه المرة الأولى، ولا الثانية، ولا حتى الثالثة، بل هي الثامنة خلال هذا الموسم. تصوّر أن ريال مدريد كان قد خاض 12 مباراة بالليغا خارج دياره، تعرض "فينيسيوس" في ثمانية منها إلى هذا المستوى من العداء(8).

المؤسف أنها لم تعد ثمانية، بعد تلك الهتافات التي ظلت تدوي من مدرجات فالنسيا في الواقعة الأشهر مؤخرا، ونجح أصحابها، ليس في تشتيت ذهن "فينيسيوس" وحسب، بل وكسر كبريائه، بعدما فشل في حبس دموعه، وكان على وشك مغادرة ملعب ميستايا، وربما إسبانيا كلها. كان في ذلك المشهد الحزين إجابة سؤال "جو برينان".

وسط هذا المناخ السام، يبدو توبيخ "إيريك غارسيا" نقطة في بحر قاتم السواد، خصوصا حين يصدر عن لاعب متواضع المستوى، لا يضمن مركزا أساسيا في فريقه، ناهيك أصلا بالتحكم في اسم الفائز بالبالون دور. المشكلة أن هناك من هو أكثر نفوذا من "إيريك غارسيا" ويغض الطرف عن هذا الجحيم الذي يعيشه "جونيور" داخل إسبانيا، بل ويتورط فيه بنفسه.

هل تعرف شخصا يدعى "بيارا بوار"؟ إنه المدير التنفيذي لمنظمة "Fare"، التي تستهدف مناهضة التمييز في الكرة الأوروبية، وقد سألته شبكة "CNN" الإخبارية عما يفعله المسؤولون الإسبان حيال ما يواجهه "فينيسيوس"، فأجاب بحسم قاطع: إنهم يحاولون غسل أيديهم من تلك الفظائع(9).

ربما قصد "بوار" الإشارة إلى تغاضي المدعي العام لمدريد عما حدث خارج ملعب واندا ميتروبوليتانو، إذ لم يرَ الرجل في كل ما اقترفه العنصريون من جمهور الأتليتي إلا استخدام هتافات "غير محترمة" لبضع ثوان، قبيل مباراة تتسم بمستوى عالٍ من الندية والحدّة(10). "فينيسيوس أيها القرد" مجرد هتاف غير محترم؟! ماذا عن استخدام دمية قرد أسود تحمل اسم إنسان؟! إذا كان هذا هو ما ستنتجه كرة قدم عالية التنافسية، فلتذهب تلك الكرة بتنافسيتها إلى الجحيم.

وعلى قدر الغرابة التي يحملها تبرير مدعي مدريد، فإن نظيره في برشلونة سبق أن أتى بما هو أغرب. كان ذلك بعدما أغلق التحقيق حول الإساءات العنصرية التي شهدها ملعب كامب نو في أكتوبر/تشرين الأول 2021، متحججا بعدم القدرة على تحديد هوية من يشبّه "فينيسيوس" بالقردة(11). هذه الحجّة استفزت "استيبان إيبارا"، رئيس حركة مناهضة التعصب الإسبانية، لدرجة تصريحه بأن أرشفة ما دار من أحداث عنصرية في كتالونيا قد أصابها خلل لا يصدق(12). والحق أن الأمر برمّته لا يُصدَّق، كيف يعجز القائمون على ملعب يتميز بكل تلك الإمكانات والخصائص التقنية والأمنية عن مثل تلك المهمة؟ نحن هنا نتحدث عن كامب نو، الذي يعد ملعبا استثنائيا حتى بالمعايير الأوروبية، وليس عن ملعب خماسي يؤجّر في عطلة نهاية الأسبوع.

أما المدعي العام في مايوركا فلم يجد مفرا بعد ما فعلته شركة "DAZN" الإعلامية، إذ نشرت عبر حساباتها مقاطع توثق السب العنصري لـ"جونيور". كان ذلك دليلا دامغا دفعه لتحريك التحقيق، قبل أن تصدر المحكمة الوطنية الرياضية في إسبانيا حكما بتغريم مشجع وحيد ما قيمته 4 آلاف يورو، وحرمانه من دخول الملاعب لمدة عام. مشجع واحد؟! فعلا؟! حسنا، لا بأس، لعله يكون عبرة لمن أفلت من العقاب. بحثنا قليلا عن حكم المحكمة، قبل أن نُصدم عندما وجدنا أن العقوبة لم تدخل حيز التنفيذ حتى كتابة تلك السطور، وربما لن يتغير أي شيء مستقبلا(13). أردنا أن نتأكد من هزيمة العنصرية، ولو في هيئة عقوبة يتيمة، لكن يبدو أنها عصيّة عن الهزيمة.

هكذا ترسخ في وجدان جزء لا بأس به من الجمهور الإسباني بأن العنصرية سلاح مشروع، ولا يوجد فارق جوهري بين السخرية من لون بشرة الخصم، والسخرية من إهداره لركلة جزاء مثلا، ما دام أن كليهما يؤدي الغرض من تشتيت انتباهه وتدمير عزيمته. هذه هي النتيجة الطبيعية لغياب العقوبة والردع.

فكّر في ذلك قليلا: ماذا لو أقر مسؤولو الليغا عقوبة رياضية حقيقية ضد المدانين من جمهور كامب نو قبل عامين؟ ماذا لو لم يتوانَ المدعي العام عن تقديم العنصريين للعدالة؟ هل كنا لنرى اليوم تلك المشاهد العصية على الفهم؟ هل كان سيهتف آلاف الناس في المدرج الجنوبي دون توقف: "قرد، قرد، قرد، إلخ" قبل المباراة وبعدها وخلالها، ثم يعودون إلى منازلهم سالمين غانمين وكأنهم لم يرتكبوا أي إساءة؟!

المضحك هو أن إدارة الليغا تسلم كتيّبا لكل مشجع قبل بدء الموسم، تحثه على التحلي بالقيم الحميدة، وتجنب غيرها. كما تسلم كتيّبا آخر لكل لاعب لتشجعه على احترام الجميع، والإبلاغ عن أي واقعة عنصرية يشهدها(14). هل ظن مسؤولو الليغا أن مثل ذلك الكتيّب سيمنع أولتراس أتلتيكو مدريد من تعليق مشنقة لـ"فينيسيوس"؟ أم ربما نفذت النسخ قبل أن تصل فالنسيا؟! ماذا عن العنصريين من جمهور بلد الوليد؟! أتُراهم لا يجيدون القراءة باللغة الإسبانية فلم يفهموا ما في الكتيّب؟! كان على الليغا اتخاذ مسار أكثر ردعا إن أرادت حقا أن تواجه العنصرية، لكنها تكتفي فقط بتمرير تلك الوقائع المخزية إلى الاتحاد الإسباني وللمدعي العام، تم تنفض يديها عن الأمر تماما بعدما قامت بدورها على أتم وجه في توزيع الكتيبات.

الكارثة هي أن كل تلك الوقائع العنصرية ليست جديدة، ولا مبتكرة من خيال جيل جديد من الجمهور الإسباني، بل إنهم يفعلون ما فعله أسلافهم قبل سنوات من الآن. ربما اختلفت السبل، لكن لا يزال جوهر التمييز كامنا في تلك الأفعال، ولا يزال العجز الذي يرقى إلى التواطؤ والتستر هو ما يجنيه الضحايا من إدارة الليغا والمسؤولين الإسبان، وهو ما يزيد موقفهم خزيا على خزي.

بالتأكيد لم يبدأ الأمر مع "فينيسيوس"، لا بد أنك تعرف ما تعرض له "داني ألفيش"، وكذلك ما وقع مع "نيمار" و"مارسيلو"، وقبل كل هؤلاء كان مشهد "صامويل إيتو" وهو يغادر الملعب بعد ما فعله أنصار ريال سرقسطة، لكن هل لديك فكرة عما حدث عام 2004 داخل معسكر المنتخب الإسباني؟

في واحدة من الحصص التدريبية، وجّه المدرب العجوز "لويس أراغونيس" حديثه نحو الموهبة الشابة "خوسيه أنطونيو ريس" قائلا: "أريدك أن تثبت لذلك الخراء الأسود أنك أفضل منه. لا تتراجع، عليك أن تثبت له ذلك، أثبت ذلك لأجلي، أريدك أن تؤمن أنك أفضل من هذا الأسود"(15). التقِط نفسا عميقا، وحاول تخمين اسم اللاعب الذي يقصده "أراغونيس". هل انتهيت؟ إنه "تييري هنري"، هدّاف الدوري الإنجليزي الفذ، وأحد أفضل لاعبي العالم في هذا التوقيت. يلقب الإسبانيون "أراغونيس" برجل هورتاليزا الحكيم، وقد صمموا له تمثالا بعد وفاته. فقط تصوّر أن هذا هو سلوك رجل يتصف بالحكمة وحسن التصرف، فما بالك بغيره؟!

لم يخضع "أراغونيس"، عذرا، "الرجل الحكيم"، لأي مساءلة جنائية، كان عليه فقط أن يدفع 3 آلاف يورو قيمة الغرامة المالية التي أقرها الاتحاد الإسباني. حين وصلت تلك الأخبار لـ"هنري"، وصف الأمر بالسخافة الشديدة، فكيف تكون تلك العقوبة المضحكة هي الجزاء الكافي لمن يتلفظ بذلك؟ هل تريد السلطات الإسبانية وقف العنصرية بمثل تلك الأحكام؟ بدا الغضب الممزوج بالحيرة واضحا في تصريحات "تييري"، ولا بد أن هذا الغضب تضاعف بعدما اعترض زميله الإسباني "مانويل ألمونيا" على فكرة توقيع العقوبة من الأساس، مهما كانت هزيلة أو رمزية، إذ لم يرَ في ما بدر من "أراغونيس" أي مشكلة، وهنا تحديدا تكمن المشكلة(16).

بعد عدّة أشهر، وقف "أراغونيس" في ملعب سانتياجو برنابيو، ومن خلفه عشرات الآلاف من الجمهور الإسباني الذي يصدر أصوات القرود كلما وصلت الكرة إلى "أشلي كول" و"سول كامبل" و"شون رايت فيليبس". كانت مباراة ودية، لذلك لم يفهم لاعبو المنتخب الإنجليزي ما الذي يدور حولهم، ما الدافع وراء كل تلك الكراهية. اتهم "كول" المدرب الإسباني بأنه من بدأ كل ذلك، خصوصا بعدما رفض "أراغونيس" إدانة تلك الأفعال العنصرية، بل كان ينظر بغضب شديد نحو "أشلي"(17). أما زميله "فيليبس"، فانتظر توقيع العقوبة التي يستحقها المذنبون، وما إن عرف أنها اقتصرت على غرامة قدرها 45 ألف يورو يتحملها الاتحاد الإسباني، حتى سخر قائلا إنها أشبه بصفعة لطيفة على يد مجرم(18).

تلك الصدمة نفسها ظهرت على وجه "روبرتو كارلوس"، خلال أول كلاسيكو خاضه في كامب نو عام 1997. لاحقته أصوات القرود، وأحاطته لافتات تشبّهه بالشمبانزي والمكاك في أرجاء الملعب، قبل أن يكتشف أن أحدهم قرر تشويه سيارته، فخدش عليها كلمة "قرد"(19). كان "كارلوس" قد انتقل إلى الميرنغي قادما من إنتر ميلان، حيث العنصرية لا تغيب في إيطاليا، إلا أنه لم يعهد هذا المستوى من الحدة، خصوصا بدون أي عداوة شخصية بينه وبين الجمهور الكتالوني. دفعه ذلك للخروج للإعلام، والإشارة إلى ذلك الهجوم الوحشي، الذي يتواطأ الجميع على السكوت عنه.

في الواقع، لم يسكت الجميع، بل جاءه الرد من أحد لاعبي برشلونة قائلا إن ذلك الرجل، يقصد "كارلوس"، يتحدث أكثر من اللازم، إنه لا يعرف شيئا، ولم يتأقلم بعدُ على تلك الأجواء، عليه أن يكف عن الكلام ولا يصدع رؤوسنا حتى يعتاد على كل ذلك. هل تعرف اسم ذلك اللاعب؟ استعد لتلك المفاجأة، إنه "بيب غوارديولا"، الرجل الذي يتشدق بالكلام عن حقوق الإنسان والمساواة والديموقراطية، ويعلق تلك الشارة الصفراء أعلى صدره تضامنا مع السجناء السياسيين، استكثر على "روبرتو كارلوس" مجرد الشكوى(20).

إن كان "ألمونيا" لا يرى أن هناك مشكلة، وإن كان "غوارديولا" يرمي باللائمة على الضحية، تُرى ما هو تعريف السلوك العنصري بالنسبة إلى الإسبان؟ أليس كل هذا السباب والتشبيهات والسخرية من لون الإنسان ومظهره كافيا؟! متى إذن يصبح المرء ضحية التمييز العرقي؟! حين يُقتل وتُحرق جثته وينكل بأطفاله مثلا؟!

Never forget in 1997 Roberto Carlos tried to speak out after being racially abused at Camp Nou.

Pep Guardiola responded to the media by saying "He shouldn’t be talking"

Barcelona fans then sang “Roberto Carlos, f*cking chimpanzee" & scratched the word ‘monkey’ over his car. pic.twitter.com/WYlLDcll6I

— AllThingsSeleção ™ (@SelecaoTalk) May 31, 2020