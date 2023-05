نابولي وسباليتي.. الحلم المشترك الذي أثمر ذهبا

صبيحة أحد الأيام، وفي كنيسة سان فيتالي مارتير في نابولي، وقبل البداية في تلاوة الصلوات، بدأ الكاهن فابيو دي لوكا بغناء أحد هتافات جماهير نابولي الشهيرة التي تقول: "سأكون معك دوما.. عدنا أبطالا من جديد"، وردد جميع الحاضرين خلفه في أجواء تشبه تلك التي يصنعونها في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، أو سان باولو سابقا. (1)

ما قرأته صحيح. لا تندهش، فالحدث ليس عاديا. بعد 33 عاما من العيش على ذكرى مارادونا، لم يعد أبناء نابولي مضطرين للانتظار أكثر، اليوم هم أبطال إيطاليا كما كانوا مرتين من قبل، حين ظنوا أن الزمان لن يجود بدييغو آخر لكي يحقق لهم ذلك الحلم مرة أخرى. ثم أتى رجل يُدعى لوتشيانو سباليتي، يشبههم تماما، كان يخبئ حلما قديما في قلبه، وينتظره مثل سكان الجنوب طيلة أكثر من 30 عاما. (2)

بتلك الكلمات التي تُلخِّص كل شيء، عبَّر لوتشيانو سباليتي عن جوهر مدينة نابولي، وعن ذلك الجمهور الذي لم ينسَ، في بحثه عن الفوز، لذة البحث عن الجمال، وذلك الجنون الذي جعلهم يذهبون إلى قبور الموتى ويخبرونهم: "آه لو تعلمون ما فاتكم!"، لأنهم لم يشاهدوا سحر مارادونا. وهنا، لا تعلم مَن وجد ضالته في الآخر بين نابولي وسباليتي، ومَن منهما أكثر حظا لأن طريقه تقاطع مع طريق الآخر، ليمتزج السحر والجنون ببعضهما وتكون نتيجتهما تلك الصورة التي أبهرت العالم في موسم استثنائي بكل المقاييس. (3)(4)

في مدينة كتلك، يمكن لسباليتي أن ينثر سحره دون أن يُتهم بالجنون، بل إن اتهامه بالجنون سيكون وساما على صدره بين سكان الجنوب؛ الذين لم يقدّسوا أحدا بقدر تقديسهم لدييغو، أكثر لاعبي كرة القدم جنونا عبر التاريخ ربما، وفيه رأوا ما يشبههم، السحر والمتعة التي أنتجت لقبا تاريخيا، بالأحرى أنتجت لقبا بات تاريخيا لأنه جاء نتاجا للسحر والمتعة والجنون ليس إلا.

رواية مارادونا ولقبي الدوري الإيطالي في 1987 و1990 ظلت تنتقل من جيل إلى جيل، حتى وُلد أطفال الألفية الحالية يعشقونه دون أن يروه، يرتدون قمصانه أكثر مما يرتدون قمصان نجوم زمنهم، لأن جاذبية دييغو لم تتوقف عند حدود ما فعله لاعبا، وإنما تكمن في الحكاية نفسها كما عاشها سكان الجنوب ونقلوها لأبنائهم. لذلك، وربما هذا ما يؤكد لك أنه لا وسيلة لتحقيق الألقاب في تلك المدينة إلا بالحكايات المشابهة، التي بُعث لوتشيانو سباليتي بواحدةٍ منها في 2023. (5)

Luciano Spalletti’s brother Marcello died four years ago. Here’s the scudetto coach cracking up while dedicating this title to Marcello pic.twitter.com/O35t2TVQ1v

بمجرد تتويج نابولي بالدوري الإيطالي، لم يستطع لوتشيانو سباليتي أن ينطق بأي شيء قبل تلك الكلمات، التي تكشف عن حلم قديم في قلبه امتد لمسيرته بأكملها، لم يشهد عليها أحد بصدق شقيقه الراحل مارتشيلو، الذي لم يُكتب له أن يأخذ لوتشيانو بين ذراعيه ويبكيان معا بعد تحقيق الإنجاز. (6)

مسيرة تدريبية بدأت في تسعينيات القرن الماضي، في فترة رحيل مارادونا عن نابولي نفسها تقريبا، والفترة نفسها التي انطلق فيها حلم الأصلع التوسكاني إلى عنان إيطاليا، باحثا عن لقب الاسكوديتو الذي يريد الفوز به، ومواجها سخرية شديدة كلما كان يبوح بذلك، بينما يراود حلم الاسكوديتو ذاته جماهير نابولي التي عاشت معجزة تحقيق لقبي جيل دييغو، ولا يعرفون أكانت معجزة أخرى ممتدة من "يد الرب" ولن تتكرر، أم أن الزمان يمكنه أن يجود بمشهد ساحر آخر، حتى وإن لم يجُد بدييغو جديد. (7)

التشابه في الأقدار بين نابولي وسباليتي لم يبدأ عن حدود كرة القدم، بل منذ النشأة، حيث البيئة الفقيرة التي يعاني منها سكان الجنوب، وعانى منها لوتشيانو في إقليم توسكانا. بعد الفوز التاريخي على يوفنتوس بخماسية تحدَّث سباليتي عن سخرية البعض من الأحذية التي يرتديها، معلِّلا ذلك بأنه كان يحلم بارتدائها في طفولته حين لم يمتلك الأموال لشرائها، وأراد أن يرتديها في ذلك الموسم تحديدا، ربما لأنه أراد أن يرتبط حلم الاسكوديتو بأحلام الطفولة. (8)

وفي نابولي، بلد المعجزات كما وصفها سباليتي، لن تحقق الدوري بالحرس القديم وأصحاب الخبرات، بينما يمكنك تحقيق ذلك من خلال أسماء أقل بريقا وأكثر قدرة على استيعاب أفكارك المتحررة دوما، التي تحتاج إلى لاعبين يمكنهم الاستغناء عن سطوة النجومية والطريقة التي اعتادوا بها رؤية كرة القدم، مقابل اكتساب ما في عقل الرجل التوسكاني من جنون. (9)

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 5, 2023

خلال رحلة تشابه الأقدار تلك، كلما اقترب نابولي أو سباليتي من الذهب كان مصيرهما السقوط في الأمتار الأخيرة، والغريب أن سيناريوهات الحياة منحتهما ألقابا ثانوية، بين كأس وسوبر إيطاليين، لكن لقب سكوديتو واحد كان يكفي لتتحقق الرغبة الحقيقية الكامنة داخل أعمق نقطة في قلب كل نابوليتانو، وفي قلب الأصلع التوسكاني كذلك. ولسوء حظ كليهما، اقتربا كثيرا ولم يحققاه.

قبل نحو 10 سنوات من الرحلات المتخبطة بدأت مسيرة سباليتي التدريبية، من إمبولي إلى سامبدوريا وفينيسيا وأودينيزي وأكونا، حتى عاد إلى أودينيزي مرة أخرى في 2002 لتتضح معالم تجربة ما، أفكار جنونية تقود الفريق في 3 مواسم من فارق نقطة مع مراكز الهبوط إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويحصل لوتشيانو على جائزة أفضل مدرب في إيطاليا، وينال من الاحترام ما يستحقه أخيرا، ولكنه ما زال يبحث عن الحلم الذي أخبر به أخاه؛ يريد أن يفوز بالاسكوديتو. (10)

في تلك الفترة كان نابولي يعاني من التقلب بين الدرجة الأولى والثانية، حتى بدأ يستعيد التوازن في 2010 بتحقيق المركز السادس، وهو المركز نفسه الذي حققه سباليتي في موسمه الأخير مع روما عام 2009، بعد 3 مواسم متتالية في الوصافة، تلك التي أدمنها نابولي لسنوات سيطرة يوفنتوس على اللقب وظل يتبادلها مع روما، الذي عاد له سباليتي في موسم ليخطف الوصافة من فريق الجنوب بفارق نقطة واحدة، قبل أن يرحل من جديد. (11)

سيناريوهات عجيبة ظلت تحدث لسنوات، لتُثبت أن هناك رابطا ما بين نابولي وسباليتي يؤكد للجميع أنهما خُلقا ليلتقيا، لا بد لتلك الثنائية، التي يجمعها السحر وسوء الحظ والجنون والفنون وحب الاستمتاع بكل شيء، أن يجمعها القدر في مشهد واحد. صحيح أن ذلك سيكون خطرا على العالم من فرط الجنون، ولكنها بالطبع تجربة يحب الجميع مشاهدتها.

لماذا يحب الجميع مشاهدتها؟ لأنه في موسم 2022، حين تراجعت نتائج نابولي قامت الجماهير بسرقة سيارة سباليتي، وكتبوا على الحائط المقابل للفندق الذي يسكن فيه: "سنعيد لك سيارتك بمجرد رحيلك عن تدريب الفريق"، ولم يرحل لوتشيانو، ولم يحصل على سيارته الفيات، ولكنه في العام التالي فاز بالدوري الإيطالي وبكى لأنه جعل شعب الجنوب سعداء. بالله، أين يمكنك أن تشاهد ذلك العجب مع نادٍ ومدرب غير هذه الثنائية! (12)

12'th May 2022 : " Spalletti, we will return your Panda, provided you leave. "

Napoli fans stole his car and demanded his exit with banner.

5th May 2023 : Spalletti " HOLD MY BEER ".

OLDEST TRAINER IN HISTORY TO WIN SERIE A.

TALK ABOUT GREATEST COME BACKS 👑 https://t.co/CBew0xvdrr pic.twitter.com/dIU6aVqQQX

— 𝐍.𝐑.𝐉 (@MisterCuler) May 4, 2023