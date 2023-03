"أنا مجرد فاشل مشهور".. هل يحق لنجوم كرة القدم أن يعانوا من الوحدة؟

عندما تشاهد أحد الأثرياء في فيلم أو مسلسل، وتتخيل نفسك مكانه للحظة، ما الذي تتخيله بالضبط؟ الكثير من الكُتَّاب والفلاسفة اعتقدوا أن ما نتخيله فعليا هو تجليات الحرية. هذا هو ما يُشعل مستقبلاتنا العصبية ويمنحنا ذلك الشعور المؤقت بالمتعة. عمليا، الثراء ليس إلا طريقا للحرية بمعانيها المختلفة.

لذا نتخيل أنفسنا نقود سيارات الأثرياء، ونعيش في بيوتهم، حيث يخدمنا الآخرون، ولا نضطر للتفكير أو التخطيط أو القلق من المستقبل. السبب هنا هو رغبة أجسادنا الدائمة في الوصول إلى وضع الشبع والاستقرار والقصور الذاتي، الوضع الذي تكفي فيه أقل طاقة عضلية وذهنية للحصول على الاحتياجات الضرورية، وحتى غير الضرورية.

السؤال إذن: لماذا قد يشعر ألفونسو ديفيز، أحد أفضل أظهرة العالم، والنجم الأول لمنتخب بلاده، الذي يتقاضى 30 ألف يورو في اليوم الواحد، ويضمن لقبا واحدا على الأقل كل موسم، ويعيش في أثرى وأرقى مقاطعة في ألمانيا، بالوحدة، لدرجة اعتبار نفسه مجرد "فاشل مشهور"؟ (1) (2)

الآن تخيل أنك ذلك الثري فعلا، وبمجرد استيقاظك، دلفت إلى حمّامك الفخم الملحق بغرفة نومك الواسعة التي تعادل مساحة الشقة التي تسكنها الآن، وبعد أن اغتسلت، خرجت إلى شرفتك لتناول الفطور أمام مشهد ساحر غير متاح لـ99.99% من سكان العالم، ثم انتقيت ملابسك بعد ساعة من الحيرة أمام خزانة تحوي كل ما تمنيته في حياتك، ثم نزلت عبر الدرج.. لا، بل ركبت المصعد.. لا، بل أتى الخدم وحملوك حملا لمرأب السيارات حيث يرقد أسطول من سيارات أحلامك.

Alphonso Davies was born in a refugee camp in Ghana before moving to Canada at the age of five. His parents had fled Liberia to escape civil war.

Today he's one of the best left-backs in the world. pic.twitter.com/Su2JBKvUgp

— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) March 16, 2023