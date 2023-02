"وكأنه في حديقة منزله".. حقيقة ما فعله بيدري ببرشلونة!

توقف بيدري للحظة قبل أن يسدد هدفه الشهير في مرمى إشبيلية. لحظة مرت فيها ساق راكيتيتش المندفعة في محاولة لمنعه، ودفع خلالها بيدري الكرة لمسافة قصيرة بدقة، مانحا نفسه مزيدا من الوقت، قبل أن يدرك دييغو كارلوس فشل محاولة زميله، فيندفع بدوره في زحلقة مماثلة كان لها المصير ذاته؛ لم تنجز شيئا سوى تأخير الوقت للحظة أخرى، وحبس المزيد من الأنفاس، والإضافة إلى جمال الهدف.

شاب لو رأيته في الشارع فلن تتخيل أبدا أنه لاعب كرة قدم محترف؛ جسد شديد النحول وسيقان رفيعة وظهر مُنحنٍ وأكتاف مسترخية مستسلمة طوال الوقت، بالإضافة إلى مجال نظر منخفض يتجنب المواجهة ويتفادى التواصل البصري قدر الإمكان.

في حال لم تلاحظ ذلك بالفعل، فهذه هي "الثيمة" (Theme) الشكلية للأبطال غير التقليديين في الدراما، هؤلاء الذين يحتاجون إلى حبكة غير تقليدية بدورها لتصنع منهم أبطالا. الدراما علمتنا أن شابا مثل بيدري سيكون مثاليا لدور "رامي مالك" في "Mr. Robot" مثلا، أو "إدوارد نورتون" في "Fight Club"، أو أي عمل شديد الواقعية لا يعبأ كثيرا بتفضيلات الجمهور الشائعة. حتى اسمه ليس مميزا؛ بيدرو غونزاليز لوبيز في إسبانيا يعادل أحمد محمد محمود في مصر. (1) (2)

هذا الانطباع الأول الخادع كان يلاحق بيدري منذ ظهرت أمارات موهبته؛ عندما كان ينشط في أكاديمية نادي "تيغيستي" (UD Tegueste) أتى كشافو "تينيريفي" (CD Tenerife) لمشاهدته عن قُرب، ثم قرروا أنه "أصغر وأنحف من أن يتحمل كرة القدم في المستوى الأول". (3)

ظلت هذه العبارة عنوانا لأغلب الاختبارات وتجارب الأداء التي خاضها المراهق الإسباني في تلك الفترة. عندما انتقل إلى "يوفنتود لاغونا" (Juventud Laguna) لاحقه الانطباع ذاته، وعندما ارتحل إلى مدريد لعرض موهبته على عملاق القارة كان الحكم ذاته: "أصغر وأنحف من أن يتحمل كرة القدم في المستوى الأول". (3) (4)

لا تقلق، هذه ليست قصة أخرى عن الشاب الذي اقتنصه برشلونة بعد أن رأى فيه ما لم يره غيره. على الأرجح لم يكن انطباع برشلونة مختلفا عما سبق، على الأقل حتى ترقى بيدري إلى الفريق الأول لنادي لاس بالماس على يد المدرب بيبي ميل وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، ومن هناك، كانت ثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في موسمه الأول بوصفه لاعبا محترفا كفيلة بتغيير آراء الكثيرين. (5)

في الواقع، يصعب علينا أن نلوم أيًّا من هؤلاء؛ أناس يُعرض عليهم عشرات المراهقين يوميا بحكم وظائفهم، وكلٌّ من هؤلاء يؤمن والداه بأنه سيكون ميسي القادم أو إنييستا الذي يليه، بالإضافة إلى أنه في 99% من الحالات يكون هذا الانطباع صحيحا؛ لكي يصبح مراهق بحجم بيدري لاعبا في المستوى الأول فعليه أن يكون عبقريا فعلا.

المشكلة أن بيدري عبقري فعلا. هذا ما اتضح مع الوقت، وبالأخص خلال موسمه الأول مع برشلونة. لويس إنريكي، مدرب المنتخب الأول، قال إنه لم يرَ لاعبا بهذا المستوى وهو في الثامنة عشرة من عمره أبدا، ولا حتى أندريس إنييستا الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب إسباني على الإطلاق. في الواقع، كل مَن شاهد إنييستا في الثامنة عشرة من عمره يمكنه إدراك ذلك بسهولة. تشافي أكّد فكرة مشابهة، وأتبعها قائلا إنه لا يخشى الانتقادات التي ستوجَّه له عقب هذا التصريح. (6)

هذا هو حجم الثقة التي يمنحها شاب نحيل لمدربيه بعد أقل من موسم واحد. المشكلة أن مظهره لا يوحي بهذه الثقة إطلاقا. الانطباع الأول الغريزي الذي سيتملك أي شخص يراه للمرة الأولى سيكون العكس غالبا؛ المزيج العجيب من الذكريات والخبرات السابقة والقوالب المجتمعية المستقرة والحكمة الذي يتفاعل بسرعة قياسية عند رؤيتنا لشخص جديد مجهول، الذي نَعُدُّه حاسة سادسة عادة، يخبرنا دائما بألا نثق بأي أحد يتناقض مظهره مع حقيقته، أي أحد لا تكفي نظرة واحدة سريعة لفهمه.

لذلك كان بيدري يحتاج إلى حاسة سابعة إن جاز التعبير؛ قرار واعٍ متعمد بتجاوز الانطباع الأول الغريزي، والنفاذ لحقيقته الباهرة، حقيقة أنه شاب خجول انطوائي في لعبة تقوم على الاستعراض ومغازلة الجماهير، وحقيقة أن جسده النحيل يقوده عقل استثنائي، وحقيقة أن هدوءه وسكونه ليسا إلا تعبيرا عن الدعة والثقة والاسترخاء، وأن قوته الحقيقية غير تقليدية، لا سرعة خارقة ولا طول فارع ولا عضلات مفتولة. هذه سمات يملك منها بيدري الحد الأدنى، فقط ما يكفي لتنفيذ ما يطلبه عقله.

