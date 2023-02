الخطة الكبرى.. كيف جمعت السعودية ميسي ورونالدو لتعزيز حضورها الرياضي؟

مَن منا كان يتخيل أن الجملة السابقة لصحفي الإندبندنت "ميجيل ديلاني" قد تكون واحدة من بين جمل كثيرة تصلح لوصف آخر فصول الصراع بين ميسي ورونالدو، الصراع الذي بدأ منذ عام 2008 واستمر أطول مما يجب، ليقدم لنا واحدة من أطول المنافسات في تاريخ الرياضة، وأحد أكثر نقاشاتها احتداما؟!

وطوال تلك المدة كانت كل قصة وكل منافسة تُختزَل في الثنائي، نايكي وأديداس، ريال مدريد وبرشلونة، الموهبة والمجهود، بيبسي ومقاطعة المشروبات الغازية، كل شيء مقسم بين فريق ميسي وفريق رونالدو، وكأننا نشاهد منافسة في لعبة فردية، منافسة بين مَلِكين، كل مَن حولهما مجرد أدوات مُسخَّرة لخدمتهما، حتى أتى الفصل الأخير.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton . In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL

بدأ دخول كريستيانو في القصة بعد أيام من رفع ميسي لكأس العالم، عندما تم الإعلان عن توقيعه لنادي النصر السعودي، واعتبر الكثيرون تتابُع الحدثين وكأنه اعتراف ضمني من رونالدو بانتهاء الصراع لصالح غريمه، لكن المفاجئ كان حدوث الصفقة دون أي مقدمات، على الأقل من جانب البرتغالي لعشاقه.

شهد صيف 2022 بحثا مكثفا من "خورخي مينديز (وكيل رونالدو)" ليجد لموكله مخرجا من مانشستر يونايتد نحو أحد الأندية التي تلعب بدوري أبطال أوروبا، وفقا للتفاصيل التي نشرتها شبكة "ذي أثليتيك (The Athletic)"، فقد تواصل "مينديز" مع مالك تشيلسي "تود بوهلي"، الذي رحب بفكرة ضم رونالدو، إلى أن اصطدم برفض المدرب "توماس توخيل"، وقد سبَّب الرفض صدعا في علاقة المدرب الألماني بالمالك الجديد.(3)

كذلك تواصل الوكيل الشهير مع ناديي بايرن ميونخ وريال مدريد، وعاد بنفس الإجابة، وفي نفس السياق أخبر أحد الوكلاء، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، شبكة "ذي أثليتيك" بأن رونالدو تواصل بنفسه مع مدير تنفيذي لنادٍ أوروبي لبحث إمكانية انضمامه، وهو بالتأكيد ما تم نفيه من أحد ممثلي اللاعب.

أكدت تلك المحاولات أمرا واحدا، وهو أن رونالدو ما زال يقاوم، حتى إن كان يقاوم تراجُعه الفني بالغرور، ثم فجأة ودون مقدمات استسلم البرتغالي للحقيقة، وقرر ترك أوروبا، وكانت تلك أولى تحركاته التي لا يظهر فيها "خورخي مينديز"، وكأنه يعاقبه على ما حدث في موسم الانتقالات.(4)

في النهاية وصل رونالدو إلى السعودية، ووقَّع عقدا هو الأغلى في تاريخ كرة القدم، وفقا لعديد التقارير، بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار سنويا شاملة الاتفاقات التجارية، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن دور رونالدو في المملكة سيكون أكبر من لعب الكرة، وأن المملكة تسعى للاستفادة منه في خطتها الطموحة لتطوير حضورها العالمي على الساحة الرياضية.(5)

"وصف رونالدو بأنه اللاعب الأعلى أجرا في العالم يشبه أن يكون توم كروز أعلى طيار مقاتل أجرا". بارني روني، الغارديان(6)

Al Nassr had less than 500K followers before announcing the signing of Cristiano Ronaldo.

Since then, they've gained over 8.6 MILLION followers in less than one week and have more followers than ALL these clubs 🤯 pic.twitter.com/IWbYX2TRmI

— ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2023