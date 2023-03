رمضان في ملاعب أوروبا.. أن تأتي متأخرا!

دعنا نحدثك بصراحة، كان من المفترض أن يكون هذا تقريرا تقليديا عن تأقلم اللاعبين المسلمين مع الصيام في أوروبا. نحن نهتم بهذه الأمور طبعا لأن الإيمان يصبح أكثر إلهاما في البيئات غير الودية، ولكننا كدنا ننسى -كما ننسى كل عام- السؤال البديهي: لماذا هي بيئة غير ودية أصلا؟

صدق أو لا تصدق، كانت تلك الواقعة الأولى من نوعها فعلا. صدق أو لا تصدق، لم يكن الإنجليز ليدركوا ما حدث لولا تغريدة فوفانا عقب المباراة، التي شكر فيها زملاءه وقادة الفريقين والحكم على السماح له بكسر صيامه أثناء المباراة بعد الاتفاق على موعد التوقف قبلها. فيسنتي غوايتا، حارس كريستال بالس، تباطأ عمدا في تنفيذ واحدة من ركلات المرمى طبقا للاتفاق المسبق مع الحكم غراهام سكوت وقادة الفريقين، لينطلق فوفانا إلى الخط ويتناول ثمرة موز وبعض السوائل لكسر صيامه.

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful 🙏🏾✊🏾#WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo

— LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021