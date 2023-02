بين الفضيحة وانهيار المشروع.. لذلك لن يضحك إنتر كثيرا على يوفنتوس!

يبدو المشهد ضبابيا للغاية في إيطاليا، في ظل تهديد يوفنتوس بهبوط محتمل للدرجة الثانية، أو على الأقل ابتعاده عن أي طموح في التتويج بأي لقب لسنوات، وذلك بعد أن عاد شبح فضيحة الكالتشيو بولي الشهيرة ليفسد على اليوفي أي مشروع، في وقت كان النادي يترنح فيه بالفعل حتى لو لم يحدث كل هذا. (1)

أصابع الاتهام تشير نحو إنتر، في إيطاليا يعتقدون دائما أن عقوبات يوفنتوس ومَن حوله، التي يخرج منها إنتر ميلانو مثل "الشعرة من العجين"، تثير الشكوك، الشكوك في قيام النيراتزوري بتحريك ذلك كما أشارت الأصابع سابقا نحو مالك إنتر التاريخي ماسيمو موراتي، آخر نسل العائلة التاريخية المالكة للنيراتزوري، قبل بيعه إلى المستثمرين في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي ضربت إيطاليا في 2010، وأثرت بشكل كبير على الكالتشيو. (2)(3)

وسط هذا الضباب، يبدو السؤال عن مستقبل إنتر في السنوات القادمة -وفي ظل غياب محتمل لليوفي عن المشهد- منطقيا، خاصة أن النيراتزوري نجح في السيطرة على المشهد المحلي في أعقاب فضيحة الكالتشيو بولي، وختم تلك السيطرة بثلاثية تاريخية في 2010 مع جوزيه مورينيو، ولكن كعادة إنتر المجنون، يصعب توقعه، وبالتالي فإن ملامح المشهد تشير إلى أنه لن يضحك كثيرا على يوفنتوس!

في إنتر، كان كل شيء يشير إلى بداية حقبة سيطرة جديدة للنيراتزوري على المشهد في إيطاليا، حتى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، حين كُشف عن كارثة كبرى، وهي خسارة مالية قياسية في ميزانيته للسنة المالية 2020-2021 بقيمة 245.6 مليون يورو، فيما يُعَدُّ أكبر خسارة مالية على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الإيطالية، قبل أن يسجل يوفنتوس 255 مليون يورو في 2022، وبطبيعة الحال، لم يحدث الأمر بين يوم وليلة، ولكن مقدماته كانت واضحة لمَن فتَّش خلف الكواليس، رغم تحرُّك النادي خطوات إلى الأمام، وعودته إلى مصاف الكبار. (4)

تلك المؤشرات ظهرت واضحة مع نهاية موسم 2020، وتحديدا مع تفشي فيروس كورونا، حيث لم تكن الأمور على ما يُرام داخل إنتر؛ اللاعبون استغنوا عن رواتبهم لشهرين، وتأخَّرت أجورهم التي حصلوا عليها بالفعل ولم يستلموها في موعدها. جاء ذلك بعد تأخُّر النادي في دفع القسط الأول من صفقة أشرف حكيمي لريال مدريد 5 أشهر كاملة لغياب السيولة. نتيجة ذلك، أصبح النادي غير قادر على الاستثمار، ومُجبرا على بيع نجومه، وهو وضع تسبَّب في رحيل المدرب أنطونيو كونتي الذي كان يأمل في الحفاظ على قوام الفريق الأساسي على أقل تقدير في حال لم تكن هناك تعاقدات جديدة، ليتبعه أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو. السؤال هنا: ما السبب في كل ذلك؟ وكيف يحدث في أفضل مواسم إنتر على الإطلاق منذ 2010؟ (5)(6)

هنا سنعود إلى صيف 2019، الذي يمكن اختصاره بالنسبة للنيراتزوري في عبارة: "إعارة مع أحقية الشراء"، وقتها ضمَّ إنتر كلًّا من باريلا وسينسي وأليكسيس سانشيز وبيراغي بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، وتخلَّص من بيريسيتش وإيكاردي وجواو ماريو وناينجولان ودالبيرت بالنظام ذاته، والنتيجة؟ إنتر يُفعِّل بند الشراء في عقود باريلا وسينسي وسانشيز، ويفشل في بيع كل مُعاريه عدا إيكاردي. (7)

الآن تخيَّل الوضع، خلال 6 أشهر فقط تتعاقد في الشتاء مع إريكسن، ثم تجلب أشرف حكيمي مقابل 40 مليون يورو، وتُفعِّل بند الشراء لسينسي وباريلا وسانشيز، وفي المقابل يعود إليك اللاعبون الذين تخلَّصت منهم بالإعارة، لأن الأندية التي حصلت على خدماتهم لم تُفعِّل بند الشراء، وبالتالي لم تحصل على الأموال التي كنت تنتظرها لتعويض ما دفعته، بل أصبحت مطالبا بالبحث عن مخرج للعديد من الأسماء التي لا تجد لها مشتريا، ومَن رحل منهم رحل في شتاء أو صيف 2021 بمبالغ زهيدة وربما مجانا، أضف إلى ذلك الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لـ3 سنوات على التوالي، مما حرم النادي من نحو 115 مليون يورو، وكل هذا يحدث وسط خسائر اقتصادية فادحة لأندية كرة القدم بسبب فيروس كورونا. (8)

