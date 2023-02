فضيحة برشلونة ولجنة الحكام.. هل يمكننا أن نثق في كرة القدم؟

عندما خرجت أخبار من "الكادينا سير الإسبانية" (Cadena Ser) تفيد بأن نادي برشلونة لكرة القدم كان على علاقة عمل مع نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، إنريكيز نيغريرا، لم يتوقع أحد أن يأتي التعليق المنطقي الصادق الوحيد من مدرب الغريم اللدود، كارلو أنشيلوتّي. (1) (2)

هذه فرصة مثالية للضرب تحت الحزام كما ترى، كل أنواع الضرب في الواقع، ولكن تصريح الإيطالي كان معبرا عن فداحة الأمر، لأنه، بحديثه عن "أهمية سمعة الليغا"، رأى ما يتجاوز الشماتة والتشفي والمعارك الكلامية المعتادة بين مسؤولي الناديين؛ حقيقة أن الشك -مجرد الشك- في نتائج فريق واحد بالدوري ينزع المصداقية عن الدوري كله.

دعنا أولا نخبرك بماهية الوضع على وعد بتجنب التفاصيل القانونية المملة؛ شركة "داسنِل 95" (Dasnil 95) التي يملكها نيغريرا قدمت "مشورات فنية وتحكيمية" لبرشلونة بين 2016-2018 مقابل 1.4 مليون يورو على ثلاث دفعات. هذه الخدمات شملت تقارير عن كيفية التعامل مع الحكام المختلفين وأساليبهم في التعاطي مع المباريات، بالإضافة إلى تقارير عن أبرز المواهب الشابة في مراحل الناشئين والدرجات الدنيا من الكرة الإسبانية.

كما أوضح لابورتا في بيان مقتضب -ولعلها المعلومة الصحيحة الوحيدة التي أنتجتها الفضيحة- فهذه الاستشارات شائعة للغاية بين أندية كرة القدم الكبرى، وليست مفاجئة بأي معنى. المشكلة الأساسية هنا هي -كما توقعت- حقيقة أن نيغريرا كان يعمل نائبا لرئيس لجنة الحكام في تلك الفترة، قبل أن يرحل بنهاية موسم 2017-2018.

الدفعات المالية توقفت في اللحظة ذاتها، وهو ما يضيف للأمر ريبة على ريبة، وبعض التحليلات اعتبرت المبالغ المذكورة "مُبالغا فيها بالنسبة لاستشارات من هذا النوع"، لتتحول الريبة إلى حكم شعبي غير منطوق، ولكن المثير في ردود الأفعال الأولى أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، الذي يعتبره الكثيرون متربصا بريال مدريد وبرشلونة، أو متحاملا عليهما بالأحرى، صرّح بأنه لم يشاهد في مباريات برشلونة في تلك الفترة -2016 إلى 2018- ما يدعو للاشتباه.

