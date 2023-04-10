عودة الابن الضال.. هل يفتح برشلونة أحضانه لرقصة ميسي الأخيرة؟

منذ غادر ليونيل ميسي برشلونة صيف عام 2021، نُسجت ألف حكاية عن كواليس ما قبل هذا القرار؛ حكايات يدور معظمها حول ذلك الابن الضال الذي رحل من أجل المال، أو ذاك الديكتاتور الذي يريد أن تسير كل الأمور لخدمته، وأن دموعه التي خرجت من اعتصار قلبه لم تكن إلا دموع التماسيح. هذه أشياء من السهل أن تُصدَّق بكل تأكيد، كيف لا وقد خرجت مقاطع فيديو بعنوان: "7 أسباب تؤكد لك قيادة ميسي للحركة الماسونية في العالم" وجلبت ملايين المشاهدات والمصدِّقين!

على الجانب الآخر، ملايين آخرون بكوا عندما بكى ميسي مودِّعا فريق أحلامه، وأدركوا أنه لم يتخذ تلك الخطوة إلا رغما عنه، ودافعوا عنه في قصتهم التي لم يُصدِّقوا فيها رواية الرجل الجشع، نظرا لأنهم أحبوا كرة القدم من أجله، وارتبطوا بقميصه الأحمر والأزرق حتى فقدوا القدرة على تخيل أنه يمكن أن يخلعه يوما ما.

في الحقيقة، عادت الحكاية ملوِّحة بنهاية مختلفة، عادت بين اتهامات هؤلاء وحنين هؤلاء لتفتح باب الاحتمالات أمام نهاية من تلك التي حين تحدث في دور السينما يغادرها المشاهدون بابتسامة وبعض الدموع ودوي التصفيقات.

العودة ممكنة!

لم يكد ميسي يخرج من برشلونة حتى بدأ الجميع يتحدث عن عودته، كونها بالطبع قصة مثيرة، أو لنقل ينتظرها الملايين حول العالم. لكننا الآن لسنا أمام مجرد أحلام وتمنيات للعشاق، بل إن السيناريو بدأ يقترب من الواقع بعدما أكدت العديد من المصادر الفرنسية وصول الطريق بين ليو وإدارة باريس سان جيرمان إلى طريق مسدود؛ أخبار بدأتها "ليكيب" و"RMC Sport" قبل أن يواصل المقربون من نادي العاصمة الفرنسية تأكيد الشيء ذاته. (1)(2)(3)

تلك الأنباء التي تصاعدت وتيرتها بقوة جاءت بعد أسابيع قليلة من أنباء معاكسة عن اقتراب باريس سان جيرمان من التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد ميسي، كل شيء في يناير كان يشير إلى التجديد الوشيك، ولكن فجأة، فُتحت أبواب باريس، وظهر طريقان للخروج، كلاهما كان منطقيا ليكون مسرحا لرقصة ليو الأخيرة، أو قبل الأخيرة ربما. (4)(5)

الطريق الأول كان -ويا للمفاجأة- برشلونة، لأنه بالطبع حين يُفتح باب خروج ميسي من باريس، فسيكون الربط بينه وبين نادي عمره هو الخيار الأسهل لكل المنصات والمواقع والصحفيين للحصول على ملايين المشاهدات والقراءات، ولكن -ويا للمفاجأة أيضا- لأول مرة يعترف برشلونة رسميا بالتواصل مع ليو من أجل العودة، نعم لأول مرة منذ رحيله لا ينكر النادي الكتالوني حقيقة مفاوضاته مع ليو، ولا يذهب الحديث إلى كونه جزءا من تاريخ النادي، تلك المساحة الرمادية التي اعتادت بها إدارة خوان لابورتا الهرب من الحديث عن أي شيء يخص البرغوث الأرجنتيني. (6)(7)

هذه المرة، أكد نائب رئيس برشلونة رافا يوستي في تصريحات مفاجئة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" تواصل النادي الكتالوني مع ميسي ووالده، ولم يتوقف حديثه عند ذلك، بل علّق على الأمر بشيء من الرومانسية قائلا: "مثل هذه القصص يجب أن تنتهي بشكل جيد". في إشارة من النادي لوضع ليو ووالده خورخي أمام الأمر الواقع إن جاز التعبير؛ فالآن البارسا مهتم والجماهير تتهافت والعشاق يبكون شوقا، والأمر كله بين يديك يا فتاهم المدلل. هكذا كانت الرسالة المشفرة وراء ما قاله يوستي على الأرجح. (8)

"الموندو ديبورتيفو" واصلت كشف المزيد من الخبايا وراء هذا التحول المفاجئ في مستقبل ميسي، وأكدت أن ليو منفتح على العودة بالفعل بشرط اتصال مباشر من الرئيس خوان لابورتا، وعرض جيد، ومفاوضات سرية، وضمانات من رابطة الدوري الإسباني لحصوله على راتب يرضيه من جهة، ولا يقع بالنادي الكتالوني في فخ اللعب المالي النظيف من جهة أخرى، وحتى لا تتكرر مأساة تسجيل اللاعبين من جديد، التي كانت سببا في رحيله من الأساس قبل عامين. (9)

هكذا أصبحت الصورة أقل ضبابية، وبات طريق عودة ميسي منطقيا، أو على الأقل وارد الحدوث، وليس مجرد خيالات في رؤوس وقلوب مشجعي برشلونة. ولكن بعيدا عن إسبانيا وفرنسا وأوروبا بأكملها، هناك قصة أخرى تدور في المملكة العربية السعودية، حيث مشروع استثماري قد يُحوِّل وجهة ليو في اللحظات الأخيرة، وهنا يظهر الطريق الثاني. (10)

عرض من السعودية

أرحب اليوم بليونيل #ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية pic.twitter.com/E9U6WsWWQA — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 9, 2022

الطريق الأكثر منطقية حتى وقت قريب بالنسبة لرحلة ميسي القادمة كان يربطه بالسعودية، خاصة بعد نجاح نادي النصر في ضم كريستيانو رونالدو، والحديث عن رغبة الهلال في جلب ليونيل ميسي، وهي ليست مجرد رغبة من الزعيم للرد على العالمي في صراعهما الأبدي، بل هو مشروع استثماري رياضي سعودي يبدو مخططا له بعناية منذ سنوات، وحان فقط وقت التنفيذ الآن. (11)

في تقرير سابق استعرضنا في "ميدان" كيف تخطط السعودية لجمع ميسي ورونالدو لتعزيز حضورها الرياضي، وجاء فيه ملامح تلك الخطة التي تعد منذ سنوات، حيث إنه قبل أن ينضم رونالدو إلى النصر، وقبل أن يرتبط أي نادٍ سعودي بقطبَيْ الكرة العالمية، كان هناك تعاون استثماري بين ليو والمملكة في تعزيز السياحة. (12)

في مايو/أيار عام 2022، أعلن وزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب" ميسي سفيرا للسياحة في المملكة (13)، وبمد الخط على استقامته، والسير مع الأحداث داخل سياقها، نجد أن بمجرد ظهور أخبار عن تعثر المفاوضات بين باريس سان جيرمان وميسي، تحدثت صحف سعودية عن عرض رسمي من نادي الهلال إلى النجم الأرجنتيني بقيمة 400 مليون يورو سنويا، بوصفه أغلى عقد في تاريخ كرة القدم، وربما مستقبلها القريب. (14)

من الناحية النظرية، ربما لن يكون من السهل رفض عرض بهذه القيمة، صحيح أن ميسي رفض العديد من العروض الأوروبية التي كانت ستمنحه أكثر مما منحه له برشلونة في أوقات سابقة، ولكنها لم تقترب من العرض السعودي الكبير، ولم يكن ميسي يبلغ من العمر وقتها 36 عاما أيضا. ولكن -ويا للمفاجأة الأخرى- ربما تسير الأمور عكس ذلك الاتجاه، بأن تمنحنا الحياة شيئا من السينما. (15)

الابن الضال؟

لا، هو ليس ضالا إلا في قصة مَن لا يحبونه، بينما هو ابن أُجبر على الخروج في قصته وقصة العشاق، والفصل الأخير لا يمكن أن يكون هو تلك الدموع التي حدثت في 2021، وداع بالكثير من الدموع وسط زملائه، لم يكن حتى وسط دموع الآلاف في كامب نو، الأمر الذي كان ليصبح أحد أحزن المشاهد في تاريخ كرة القدم، وربما لحُسن الحظ أنه لم يحدث حتى وإن استحقه ليو ليلة خروجه من كتالونيا. (16)(17)

هؤلاء العشاق الذين تعلّقوا بمئات الأعواد من القش على مدار عامين أصبحوا أمام سيناريو أقرب للحقيقة منه إلى الخيال، هناك بالفعل تواصل، هناك عرض، هناك رغبة متبادلة بين النادي الكتالوني وبين ميسي من أجل لم الشمل، ولكن في الوقت ذاته هناك مخاوف تتعلق بالعلاقة بين الإدارة والنجم الأرجنتيني، ومخاوف من رابطة الليغا وموقفها من برشلونة واحتمالية أن تكون عائقا في تسجيل عقد ميسي في حال قرر العودة. ورغم ذلك، هناك خيط أمل لكل مَن يُمنّي نفسه برقصة أخيرة على أكثر الملاعب التي رقص وأمتع واستمتع فيها ليو على مدار سنوات طويلة، والأمل أننا في هذه المرة أمام تحرك حقيقي، وليس مجرد تكهنات. (18)

أما بالنسبة لمَن لا يحبونه، سواء عاد ميسي أم لا، سيكون هو الابن الضال في حكايتهم، الذي رحل من أجل المال، والذي لا يتمتع بوفاء توتي وأبطال قصص كرة القدم الرومانسية. بينما حين تفتش داخل أعمق نقطة في قلبه، حتما ستجده لا يتمنى بعد رفع كأس العالم سوى العودة، وسواء يسرها القدر أم لا، ستظل حكاية ميسي وبرشلونة حكاية طفلٍ ابتسم حين رأى أمه وذهب ليرتمي في أحضانها، ولا يُمكن اختزال هذا العناق في قطعة الحلوى التي أعطتها له حين احتضنها لأول مرة!

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المصادر

1 – صحيفة ليكيب الفرنسية تؤكد نهاية العلاقة إكلنيكيا بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان

2 – تأكيد RMC Sport أنباء وصول المفاوضات بين ميسي وباريس سان جيرمان إلى حائط مسدود

3 – ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان وما نسمعه عن مستقبله – ذا أثلتيك

4 – "اتفاق شفوي" بين ميسي وباريس سان جيرمان – سكاي نيوز عربية

5 – 3 طرق محتملة لمستقبل ميسي بعد باريس سان جيرمان – ماركا

6 – نائب رئيس نادي برشلونة يؤكد المفاوضات بين النادي وبين ميسي

7 – برشلونة يبحث عن رعاة ليكونوا قادرين على تمويل عودة ميسي

8 – أول تعليق رسمي من برشلونة على عودة ميسي

9 – شروط ميسي للعودة إلى برشلونة

10 – خطة السعودية من أجل جلب ليونيل ميسي

11 – النصر السعودي يتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو

12 – الخطة الكبرى.. كيف جمعت السعودية ميسي ورونالدو لتعزيز حضورها الرياضي؟

13- المصدر السابق

14 – عرض خيالي من الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي – صحيفة عكاظ

15 -عرض تشيلسي الخيالي لضم ليونيل ميسي في 2014

16 – ما مقدار القوة التي يمتلكها ميسي حقا في برشلونة؟ – ذا أثلتيك

17 – دموع ميسي في ليلة وداعه لبرشلونة

18 – تشافي يتحدث عن "الرقصة الأخيرة" لميسي في برشلونة على خطى مايكل جوردان