موسم بايرن ميونيخ في خطر.. سيغموند فرويد يحلل خطأ أوباميكانو القاتل!

بحلول الوقت الذي تقرأ فيه هذا التقرير ستكون مباراة الجولة الثانية بين بايرن ميونيخ والسيتي قد لُعبت بالفعل، وغادر البايرن دوري الأبطال رسميا، لكننا نتحدث الآن عن اللقطة الأبرز في المباراة الأولى، ليس فقط لأن المواجهة حُسمت بالفعل في ملعب الاتحاد، ولم تكن موقعة أليانز أرينا أكثر من تحصيل حاصل، ولكن لأن تلك اللقطة تستحق حقا أن نقف عندها.

لِمَ فعل ذلك؟ كيف اتخذ قرارا كهذا؟ بمَ كان يفكر؟ ربما عصفت تلك الأسئلة برأسك حينما رأيت الكرة تفتك من بين أقدام دايوت أوباميكانو عن طريق جاك غريليش، وربما هذا ما دار برأس دايوت أيضا للحظة؛ يسأل ذاته لِمَ فعل ما فعل، وبمَ كان يفكر، ولكن بالحكم على أدائه بعد الهدف الثاني للسيتي أمام البايرن، فربما دارت تلك الأسئلة برأس الرجل لمدة أطول مما نظن.

تعلم كيف تسير تلك الأمور؛ تكون الكرة بحوزة اللاعب، فيُسيء التصرف بها في موقف حرج كهذا، ويعلم حينها أن مصيره صار بين يدي جيوش فيسبوك وتويتر التي قد تُنهي مسيرته بغض النظر عن مستواه في باقي الموسم.

يقول سيغموند فرويد، مؤسس علم التحليل النفسي، في حديثه عن العقل البشري إنه مثل الجبل الجليدي، الذي يطفو فوق سطح الماء بسُبع حجمه فقط، وبصرف النظر عن صحة تلك النسبة من عدمها، فإن عالم الأعصاب النمساوي على حق في مجمل كلامه الذي يرى أنه لا يمكن لنا معرفة كيفية عمل العقل البشري بالكامل؛ نحن لا نرى إلا النتيجة النهائية، ونحكم بناء عليها، ولكننا لا نرى ما يتوارى تحت السطح، تلك الخبايا التي تختلف من شخص إلى آخر ومن موقف إلى آخر، ولا يمكن الحكم عليها بشكل أعمق إلا من منظور ذاتي في العديد من الأحيان، فالنفس بصيرة على ذاتها. (1)

يقدم تفكير الجبل الجليدي (Iceberg thinking) طريقة تفكير أعمق لتحليل الأمور، ومحاولة النظر إلى الصورة الأشمل وليس ما تراه أعيننا للوهلة الأولى فقط. يسري الأمر ذاته في كرة القدم، قد ننظر إلى النتيجة النهائية لأي مباراة ونبدأ في الحديث فورا عن مدى سوء الفريق الخاسر أو الأخطاء التي ارتكبها، ولا ننظر حينها قط لاحتمالية أن الفريق الخاسر هو -ربما- مَن لعب المباراة الأفضل، ولا يقتصر الأمر على نتائج المباريات وحسب، بل يسري أيضا على قرارات اللاعبين أثناء اللقاء.

لنتخيل للحظة أن أوباميكانو قد مرر الكرة لبافار أو غيره بشكل صحيح، وحينها، لم يكن ليكمل المباراة كما أكملها، مشتت الذهن في العديد من المناسبات، متأثرا بخطئه ومفكرا في عواقبه، ولما ناله ما ناله بعد المباراة من انتقادات وإهانات دنيئة تناست الموسم المميز الذي يقدمه المدافع الفرنسي رفقة ممثل إقليم بافاريا. (2)

لكنك تعلم كما نعلم أن أوباميكانو ليس أول مَن يخطئ، وقطعا لن يكون الأخير. ماذا لو تخيلنا على سبيل المثال أن الإيطالي جورجينيو سجَّل إحدى ركلتي الجزاء اللتين أهدرهما أمام منتخب سويسرا في مباراتين مختلفتين في تصفيات كأس العالم الماضية؟ لربما انفجرت إيطاليا حينها، فكانت ستتأهل إلى المونديال الذي انتهى منذ مدة، وكان الأتزوري ليوجد بأحد أفضل أجياله منذ عام 2006، عندما فازوا بالذهب وقتها -للمفارقة- بركلات الجزاء، ولكننا نعلم ما حدث. (3)

ربما كان على جورجينيو أن يسدد بشكل أفضل في المرتين، لن نجادل هنا، هو حتى لم يجادل، بل على العكس، فقد صرح في مارس/آذار الماضي أن هذا سوف يطارده لبقية عمره، لكن جورجينيو مثل أوباميكانو؛ لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فكلنا نتذكر ما حدث مع باجيو في مونديال 94، وتكرر الأمر مع بوكايو ساكا بعد تضييعه لركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة أمام جيانلويجي دوناروما في نهائي اليورو الأخير؛ فقد تلقى العديد من التعليقات التي تعدت الحدود، من ألفاظ نابية إلى عبارات عنصرية، ولكم أن تتخيلوا ما شعر به اللاعب الذي كان يبلغ من العمر وقتها 19 عاما، أو يمكنكم سؤال أوباميكانو هنا. (2) (4) (5)

الحقيقة أن باجيو، وجورجينيو، وساكا، وأوباميكانو، ليسوا حالات عابرة أو فردية. إذا وسّعنا آفاقنا من ركلات الجزاء فقط إلى القرارات العابرة؛ سواء كانت تسديدات أو تمريرات أو تصرفات دفاعية كالافتكاك أو الانزلاق أو الضغط، فسنجد أن ردود الفعل الغاضبة تلك ليست كهطول المطر في أغسطس، بل هي كجلوسك حاليا على هاتفك أو حاسوبك وتصفح مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، أو مُشاهدة فيلم ما، أو حتى كقراءتك لهذا التقرير، أمست أشياء تحدث باستمرار، ربما أكثر مما نظن.

ما نريد قوله هو إن التمريرات، أو التسديدات -سواء كانت بعيدة المدى أو في موقف واحد ضد واحد مع حارس الخصم- أو التصرفات الدفاعية، أو حتى ركلات الجزاء، عبارة عن لحظة واحدة خاطفة، وتسبقها حالة من التفكير والتردد، وربما تكون خمنت لِمَ يتردد اللاعبون في قراراتهم؛ فقد يخشون ما سيُكتب عنهم بعد المباراة إن قاموا بقرار ما خاطئ، أو السباب الذي سيتلقونه من جموع المقاهي الغاضبة. لكن حتى إن لم يفكروا بذلك، فهم يفكرون بالموقف، وبتحليله، وبتحديد القرار الذي يجب أن يتخذوه في ثوانٍ معدودة وأحيانا تحت ضغط لا يمكن تخيله. هل ظننت حقا أن الأمر بتلك السهولة؟ (6)

حسنا، نحن نتحدث عن إحدى أعقد العمليات التي تتم داخل المخ البشري، وللمفارقة، هي عملية تحدث في ثوانٍ قليلة جدا. في عام 2008، قام جون ديلان هاينس، أحد علماء الأعصاب بمعهد ماكس بلانك بمدينة لايبزيغ في ألمانيا، بتجربة هدفها الرئيس تحديد كيفية عمل الدماغ البشري عند اتخاذ قرار معين. صورت الأشعة أدمغة 14 متطوعا لهذه التجربة، وخلالها جرى تمرير صور لبعض الحروف تباعا أمام كل متطوع على شاشة، وكان هناك زرّان، الأول تتحكم به اليد اليمنى للمتطوع، والآخر تتحكم به اليسرى، وكان كل ما على المتطوعين فعله هو الضغط على أحد الزرين عند مرور كل حرف، ما استدعى منهم أن يتذكروا أي الزرين يجب ضغطه مع كل حرف على شاشتهم.

عندما حلل الباحثون النتائج، وجدوا أن أقصر مدة بين إشارة المخ لاتخاذ القرار واتخاذ القرار ذاته كانت 7 ثوانٍ، وباعتبار بعض الفوارق الإضافية فقد قدّروا أن تلك المدة قد تصل فعليا إلى 10 ثوانٍ، بمعنى أوضح: اتخذ مخك قرارا ما قبل أن تتخذه أنت ظانًّا أنه قرارك الحر الكامل بنحو عشر ثوانٍ كاملة! وجاءت تلك الإشارات من منطقة في الدماغ تدعى بالقشرة الأمامية (frontal cortex)، وهي التي توجد خلف الجبهة مباشرة. (7)

لكن في عام 2019، عُدِّلت هذه النظرية بشكل ما؛ بعدما اكتشف الباحثون بجامعة ييل أمرا مغايرا، فقد استخدموا أداة جديدة للتلاعب بدوائر الدماغ في بعض الفئران في تجربة معملية، لاختبار اختياراتهم للأفعال التي تجعلهم يحصلون على مكافآت معينة من عدمه، ووجدوا أن عملية اتخاذ القرار لا تقتصر على القشرة الأمامية في الدماغ فحسب، وهي مقر التفكير عالي المستوى.

تقول ستيفاني غرومان، وهي من علماء النفس بالجامعة والمسؤولة عن تلك التجربة، أن هناك على الأقل 3 مناطق مختلفة في الدماغ تعمل بطرق مميزة لتساعدنا في اتخاذ القرار الجيد، فمثلا، ربما أراد أحدنا الذهاب لأحد المطاعم لتناول العشاء، فإذا كان الطعام جيدا في هذا المطعم، فستعمل دائرة معينة في المخ في إشارة إلى القرار الجيد، وإذا كان الطعام سيئا، فستعمل دائرة مغايرة في إشارة إلى القرار السيئ، والدائرة الثالثة -المسؤولة عن الذاكرة- هي المفتاح في قرارنا المستقبلي بالعودة إلى هذا المطعم أم لا. ألم نقل لك بأن الأمر ليس بتلك السهولة؟ (8)

"When you play a match, it's statistically proven that players actually have the ball 3 minutes on average. So, the most important thing is what do you do during those 87 minutes when you do not have the ball. That's what determines whether you're a good player or not."

– Cruyff

