الخطة الكبرى.. كيف جمعت السعودية ميسي ورونالدو لتعزيز حضورها الرياضي؟

"استمتع ميسي للتو بإنجاز لا يُقدَّر بثمن في الوقت الذي يحاول فيه رونالدو تصوير الثمن على أنه إنجاز".(1)

مَن منا كان يتخيل أن الجملة السابقة لصحفي الإندبندنت "ميجيل ديلاني" قد تكون واحدة من بين جمل كثيرة تصلح لوصف آخر فصول الصراع بين ميسي ورونالدو، الصراع الذي بدأ منذ عام 2008 واستمر أطول مما يجب، ليقدم لنا واحدة من أطول المنافسات في تاريخ الرياضة، وأحد أكثر نقاشاتها احتداما؟!

وطوال تلك المدة كانت كل قصة وكل منافسة تُختزَل في الثنائي، نايكي وأديداس، ريال مدريد وبرشلونة، الموهبة والمجهود، بيبسي ومقاطعة المشروبات الغازية، كل شيء مقسم بين فريق ميسي وفريق رونالدو، وكأننا نشاهد منافسة في لعبة فردية، منافسة بين مَلِكين، كل مَن حولهما مجرد أدوات مُسخَّرة لخدمتهما، حتى أتى الفصل الأخير.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL — Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022

رونالدو المستسلم

بدأ دخول كريستيانو في القصة بعد أيام من رفع ميسي لكأس العالم، عندما تم الإعلان عن توقيعه لنادي النصر السعودي، واعتبر الكثيرون تتابُع الحدثين وكأنه اعتراف ضمني من رونالدو بانتهاء الصراع لصالح غريمه، لكن المفاجئ كان حدوث الصفقة دون أي مقدمات، على الأقل من جانب البرتغالي لعشاقه.

بيرس مورغان: "أنت تريد الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى، تريد أن تلعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا، تريد أن تحطم الأرقام القياسية، إذا كان الأمر يتعلق بالمال فقط فستكون في المملكة العربية السعودية". رونالدو: "بالطبع، لأنني ما زلت أعتقد أنه يمكنني تسجيل العديد والعديد من الأهداف ومساعدة الفريق".(2)

شهد صيف 2022 بحثا مكثفا من "خورخي مينديز (وكيل رونالدو)" ليجد لموكله مخرجا من مانشستر يونايتد نحو أحد الأندية التي تلعب بدوري أبطال أوروبا، وفقا للتفاصيل التي نشرتها شبكة "ذي أثليتيك (The Athletic)"، فقد تواصل "مينديز" مع مالك تشيلسي "تود بوهلي"، الذي رحب بفكرة ضم رونالدو، إلى أن اصطدم برفض المدرب "توماس توخيل"، وقد سبَّب الرفض صدعا في علاقة المدرب الألماني بالمالك الجديد.(3)

كذلك تواصل الوكيل الشهير مع ناديي بايرن ميونخ وريال مدريد، وعاد بنفس الإجابة، وفي نفس السياق أخبر أحد الوكلاء، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، شبكة "ذي أثليتيك" بأن رونالدو تواصل بنفسه مع مدير تنفيذي لنادٍ أوروبي لبحث إمكانية انضمامه، وهو بالتأكيد ما تم نفيه من أحد ممثلي اللاعب.

🚨 آس | كان الاهتمام الرياضي موجودًا بالنسبة لرونالدو ولكن ليس على الجانب المالي. كان سيبقى في أوروبا إذا تلقى عرضًا من ريال مدريد. تحدث هو وفلورنتينو بيريز لفترة وجيزة، حيث تجمعهما علاقة إيجابية للغاية وقال له الرئيس إنه مرحب به في ريال مدريد في أي وقت (لكن ليس كلاعب). pic.twitter.com/3yIEtP9KXQ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 31, 2022

أكدت تلك المحاولات أمرا واحدا، وهو أن رونالدو ما زال يقاوم، حتى إن كان يقاوم تراجُعه الفني بالغرور، ثم فجأة ودون مقدمات استسلم البرتغالي للحقيقة، وقرر ترك أوروبا، وكانت تلك أولى تحركاته التي لا يظهر فيها "خورخي مينديز"، وكأنه يعاقبه على ما حدث في موسم الانتقالات.(4)

في النهاية وصل رونالدو إلى السعودية، ووقَّع عقدا هو الأغلى في تاريخ كرة القدم، وفقا لعديد التقارير، بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار سنويا شاملة الاتفاقات التجارية، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن دور رونالدو في المملكة سيكون أكبر من لعب الكرة، وأن المملكة تسعى للاستفادة منه في خطتها الطموحة لتطوير حضورها العالمي على الساحة الرياضية.(5)

"وصف رونالدو بأنه اللاعب الأعلى أجرا في العالم يشبه أن يكون توم كروز أعلى طيار مقاتل أجرا". بارني روني، الغارديان(6)

Al Nassr had less than 500K followers before announcing the signing of Cristiano Ronaldo. Since then, they've gained over 8.6 MILLION followers in less than one week and have more followers than ALL these clubs 🤯 pic.twitter.com/IWbYX2TRmI — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2023

ميسي السفير

أما ميسي فوضعه يختلف قليلا، فما زال ليو يلعب في المستوى العالي رفقة باريس سان جيرمان الذي يوجد بدوري أبطال أوروبا، وإن لم يفز به فعلى الأقل سيزيد عدد أهدافه ليقترب من رقم كريستيانو، وعلى صعيد المنتخب لم يجد ميسي نفسه احتياطيا بعد، وبالتالي من غير المرجح، حتى موعد كتابة هذه الكلمات، أن يأتي أفضل لاعب بمونديال 2022 إلى المملكة العربية السعودية لاعبا، لكن المملكة بالتأكيد سترغب في الاستفادة منه أيضا، ولكن بطريقة أخرى.

ففي عام 2012 كانت أول زيارة لميسي لأراضي السعودية، تحديدا عندما كان على بُعْد تسعة أهداف فقط من كسر رقم "جيرد مولر"، حينها واجه منتخب الأخضر السعودي في مباراة ودية، عرفها الجميع فيما بعد بالصورة الأيقونية لغمزة فهد المولد تجاه ليو، بعدها حضر ميسي عدة مناسبات في المملكة أبرزها السوبر كلاسيكو ضد البرازيل في 2019، والسوبر الإسباني في 2020.(7)(8)

I am pleased to welcome Lionel Messi to Saudi Arabia We are excited for you to explore the treasures of the Red Sea, the Jeddah Season and our ancient history.

This is not his first visit to the Kingdom and it will not be the last! @VisitSaudiNow pic.twitter.com/RDfxFIRjrt — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 9, 2022

لكن في مايو/أيار 2022 كانت زيارة ليو مختلفة عن سابقاتها، حيث أعلن وزير السياحة "أحمد الخطيب" ميسي سفيرا للسياحة السعودية، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية أو مدتها، لكن بعض المصادر كشفت لشبكة "ذي أثليتيك" عن تقاضي ميسي لما يقارب 25 مليون باوند سنويا، وهو خمسة أضعاف المبلغ الذي سبق عرضه على رونالدو لأداء نفس المهمة، لكن البرتغالي لم يقبل حينها.(9)(10)

بإمكانك أخذ جولة في الموقع الإلكتروني "Visit Saudi" لتجد قسما خاصا بالأسطورة الأرجنتينية يعرض الأماكن التي زارها، مع رسالة تقول: "ليونيل ميسي يريدك أن تطلق العنان لأفكارك الخيالية وللحماس والإثارة، سواء كنت تسافر لاكتشاف أشياء جديدة أو أشياء قديمة أو لمجرد تجربة شيء جديد في نفسك فإن السعودية ترضي الأذواق، فماذا تنتظر؟ خطِّط لمغامراتك الآن".(11)

ميسي ورونالدو وآخرون

بذلك تشارك ميسي ورونالدو، رغم اختلاف الدور، من أجل الترويج للمملكة العربية السعودية ضمن خطة لا تدور حول النجمين فقط، فوفقا لما نشرته "فاينانشال تايمز" أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقيات رعاية في كرة القدم بقيمة 2.3 مليار دولار (8.75 مليارات ريال سعودي) في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، وقد ذهبت معظم الأموال لصالح كرة القدم المحلية.(12)

يأتي ذلك بعد أقل من عام من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة (بنسبة 80%) على نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون باوند، وهو رقم ضئيل نسبيا إذا ما قارناه بما سعت إليه السعودية والإمارات بالاشتراك مع "سوفت بانك"، وذلك حين قدَّموا في 2018 أعلى استثمار شهدته كرة القدم على الإطلاق بحسب وصف "إنفانتينو" رئيس الفيفا عندما رصدوا 25 مليار دولار لإنشاء بطولتين جديدتين، هما كأس العالم للأندية بعد توسعته، ودوري عالمي للمنتخبات أشبه بنسخة مُصغَّرة من كأس العالم.(13)

إن ما يجب الانتباه له هو أن إستراتيجية السعودية لا تتوقف عند كرة القدم، بل تتجاوزها لتشمل بقية الرياضات، إذ شهدت المملكة منذ عام 2018 تنظيم مباريات الملاكمة، وسباقات الفورمولا وان والدراجات النارية، وكأس العالم للأندية لكرة اليد، وكأس الدرعية للتنس، بجانب إطلاق بطولة "LIV Golf" باعتبارها بطولة موازية لبطولة الجولف الرئيسة "PGA TOUR"، باستثمار وصل إلى 2 مليار دولار، بالإضافة إلى بطولة "Gamers8" للألعاب الإلكترونية.(14)(15)

Saudi bound. ✅ Canada’s finest Jeffrey Whaley is ready to let rip at the @UCI_BMX_FS World Cup in Diriyah. 🇨🇦 📆 15-18 February 2023

📍 Diriyah, Saudi Arabia

🙌 Part of @DiriyahUrbanF@DiriyahSeason pic.twitter.com/4WlWKwNH8d — FISE (@fiseworld) January 13, 2023

القوة الناعمة

ولقراءة المشهد كاملا علينا المرور على نظرية العالم السياسي "جوزيف ناي"، والذي يرى أن تفسير العلاقة بين الرياضة والسياسة يصبح أكثر دقة عند تناوله من منظور القوة الناعمة، فذلك المنظور سيوسع قدرتنا للتحليل حين النظر لاستثمار السعودية في الرياضة.

ضمن بيئة رياضية تلهم الشباب، وتسهم في بناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين في #السعودية، يتابع عشاق الرياضة، على مدى 10 أيام، منافسات أول نسخة من #دورة_الألعاب_السعودية. تشجع #رؤية_السعودية_2030 المشاركة في الأنشطة الرياضية، لتحقق المملكة التميز في الفعاليات الرياضية العالمية. pic.twitter.com/oMyq93wF2O — رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) October 30, 2022

إذ يرى "جوزيف" أن القوة الناعمة هي القدرة على التأثير على الآخرين، للحصول على النتيجة التي يريدها المرء من خلال الجذب بدلا من الإكراه، كذلك يرى أن تحقيق هذه النتيجة يعتمد على موارد البلد الذي يمارس التأثير من الثقافة والقيم والسياسات، عند النظر للاستثمار الرياضي من خلال هذا المنظور سندرك الدور المحوري للرياضة في التأثير العالمي الذي يمكن للدول أن تمارسه.(16)

حيث دخلت المملكة العربية السعودية الاستثمار الرياضي، وتمضي خططها بإيقاع سريع وحجم إنفاق ضخم بفضل "رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، وهي خطة طموح أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2016، وهنا يظهر دور الرياضة (بجانب الموسيقى والفن والعلامات التجارية والتكنولوجيا مع قدرتها على التأثير في المجتمع خاصة الشباب).

As part of #SaudiVision2030, #PIF aims to offer a fulfilling and healthy life for residents of #SaudiArabia through its investments in various sectors, including health, real estate, tourism, sports, and entertainment. pic.twitter.com/T7MAkJs0D6 — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) February 6, 2020

ومع ذلك ربما يكون حجم الإنفاق الهائل المصاحب لهذه الخطة دافعا للبعض للتشكيك في جدواها، ولكن النتائج هي ما ستفصل في النهاية بين المؤيدين المتحمسين وبين المشككين، وحتى يحين ذلك الموعد فإن مَن يشبهون ميسي ورونالدو سينضمون تباعا، لكن وضع هذا الثنائي تحديدا سيصبح أكثر إشكالية إذا قدَّمت السعودية ملفا لاستضافة كأس العالم 2030، والسبب بكل بساطة أن الملفين المنافسين هما ملف مشترك بين البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا، وآخر مشترك بين الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي، هل تتخيل الموقف حينها؟!

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المصادر: